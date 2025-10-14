Rendkívüli

Koszovó lassan ünnepelhet, míg a svéd kapitány már a pótselejtezőre gyúr

A legtöbb svéd szurkoló jelenleg a pokolba kívánja a története legrosszabb vb-selejtezős teljesítményét nyújtó nemzeti válogatottjuk szövetségi kapitányát, miután Koszovó oda-vissza legyőzte az északiakat – hétfőn este Göteborgban 1-0-ra –, így szégyenszemre Svédország utolsó a csoportjában a négy meccsből szerzett egy pontjával. Jon Dahl Tomasson azonban nem mond le, és innentől kezdve a csapatát a pótselejtezőre készíti fel, amit az északiak vélhetően a Nemzetek Ligájában elért eredményüknek köszönhetően el is fognak érni.

Molnár László
2025. 10. 14. 9:36
Gyökeres megint csődöt mondott a koszovóiak ellen
Gyökeres megint csődöt mondott a koszovóiak ellen Fotó: AFP/Armend Nimani
Tovább folytatódott a svéd labdarúgó-válogatott mélyrepülése: Koszovó másodszor is legyőzte az enervált skandinávokat a labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapján, ugyanis a hazai 2-0 után ezúttal 1-0-ra verték az északiakat. Jon Dahl Tomasson, a svédek szövetségi kapitánya pedig minden extraklasszis csatárát bevetette, hiszen pályára lépett a nyári átigazolási rekorder, Alexander Isak, az előző szezonban legtöbb gólt elért Gyökeres Viktor, valamint a második félidőben Anthony Elanga is, ám sem Pristinában, sem pedig Göteborgban nem tudták feltörni a koszovói reteszt. A legtöbb svéd szurkoló már a pokolba kívánja a dán szakembert, aki viszont egyáltalán nem gondol a lemondásra.

A svéd szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson nem óhajt lemondani a botrányos vereség után
A svéd szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson a botrányos vb-selejtezős szereplés ellenére nem óhajt lemondani (Fotó: TT NEWS AGENCY/ADAM IHSE)

Tomasson ragaszkodik a kapitányi székéhez

A hétfő esti labdarúgó vb-selejtezők egyik legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapását Göteborgban rendezték meg, ahol a koszovói csapat óriási lehetőség előtt állt a B csoportban.

A svédek az első három vb-selejtezőn mindössze egy pontot szereztek, nekik létfontosságú lett volna az első győzelem, míg egy esetleges vendégsiker azt jelenthette volna, hogy Koszovó a svájciak pontszerzésének köszönhetően a hátralévő két fordulóban egy pontot szerezve is a második, pótselejtezőt érő helyen végez a csoportban. 

Nos, a kis állam válogatottja a Hoffenheim játékosa, Fisnik Asllani góljával győzött, azaz nagyon közel került a nagy álomhoz, a csoportból való továbbjutáshoz. A svédek pedig egészen elképesztő mélységbe kerültek, ami egyszerűen érthetetlen, hiszen olyan világsztárok fociztak, mint Gyökeres Viktor vagy Alexander Isak.

Svédország vb-selejtezős eredményei

  • Szlovénia idegenben: 2-2
  • Koszovó idegenben: 0-2
  • Svájc otthon: 0-2
  • Koszovó otthon: 0-1
  • 4 meccs, 1 döntetlen, 3 vereség – 1 pont

Már önmagában a fenti eredménylista is szégyen a svéd válogatottra nézve, ám az, hogy a Gyökeres, Isak duó egyetlenegy gólt sem tudott összehozni, az már lassan nevetséges, a harmadik sztárcsatáruk, Elanga legalább a szlovének ellen betalált.

Természetesen én is tudom, hogy hétfő este szörnyű eredményt értünk el, ez nagyon fáj. Elfelejtettük, hogyan kell gólt rúgni, és nem tudom, hogy miért. Nem fogok lemondani. Szerződésem van a svéd szövetséggel, és a selejtező közepén járunk, van lehetőségünk javítani 

– mondta Tomasson a Reutersnek, amikor arról kérdezték, hogy tervezi-e a lemondását.
 

A koszovói futballisták joggal ünnepelnek, hiszen kézzel fogható közelségbe került számukra a csoportból való továbbjutás (Fotó: ADAM IHSE/TT / TT NEWS AGENCY)

A svéd kapitány már a pótselejtezőre készül

Hogy mire alapozza a dán szakember, hogy van lehetőségük javítani? Nos, a magyarázat egyszerű, azok a csapatok, amelyek megnyerték (bármelyik divízióban) a Nemzetek Ligája-csoportjukat, jó pozícióban vannak a pótselejtezőre. A pótselejtezőn tizenhat együttes vesz részt, a 12 selejtezőcsoport másodikjai mellé a Nemzetek Ligájából négy csoportgyőztes is ide jut azok közül, aki nem végeznek a selejtezőcsoportjuk első két helyezettje között.

Svédország a C ligás csoportját megnyerte, a 10. helyen áll a rangsorban, lényegében kizárt, hogy az előtte lévő kilenc csapatból négy is rászoruljon erre a menekülő útra, hiszen erre csak azoknak van szükségük, akik nemcsak az első, de még a második helyről is lecsúsznak a csoportban. Mint ahogy azt a svédek nagy valószínűséggel megteszik.

Tomasson tehát ebben bízik, tegyük hozzá a fentiek ismeretében, hogy joggal, ám elképesztő javuláson kell ahhoz az északiaknak átesniük, hogy ténylegesen esélyük legyen a pótselejtezőkön át kijutni a 2026-os világbajnokságra.

Koszovó már-már továbbjutónak érezheti magát

Amennyire gyalázatos a svédek szereplése, annyira kellemes meglepetés a koszovóiaké. A kis állam nemzeti csapata már a következő fordulóban, Szlovénia ellen bebiztosíthatja a pótselejtezőt érő második helyét, de ha ez nem is jön össze, akkor is a saját kezükben marad a sorsuk az utolsó körre. Erre a sorsolást követően szinte senki sem gondolt...

A B csoport állása

  1. Svájc 10 pont
  2. Koszovó 7
  3. Szlovénia 3
  4. Svédország 1

Hogy miért tartják már most sokan továbbjutónak Koszovót? Nos, a magyarázat egyszerű: Svájc vélhetően már csoportelsőként érkezik majd az utolsó fordulóban Pristinába, és 

a helvét válogatottban korábban és jelenleg is több albán származású játékos szerepel, akik közül többnek koszovói családi kapcsolataik is vannak. 

Miután Koszovó kapott gól nélkül oda-vissza elintézte a svédeket, gólt sem kaptak eddig Pristinában, ki szólhatna amiatt, ha hazai pályán megvernék Svájcot is...

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

