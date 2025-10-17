One VeszprémkézilabdaSporting CPJehia el-DeraXavi Pascualférfi kézilabda Bajnokok Ligája

„Nem igazságos játék a kézilabda” – a Veszprémnél keseregnek a BL-vereség után

A férfi-kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 5. fordulójában a One Veszprém 33-32-re kikapott a portugál Sporting CP vendégeként. Az utolsó másodpercben kapott góllal elbukó Veszprém részéről csalódottan értékeltek a vereség miatt.

2025. 10. 17. 9:19
A Veszprém fájó körülmények között szenvedett vereséget Forrás: handballveszprem.hu
A Veszprém veresége amiatt is lehet különösen fájó, mivel hiába sikerült az egyenlítés a végjátékban, a Sporting az utolsó másodpercben betalált.

Ahmed Hesam sem tudta győzelemhez segíteni a Veszprémet
Ahmed Hesam sem tudta győzelemhez segíteni a Veszprémet. Forrás: Handballveszprem.hu

– Először is, gratulálok a Sportingnak a győzelemhez – idézi Xavi Pascualt, a One Veszprém vezetőedzőjét a klub hivatalos oldala. – Úgy érzem, jobb eredményt érdemeltünk volna. Büszke vagyok, ahogyan a játékosaim küzdöttek, nem lehet panaszom rájuk. A meccs egyenlő erők harca volt, mi is nyerhettünk volna, de a végén ők voltak a szerencsésebbek. Intenzív, agresszív, hihetetlenül jó mérkőzés volt, ilyenekért játszunk a Bajnokok Ligájában! A szurkolóinkra is nagyon büszke vagyok, végig velünk együtt küzdöttek, nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk győzelemmel meghálálni az odaadásukat.

Jehia el-Dera, a bakonyiak csapatkapitánya szintén csalódott volt. – Néha nem igazságos játék a kézilabda. Büszke vagyok, ahogyan és amilyen energiával játszottunk, amiért napról napra javul a csapaton belüli kémia. Folyamatosan fejlődünk. Nem nyertünk, de tudjuk, hogy jó irányba haladunk. Megyünk tovább a céljaink felé.

 

A Veszprém egyenrangú ellenfél volt

A portugál együttes vezetőedzője szerint a szerencse is fontos tényező volt. – Két nagyon jó csapat nagyon jó meccse volt. A Nantes elleni vereség után sokan kételkedtek bennünk, most viszont mindent kiadtunk magunkból. Szerencsésebbek voltunk, ezt a mérkőzést a Veszprém ugyanígy megnyerhette volna – mondta Ricardo Costa, akit a Sporting izlandi szélsője, Orri Freyr Thorkelsson egészített ki. – Ezt a csatát tényleg mindenki megnyerhette volna. Kemény ütközet volt, hasznos tapasztalatokkal gazdagodtunk, örülök, hogy részese lehettem ennek az estének. Büszke  vagyok a sikerre, amit a szurkolóinknak is meg kell köszönnünk.

A Veszprém öt mérkőzés után három győzelemmel és két vereséggel a negyedik helyet foglalja el a Bajnokok Ligája A csoportjában.

 

