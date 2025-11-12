Gigi BecaliRomániaMetaloglobus Bukarestfogadási botrányFCSB

Botrány Romániában, a játékosok saját csapatuk ellen fogadnak, a befolyásos tulajdonos kitálalt

A román sportsajtó értesülései szerint a feljutó Metaloglobus Bukarest játékosai saját csapatuk ellen fogadnak, ezzel pedig több tízezer lejt tettek zsebre. A román labdarúgó-szövetség már elkezdte a vizsgálatokat. Az ügyben megszólalt az FCSB tulajdonosa, Gigi Becali is, bár utólag már bánja mindezt. Becali szerint sokkal nagyobb ügyről van szó, mint az sokan sejtik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 10:36
Romániában kirobbanó botrány után nagy az aggodalom
Romániában a kirobbanó botrány után nagy az aggodalom Fotó: FLAVIU BUBOI
Nemrégiben a török futballt rázta meg súlyos fogadási botrány, amelynek következtében több mint száz játékvezetőt tiltottak el, míg a legfrissebb közlemény szerint 1024 játékos függesztettek fel a vizsgálat lezárultáig. Most pedig Romániában történt hasonló eset. A ProSport belsős információi szerint az élvonalba frissen feljutott Metaloglobus Bukarest játékosai a saját csapatuk ellen fogadnak a mostani idényben. Az elmúlt két idényben bajnok FCSB (leánykori nevén Steaua) tulajdonosa, Gigi Becali is beszállt az ügybe, ő további együtteseket vádolt meg. 

Gigi Becali is beszállt a Romániát érintő fogadási botrányba
Az ellentmondásos sportvezető, Gigi Becali is megszólalt a Romániát érintő fogadási botrányról

A román élvonalba feljutó Metaloglobus Bukarest 16 forduló után az utolsó helyen áll, mindössze hét pontot szerzett, s már 33 kapott gólnál tart. A cikk szerint a csapat öltözőjében van egy négy-öt fős játékoscsoport, amely mozgatja a fogadási tevékenységeket. Az együttes mindössze egy meccset nyert meg idáig a bajnokságban – hatalmas meglepetésre azt is a címvédő FCSB ellen

A szerző különösen kiemeli a kapott gólokat, szerinte az érintett játékosok arra törekedtek a fogadási nyereség növelése érdekében, hogy csapatuk minél több gólt kapjon.

Mindezt pedig azért tudják könnyen abszolválni, mert kezdőjátékosokról van szó. Szembetűnő példa, ami a 12. fordulóban megrendezett Otelul Galati–Metaloglobus (4-0) mérkőzésen történt. Már az első félidőben 3-0-ra vezetett a hazai együttes, ez pedig a fogadóknak tökéletes volt.

Az Oțelul Galati elleni idegenbeli mérkőzésen tízezer lejt tettek fel arra, hogy az első félidőben legalább két gólt szerez az ellenfél. És természetesen ez bejött. A pénzt a fiókot kezelő alkalmazott és a játékosok között osztották szét. Nem tudom, hogy a vezetők tudtak-e erről, de most már mindenki számára nyilvánvaló

 – árulta el a névtelenséget kérő forrás. Érdemes megnézni a mérkőzés összefoglalóját, az első félidőben szerzett gólok során a bukaresti játékosoknak nem sikerült túl jól álcázniuk a fogadást.

Mit reagált a szövetség?

A történtekre természetesen reagált a román labdarúgó-szövetség is. A szervezet ezzel foglalkozó osztálya már megkezdte az adatgyűjtést, illetve a fogadási irodákkal is felvette a kapcsolatot. – Ellenőrizzük, ki, mikor és hogyan tett fel pénzt, és a fizetési útvonalakat is nézzük, egészen a fogadási fiókokig. Ez tisztázni fogja a Metaloglobus játékosok közvetlen kapcsolatát a fogadásokkal.

 

Megszólalt Gigi Becali is a fogadási botrányban

Az FCSB tulajdonosa az idén gyengén szereplő fővárosi klub kapcsán több megbotránkoztató nyilatkozatot tett már. Most egy tévéműsorban volt a vendég, ahol a kirobbant botrányról beszélgetett a műsorvezetővel. A párbeszéd nem volt hosszú, Becali viszont elszólta magát. 

Gigi Becali: Több játékos van, még nagyobb csapatokban is a ligában, akik ilyesmivel foglalkoznak.

Radu Naum (műsorvezető): Ez komoly, Becali úr?

Gigi Becali : Ez nagyon komoly!

Radu Naum: Tehát több Superliga-játékos is foglalkozik.

Gigi Becali: Ugyan már, nem tudom! Tévedtem, rosszul fejeztem ki magam.

Radu Naum: Szerintem nem. Elég világosan fejezte ki magát.

Gigi Becali: Igen, de azt hittem, valami másra gondolok, mármint…

A kínos mondatok után Becali letette a telefont.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

