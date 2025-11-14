Wirtz idő előtt távozhat? Az apja így látja fia liverpooli helyzetét

A Bayer Leverkusennél még szárnyalt Florian Wirtz, zsinórban kétszer a Bundesliga legjobbjának választották, de az ősszel eddig nem hozza azt a teljesítményt, amelyet vártak tőle a Premier League-be való átigazolásakor, és ezen véleményüknek a szigetországi szakértők gyakran hangot is adnak. A német középpályás ugyanakkor kezd belelendülni, még ha egyelőre nem is ragyog a régi fényében. A BL-ben már kiosztott két gólpasszt, a Premier League-ben viszont nullák szerepelnek a neve mellett a gólokat és az asszisztokat is tekintve.

Florian Wirtz egyik problémája, hogy liverpooli társai nem értékesítik a helyzeteket, amelyeket teremt (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Nagelsmann és Szoboszlai is megvédte Wirtzet

Ez persze nem csak az ő sara, mint arra a német szövetségi kapitány, Julian Nagelsmann is rávilágított a napokban: – Az egész klub nem olyan stabil ebben az évben, mint tavaly volt. Sokkal nehezebb beilleszkedni a Liverpoolba most. Ha megnézzük a City elleni mérkőzést, ők voltak a rosszabb csapat a kilencven perc alatt. Talán a Liverpool is segíthetne neki azzal, hogy kihasználja az általa teremtett lehetőségeket. Merthogy valójában ő teremt néhányat, csakhogy valahogy nem szeretnek lőni ezekből a helyzetekből.

Van igazság Nagelsmann szavaiban. A Real Madrid 1-0-s legyőzése után Szoboszlai Dominik megdicsérte csapattársát, majd nyilvánosan is elnézést kért Wirtztől, amiért nem tudta gólra váltani tökéletes passzát. – Florian Wirtzet külön ki kell emelnem. Állandóan futott, több labdaszerzése volt, jött hátra védekezni, helyzeteket dolgozott ki, nekem majdnem gólpasszt adott... Innen is elnézést kérek tőle.

„Minden a terv szerint halad Liverpoolban”

A liverpooli nehézségek miatt már olyan véleményeket is olvasni lehetett a német sajtóban, hogy a 2030-ig szóló szerződése ellenére Wirtz máris a távozáson gondolkozik. A 22 éves játékos édesapja, Hans Wirtz szerint azonban csak felfújják a helyzetet, Florian megtalálta a helyét Angliában. Egyébként pedig számítani lehetett arra, hogy a szintlépés nehézségekkel jár majd.

Florian tudatosan lépett egyet előre, hogy még jobb futballistává váljon, és ezt egyáltalán nem bánta meg. Nagyon jól érzi magát Liverpoolban, élvez minden edzést, és tökéletesen beilleszkedett a csapatba. Elégedettek vagyunk azzal, ahogy eddig alakulnak a dolgok, minden a tervek szerint halad. Természetes, hogy van egy alkalmazkodási időszak, ez teljesen független bármilyen átigazolástól

– vélekedett Hans Wirtz.