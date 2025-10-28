A Ferencváros korábbi edzője a Barcelona legendájának a helyét veheti át

A korábbi válogatott játékos hozzátette: ha Doll nem vállalná a munkát, akkor is olyan szakemberre lenne szükség, aki hasonló karakterrel és tapasztalattal rendelkezik. Nwokolo szerint nem lenne szerencsés újabb holland edzőt kinevezni, és Shin Tae-yong visszatérését sem javasolja:

– Ha a korábbi szövetségi kapitány, Shin Tae-yong visszatérne a kispadra, mindent elölről kellene kezdeni, erre pedig most nincs idő – húzta alá a visszavonult futballista.

Az 55 éves dél-koreai edző 2020 és 2025 között volt az indonéz válogatott szövetségi kapitánya, őt váltotta Patrick Kluivert 2025 januárjában.

Tommy Welly, az indonéz futball egyik elismert szakértője szerint a következő kapitány valószínűleg európai lesz – német, spanyol vagy osztrák származású. Ebbe a képbe Thomas Doll neve tökéletesen illik, Nwokolo pedig már most mindent megtesz azért, hogy a német edző vegye át az ázsiai válogatott irányítását.

A hatalmas fejlődés ellenére mégis kirúgták Patrick Kluivertet

Az indonéz válogatott az utóbbi években rengeteget fejlődött, különösen a hollandiai születésű, de indonéz gyökerekkel rendelkező játékosok honosításának köszönhetően. Bár a csapat sokáig versenyben volt a világbajnoki kijutásért, végül elmaradt a bravúr, Indonézia harmadik helyen zárt csoportjában Szaúd-Arábia és Irak mögött, így lemaradt a világbajnokságról.

A harmadik hellyel Indonézia így is történelmet írt, hiszen ez volt az ország válogatottjának eddigi legjobb szereplése a világbajnoki selejtezők során. Az indonéz szövetség azonban a vb-részvételt tűzte ki célul – noha a csapat még sosem jutott ki a tornára – és mivel ez nem sikerült, a történelmi eredmény ellenére Patrick Kluivert menesztése mellett döntöttek.

Thomas Doll sokat látott edző

Thomas Doll pályafutása során megfordult több német csapatnál is, irányította a Hamburg SV, a Borussia Dortmund és a Hannover 96 munkáját is. 2013 és 2018 között, csaknem öt éven keresztül pedig a Ferencváros vezetőedzője volt, miután távozott a Fraditól a APOEL Nicosia gárdáját is vezette.