FerencvárosThomas DollPatrick KluivertIndonézia

A Ferencváros korábbi edzője a Barcelona legendájának a helyét veheti át

A Barcelona és az Ajax korábbi legendás csatára, Patrick Kluivert október közepén távozott az indonéz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, a sajtóban pedig azóta rengeteg találgatás látott napvilágot. Greg Nwokolo, a nemzeti csapat korábbi játékosa szerint az ideális választás egyértelműen a Ferencváros egykori vezetőedzője, Thomas Doll lenne, aki korábban már dolgozott Indonéziában.

C. Kovács Attila
2025. 10. 28. 8:35
Thomas Doll 2018-ban távozott a Ferencvárostól. Forrás: AFP
Thomas Doll 2024 júniusában távozott az indonéz Persija Jakarta vezetőedzői posztjáról, és azóta sem vállalt új munkát. A korábban a Ferencvárosnál dolgozó német edző neve azonban ismét felmerült a szigetországban: az októberben menesztett Patrick Kluivertet válthatná az indonéz válogatott kispadján – legalábbis Greg Nwokolo, a válogatott egykori játékosa szerint.

A Ferencváros korábbi vezetőedzője, Thomas Doll szakértők szerint egy év után ismét munkát vállalhat Indonéziában.
Fotó: AFP/Cristina Quicler

Nwokolo a JMTV YouTube-csatornának adott interjúban kiállt a német tréner mellett:

– Ha rajtam múlna, Dollt nevezném ki a válogatott élére. Tapasztalata és edzői stílusa kiemelkedő, és megfelelő irányt adhatna a csapatnak. Látszik rajta, hogy nem egy átlagos edző, hanem egy igazi vezető – fogalmazott.

A korábbi válogatott játékos hozzátette: ha Doll nem vállalná a munkát, akkor is olyan szakemberre lenne szükség, aki hasonló karakterrel és tapasztalattal rendelkezik. Nwokolo szerint nem lenne szerencsés újabb holland edzőt kinevezni, és Shin Tae-yong visszatérését sem javasolja:

– Ha a korábbi szövetségi kapitány, Shin Tae-yong visszatérne a kispadra, mindent elölről kellene kezdeni, erre pedig most nincs idő – húzta alá a visszavonult futballista.

Az 55 éves dél-koreai edző 2020 és 2025 között volt az indonéz válogatott szövetségi kapitánya, őt váltotta Patrick Kluivert 2025 januárjában.

Tommy Welly, az indonéz futball egyik elismert szakértője szerint a következő kapitány valószínűleg európai lesz – német, spanyol vagy osztrák származású. Ebbe a képbe Thomas Doll neve tökéletesen illik, Nwokolo pedig már most mindent megtesz azért, hogy a német edző vegye át az ázsiai válogatott irányítását.

A hatalmas fejlődés ellenére mégis kirúgták Patrick Kluivertet

Az indonéz válogatott az utóbbi években rengeteget fejlődött, különösen a hollandiai születésű, de indonéz gyökerekkel rendelkező játékosok honosításának köszönhetően. Bár a csapat sokáig versenyben volt a világbajnoki kijutásért, végül elmaradt a bravúr, Indonézia harmadik helyen zárt csoportjában Szaúd-Arábia és Irak mögött, így lemaradt a világbajnokságról. 

A harmadik hellyel Indonézia így is történelmet írt, hiszen ez volt az ország válogatottjának eddigi legjobb szereplése a világbajnoki selejtezők során. Az indonéz szövetség azonban a vb-részvételt tűzte ki célul – noha a csapat még sosem jutott ki a tornára – és mivel ez nem sikerült, a történelmi eredmény ellenére Patrick Kluivert menesztése mellett döntöttek.

Thomas Doll sokat látott edző

Thomas Doll pályafutása során megfordult több német csapatnál is, irányította a Hamburg SV, a Borussia Dortmund és a Hannover 96 munkáját is. 2013 és 2018 között, csaknem öt éven keresztül pedig a Ferencváros vezetőedzője volt, miután távozott a Fraditól a APOEL Nicosia gárdáját is vezette. 

Doll Ázsiában is többször kipróbálta magát, az al-Hilal és a Persija Jakarta vezetőedzőjeként is tevékenykedett. Indonéziában bátran épített a fiatal tehetségekre, a 2022–2023-as szezonban pedig a Persiját a bajnokság második helyére vezette.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

