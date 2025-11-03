Lipcsei PéterHonvédlabdarúgó NB IIFeczkó TamásSoroksár

„Nem gondolom, hogy van olyan hülye csatár...” – Lipcsei Pétert volt játékosa keserítette el

A Bp. Honvéd Csontos Dominik 93. perces góljával 1-0-ra nyert a Soroksár otthonában a labdarúgó NB II 12. fordulójában. A Honvéd ezzel a sikerrel a tabella élére állt, igaz, a Vasas hétfő este visszaveheti a kispestiektől az első helyet, ha nyer a Videoton ellen. A találkozó után Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője megérdemeltnek ítélte csapata sikerét, s ezt Lipcsei Péter, a Soroksár szakvezetője sem cáfolta, ugyanakkor egy elmaradt piros lapot számon kért Takács Ákos játékvezetőn.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 9:37
Lipcsei Péter szerint csapata, a Soroksár jó meccset játszott a Honvéd ellen, de a 93. percben már nem szabadna gólt kapnia Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
A Soroksár és a Honvéd is kupatovábbjutás után lépett pályára vasárnap, az NB II 12. fordulójában: Lipcsei Péter csapata a harmadosztályú III. Kerület ellen a papírformát érvényesítette, Feczkó Tamás együttese viszont az immár NB I-es éllovas DVSC ellen bravúrsikert ért el, parázs hangulatú meccsen. A bajnokin viszont a Honvéd volt az esélyes, ám a kispesti csapat a fölényét csak a 93. percben tudta győztes gólra váltani, amikor egy szöglet utáni kipattanót Csontos Dominik bombázott a soroksári kapuba.

Csontos Dominik góljával nyert a Soroksár ellen, s állt az NB II élére a Honvéd, Lipcsei Péter volt futballistája mégsem ünnepelt
Csontos Dominik góljával nyert a Soroksár ellen, s állt az NB II élére a Honvéd, a futballista mégsem ünnepelt (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

– Jó mérkőzést játszottunk jó csapat ellen, viszont a 93. percben már nem lenne szabad gólt kapni. Csonti egy pattanót nagyon szépen eltalált – értékelt az M4 Sportnak Lipcsei Péter.

Lipcsei Péter volt játékosa góljával nyert a Honvéd

Nem véletlen, hogy Lipcsei a gólszerzőt becenéven hívta, Csontos korábban a Soroksár színeiben futballozott a keze alatt, a játékos sportszerűen nem is ünnepelt a győztes találat után.

Lipcsei ebben nem is találhatott kivetnivalót, viszont a ferencvárosi legenda úgy vélte, a második félidőben csapatának emberelőnybe kellett volna kerülnie. Baki Ákos sárga lapot kapott a Kundrák Norbert elleni szabálytalanságért, Lipcsei szerint viszont a kispesti játékos egyértelmű gólhelyzetet akadályozott meg, azaz piros lap járt volna neki.

– A játékvezető azt mondta, hogy kifelé ment a labda, ezért adott csak sárgát. Mi nem így láttuk, nem gondolom, hogy van olyan hülye csatár, aki ilyenkor kifelé vinné a labdát – mondta a Soroksár edzője, aki az eset után reklamálásért sárga lapot is kapott. Lipcsei ugyanakkor meccs végi nyilatkozatában hozzátette: nem ezen az ítéleten múlt a mérkőzés.

NB II: élen a Honvéd, visszaelőzhet a Vasas

A Soroksár egyelőre 12 pontjával az alsóházban található, 11. az NB II tabelláján, igaz, van egy elmaradt meccse, amelyet majd pótol az utolsó helyezett Budafok ellen. A Honvéd viszont vezet, így Feczkó Tamás csapata nagyon jó hetet zárt.

– Ennyire jól védekezni én még nem láttam a Soroksárt. De így is rúgtunk két kapufát, volt, hogy a gólvonalról mentett az ellenfél. A sors igazságtalansága lett volna, ha ezt a meccset nem tudjuk megnyerni – értékelt a szakember, aki örült, hogy csapata végre a hajrában is szerez gólokat, ugyanakkor hozzátette: a nyugalmának jobbat tesznek a korai találatok.

Hogy a Honvéd az élen marad-e a 12. forduló végére is, az hétfő este dől el: a Vasas egy Videoton elleni sikerrel visszavenné az első helyet a kispesti riválistól.

Labdarúgó NB II, 12. forduló

  • Soroksár–Honvéd 0-1
  • BVSC–Szentlőrinc 2-1
  • Szeged–Budafok 4-0
  • Kozármisleny–Csákvár 2-2
  • Ajka–Mezőkövesd 1-2
  • Tiszakécske–Kecskemét 2-1
  • Karcag–Békéscsaba 4-2
  • Vasas–Videoton hétfő 20.00 (tv.: M4 Sport)

Az állás

  1. Honvéd 25 pont/12 meccs
  2. Vasas 23/11
  3. Mezőkövesd 23/12
  4. Szeged 21/12
  5. Karcag 21/12
  6. Kecskemét 20/12
  7. Csákvár 20/12
  8. Tiszakécske 15/12
  9. Kozármisleny 14/12
  10. Videoton 13/11
  11. Soroksár 12/11
  12. BVSC 11/12
  13. Békéscsaba 11/12
  14. Ajka 10/12
  15. Szentlőrinc 10/12
  16. Budafok 9/11

 

