Rendkívüli

Éjszaka óta akadozik a One hálózata: sok helyen reggelre sem állt helyre az internet

Dél-AfrikaGianni InfantinoMexikó

Őrület, hogy mi vár erre a csapatra a labdarúgó-világbajnokságon

Dél-Afrika labdarúgó-válogatottja alaposan megemlegeti a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot. Tényleg érthetetlen, miért kell egy olyan csapatnak Mexikó és az Egyesült Államok között repkedni, amely nyugodtan maradhatna végig Mexikóban. Még jó, hogy Kanadába nem utaztatják el a szerencsétlen afrikai csapatot. Dél-Afrika mellett egy másik, európai csapat is hasonló cipőben jár majd.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09. 5:29
Nincsenek könnyű helyzetben a dél-afrikai drukkerek Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A december 5-i sorsolás után eldőlt, hogy az A-csoport 2-es helyére Dél-Afrika került be. Ez azt is jelenti, hogy az afrikai ország válogatottja játssza a világbajnokság nyitómeccsét Mexikó ellen, Mexikóvárosban június 11-én, helyi idő szerint 13.00-kor, azaz várhatóan rekkenő hőségben. Tudható, hogy minden labdarúgó-vb nyitómeccse különleges pszichikai nyomás alá helyezi azt a csapatot, amely a házigazda ellen lép pályára. Érdekesség, hogy a 2010-es, Dél-Afrikában rendezett világbajnokságon is ez a két csapat játszotta a torna nyitómeccsét. Csak akkor az afrikai együttes volt a házigazda. Most ez másképp lesz. Az igazi megpróbáltatások azonban nem itt és nem ekkor érik a csapatot. Dél-Afrika válogatottja útra kel és repül és repül és repül.

Dél-Afrika
A 2010-es labdarúgó-vb nyitómeccsét is Dél-Afrika és Mexikó játszotta le
(Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Dél-Afrika az ismerd meg az amerikai kontinens játék egyik szereplője

Teljesen érthetetlen, hogy 

annak a csapatnak, amely az első csoportmeccsét Mexikóvárosban, a harmadikat pedig az ugyancsak Mexikóban lévő Guadalajaraban játssza, miért kell a második csoportmérkőzésére átutaznia az Egyesült Államok keleti partjára, Atlantába? 

Nem jár sokkal jobban az a csapat, amely az európai pótselejtezőkről érkezik ebbe a csoportba. A cseh, az ír, a dán vagy az északmacedón együttes közül az a csapat, amelyik kijut a vb-re, ugyancsak gyönyörű menet elé néz. Először Guadalajaraban kezdenek, majd átmennek Atlantába, hogy az utolsó csoportmeccsüket Mexikóvárosban játsszák le. Eközben a csoport másik két csapata, Dél-Korea és a házigazda Mexikó nem mozdul ki Mexikóból. Egy ennyire feszített tempójú vb-n nagyon nem mindegy, ki és mennyit utazik.

Arról nem is szólva, hogy a kilométerek gyűjtése mellett az időeltolódással is meg kell küzdeni ezeknek a csapatoknak. De ezen túl is van baj elég ezzel a menetrenddel.

Aggódnak a szurkolók, kevesen utaznak majd a vb-re?

Amikor nem is olyan régen a FIFA elnöke, Gianni Infantino Kenyában járt, az afrikai újságírók komoly össztűz alá vették a sportdiplomatát. A kontinensen élő szurkolókat (nem csak a dél-afrikaiakat) az aggasztja, milyen körülményekre számíthatnak az Egyesült Államokban. Megkapja-e az összes jegytulajdonos az amerikai vízumot? Nem lesznek-e másodrendű drukkerekként számon tartva Amerikában az afrikai kontinensről érkezők?

Washington, 2025. december 5. Donald Trump amerikai elnököt (b) a FIFA békedíjával tünteti ki Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásán a washingtoni Kennedy Központban 2025. december 5-én. MTI/AP/Chris Carlson
Donald Trump amerikai elnököt (b) a FIFA békedíjával tünteti ki Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke 
(Fotó: Chris Carlson / MTI/AP)

Egy dél-afrikai újságíró egyenesen azt vágta Infantino szemébe, hogy az ország lakosai nem szívesen látott emberek az Egyesült Államokban. Felmerült a kérdés, ilyen körülmények között hogyan utazzanak el a világbajnokságra? Infantino persze hárított és mindenkit igyekezett megnyugtatni, hogy senkinek semmi bántódása nem eshet, utazzon mindenki nyugodtan az amerikai vb-re.

„Azt hiszem, a ti felelősségetek lesz, ha baj történik” – mondta a dél-afrikai riporter Infantinónak. Majd azt mondta, hogy 

a FIFA-nak arról kellene gondoskodnia, hogy Afrika népe ne érezze magát kitaszítottnak, ne érezzék úgy, hogy másodrendű állampolgárokká válnak

egy olyan világban, ahol az egyenlőségnek kellene érvényesülnie.” 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekNémetország

Karácsonyi terrorveszély Németország-szerte

Sümeghi Lóránt avatarja

Az alkalmatlan német politikai elit a biztonság borsos árát is a választókkal fizetteti meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.