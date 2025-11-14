A Liverpool-legenda éjszakai segítsége kellett neki, elődje ostobaságán megdöbbent

Norvégia eddig három világbajnokságon és egy Európa-bajnokságon szerepelt, ebben az évszázadban azonban még egyszer sem sikerült kvalifikálnia magát nagy tornára. Legutóbb a 2000-es Eb-n volt ott a norvég válogatott, akkor Staale Solbakken is a keret tagja volt. Az 57 éves szakember immáron szövetségi kapitányként irányítja a csapatot, amely a vb-selejtezőcsoportját százszázalékos teljesítménnyel vezeti. Erling Haalandék előnye három pont a második Olaszországgal szemben, a gólkülönbsége viszont 17-tel jobb, azaz a norvégoknak még egy nyolcgólos vereség is belefér a csoportelsőséghez vasárnap, Milánóban – gyakorlatilag tehát kijelenthető, hogy az olaszoknak marad a pótselejtező.

Erling Haaland és Alexander Sörloth bő tíz perc alatt két-két gólt lőtt, így a Staale Solbakken vezette norvég válogatott a vb küszöbén áll (Fotó: NTB via AFP/Fredrik Varfjell)

Solbakken a norvég válogatott edzőlegendáját méltatta

Vb-n legutóbb az 1998-as viadalon vett részt Norvégia, akkor a magyar válogatottat is tartalmazó selejtezőcsoportból sikerült a kijutás. Négy évvel korábban viszont ötödik kalaposként ennél is nagyobb bravúr volt a részvétel kiharcolása, hiszen Hollandia, Anglia, Lengyelország és Törökország megelőzésével kellett megszerezni az első helyet. Míg a 2000-es Eb-t Nils Johan Semb, addig előtte a két világbajnokságot Drillo becenévre hallgató Egil Olsen szövetségi kapitány irányításával érte el a norvég válogatott. Staale Solbakken is őket méltatta, miután csapata csütörtökön 4-1-es győzelmet aratott Észtország ellen.

– Máig kísért engem az, amire ők képesek voltak, pedig azoknak a csapatoknak részese voltam, úgyhogy ezért hibáztatom őket – nyilatkozta nevetve Solbakken, aki korábban leszögezte, hogy legkésőbb a 2026-as vb végén távozik a posztjáról.

Ha hibátlan teljesítménnyel jutunk ki a vb-re, az sem fogható ahhoz, ahogyan Drillo kivezette a csapatot.

Az felülmúlhatatlan.

Még a vb-n sincs Norvégia, máris döntőbe várják

Az észtek elleni találkozó félidejében még 0-0 volt az eredmény, így Solbakken szerint a szünetben kissé fel kellett ráznia a csapatot. Ez sikerült, hiszen a 62. percben Haaland második gólja már 4-0-ra módosította az állást. A szövetségi kapitány megjegyezte, hogy a mérkőzés előtti órák nehezek voltak, de a sokáig álmatlan éjszakát az exliverpooli példaképéről, Kenny Dalglishról készült videók megtekintésével töltötte, és ez segített neki.