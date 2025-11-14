Mbappé a duplája után otthagyta a válogatottat, egy másik madridi is így tett

Rendkívüli

Kylian Mbappé ebben az idényben is megállíthatatlan, ezt csütörtökön az ukrán játékosok is megtapasztalták, aki duplája mellett egy gólpasszt is kiosztott a francia válogatott 4-0-s sikere során, amely vb-kvalifikációt ért Didier Deschamps csapatának. Az utolsó fordulónak, az Azerbajdzsán elleni mérkőzésnek így már nem lesz tétje a franciák szempontjából, azt is megengedhetik maguknak, hogy Mbappé nélkül folytassák.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 15:32
Kylian Mbappé megtette, amit tőle vártak, most visszatér Madridba Fotó: IBRAHIM EZZAT Forrás: NurPhoto
Saját magán kívül talán mindenkit lenyűgözött csütörtökön Kylian Mbappé, aki duplázott és egy gólpasszt is kiosztott a franciák Ukrajna elleni 4-0-s diadala során, amellyel bebiztosították a helyüket a jövő évi vb-n. A világbajnok csatár ezzel már négyszáz gólnál jár a pályafutása során, miközben csak decemberben ünnepli majd a 27. születésnapját, tehát Pelén kívül senki sem érte el ilyen korán ezt a mérföldkövet. Őt azonban ez nem hatotta meg, már a további négyszáz lebeg a szeme előtt.

Kylian Mbappé gólokkal és gólpasszal járult hozzá az ukránok legyőzéséhez
Kylian Mbappé gólokkal és gólpasszal járult hozzá az ukránok legyőzéséhez (Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto)

Vasárnap, a vb-selejtezők utolsó fordulójában, Azerbajdzsánban már meg is kezdhetné ezek termelését, azonban erre most biztosan nem kerül sor. A francia szövetség pénteken közölte, Mbappé jobb bokája rakoncátlankodik, ezért jobbnak látják, ha nem erőlteti. A támadó inkább visszatér a Real Madridhoz, ott végzik majd el a szükséges vizsgálatokat, és kiderül, hogy jövő vasárnap az Elche ellen pályára léphet-e.

Mbappé és Camavinga is visszatért Madridba

Nem Mbappé az egyetlen, aki elhagyta a válogatott edzőtáborát. A francia szövetség azt is bejelentette, a szintén a Real Madridban futballozó Eduardo Camavinga sem lesz ott Azerbajdzsánban, mert combhajlítóizom-sérüléssel küzd. Az AS Roma középpályásának, Manu Konénak pedig azok után nem volt értelme maradnia, ő sem játszhatna. Az ukránok ellen ugyanis sárga lapot kapott, és mivel ez már a második volt a vb-selejtezők során, az eltiltást von maga után.

Vb-lázban ég a világ!

