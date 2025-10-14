Koszovó lassan ünnepelhet, míg a svéd kapitány már a pótselejtezőre gyúr

Tovább folytatódott a svéd labdarúgó-válogatott mélyrepülése: Koszovó másodszor is legyőzte az enervált skandinávokat a labdarúgó vb-selejtezők hétfői játéknapján, ugyanis a hazai 2-0 után ezúttal 1-0-ra verték az északiakat. Jon Dahl Tomasson, a svédek szövetségi kapitánya pedig minden extraklasszis csatárát bevetette, hiszen pályára lépett a nyári átigazolási rekorder, Alexander Isak, az előző szezonban legtöbb gólt elért Gyökeres Viktor, valamint a második félidőben Anthony Elanga is, ám sem Pristinában, sem pedig Göteborgban nem tudták feltörni a koszovói reteszt. A legtöbb svéd szurkoló már a pokolba kívánja a dán szakembert, aki viszont egyáltalán nem gondol a lemondásra.

A svéd szövetségi kapitány, Jon Dahl Tomasson a botrányos vb-selejtezős szereplés ellenére nem óhajt lemondani (Fotó: TT NEWS AGENCY/ADAM IHSE)

Tomasson ragaszkodik a kapitányi székéhez

A hétfő esti labdarúgó vb-selejtezők egyik legnagyobb érdeklődéssel várt összecsapását Göteborgban rendezték meg, ahol a koszovói csapat óriási lehetőség előtt állt a B csoportban.

A svédek az első három vb-selejtezőn mindössze egy pontot szereztek, nekik létfontosságú lett volna az első győzelem, míg egy esetleges vendégsiker azt jelenthette volna, hogy Koszovó a svájciak pontszerzésének köszönhetően a hátralévő két fordulóban egy pontot szerezve is a második, pótselejtezőt érő helyen végez a csoportban.

Nos, a kis állam válogatottja a Hoffenheim játékosa, Fisnik Asllani góljával győzött, azaz nagyon közel került a nagy álomhoz, a csoportból való továbbjutáshoz. A svédek pedig egészen elképesztő mélységbe kerültek, ami egyszerűen érthetetlen, hiszen olyan világsztárok fociztak, mint Gyökeres Viktor vagy Alexander Isak.

Svédország vb-selejtezős eredményei Szlovénia idegenben: 2-2

Koszovó idegenben: 0-2

Svájc otthon: 0-2

Koszovó otthon: 0-1

4 meccs, 1 döntetlen, 3 vereség – 1 pont

Már önmagában a fenti eredménylista is szégyen a svéd válogatottra nézve, ám az, hogy a Gyökeres, Isak duó egyetlenegy gólt sem tudott összehozni, az már lassan nevetséges, a harmadik sztárcsatáruk, Elanga legalább a szlovének ellen betalált.

Természetesen én is tudom, hogy hétfő este szörnyű eredményt értünk el, ez nagyon fáj. Elfelejtettük, hogyan kell gólt rúgni, és nem tudom, hogy miért. Nem fogok lemondani. Szerződésem van a svéd szövetséggel, és a selejtező közepén járunk, van lehetőségünk javítani

– mondta Tomasson a Reutersnek, amikor arról kérdezték, hogy tervezi-e a lemondását.

