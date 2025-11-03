„Nem gondolom, hogy van olyan hülye csatár...” – Lipcsei Pétert volt játékosa keserítette el

A Soroksár és a Honvéd is kupatovábbjutás után lépett pályára vasárnap, az NB II 12. fordulójában: Lipcsei Péter csapata a harmadosztályú III. Kerület ellen a papírformát érvényesítette, Feczkó Tamás együttese viszont az immár NB I-es éllovas DVSC ellen bravúrsikert ért el, parázs hangulatú meccsen. A bajnokin viszont a Honvéd volt az esélyes, ám a kispesti csapat a fölényét csak a 93. percben tudta győztes gólra váltani, amikor egy szöglet utáni kipattanót Csontos Dominik bombázott a soroksári kapuba.

Csontos Dominik góljával nyert a Soroksár ellen, s állt az NB II élére a Honvéd, a futballista mégsem ünnepelt (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

– Jó mérkőzést játszottunk jó csapat ellen, viszont a 93. percben már nem lenne szabad gólt kapni. Csonti egy pattanót nagyon szépen eltalált – értékelt az M4 Sportnak Lipcsei Péter.

Lipcsei Péter volt játékosa góljával nyert a Honvéd

Nem véletlen, hogy Lipcsei a gólszerzőt becenéven hívta, Csontos korábban a Soroksár színeiben futballozott a keze alatt, a játékos sportszerűen nem is ünnepelt a győztes találat után.

Lipcsei ebben nem is találhatott kivetnivalót, viszont a ferencvárosi legenda úgy vélte, a második félidőben csapatának emberelőnybe kellett volna kerülnie. Baki Ákos sárga lapot kapott a Kundrák Norbert elleni szabálytalanságért, Lipcsei szerint viszont a kispesti játékos egyértelmű gólhelyzetet akadályozott meg, azaz piros lap járt volna neki.

– A játékvezető azt mondta, hogy kifelé ment a labda, ezért adott csak sárgát. Mi nem így láttuk, nem gondolom, hogy van olyan hülye csatár, aki ilyenkor kifelé vinné a labdát – mondta a Soroksár edzője, aki az eset után reklamálásért sárga lapot is kapott. Lipcsei ugyanakkor meccs végi nyilatkozatában hozzátette: nem ezen az ítéleten múlt a mérkőzés.

NB II: élen a Honvéd, visszaelőzhet a Vasas

A Soroksár egyelőre 12 pontjával az alsóházban található, 11. az NB II tabelláján, igaz, van egy elmaradt meccse, amelyet majd pótol az utolsó helyezett Budafok ellen. A Honvéd viszont vezet, így Feczkó Tamás csapata nagyon jó hetet zárt.

– Ennyire jól védekezni én még nem láttam a Soroksárt. De így is rúgtunk két kapufát, volt, hogy a gólvonalról mentett az ellenfél. A sors igazságtalansága lett volna, ha ezt a meccset nem tudjuk megnyerni – értékelt a szakember, aki örült, hogy csapata végre a hajrában is szerez gólokat, ugyanakkor hozzátette: a nyugalmának jobbat tesznek a korai találatok.