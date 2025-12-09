Őrület, hogy mi vár erre a csapatra a labdarúgó-világbajnokságon

A december 5-i sorsolás után eldőlt, hogy az A-csoport 2-es helyére Dél-Afrika került be. Ez azt is jelenti, hogy az afrikai ország válogatottja játssza a világbajnokság nyitómeccsét Mexikó ellen, Mexikóvárosban június 11-én, helyi idő szerint 13.00-kor, azaz várhatóan rekkenő hőségben. Tudható, hogy minden labdarúgó-vb nyitómeccse különleges pszichikai nyomás alá helyezi azt a csapatot, amely a házigazda ellen lép pályára. Érdekesség, hogy a 2010-es, Dél-Afrikában rendezett világbajnokságon is ez a két csapat játszotta a torna nyitómeccsét. Csak akkor az afrikai együttes volt a házigazda. Most ez másképp lesz. Az igazi megpróbáltatások azonban nem itt és nem ekkor érik a csapatot. Dél-Afrika válogatottja útra kel és repül és repül és repül.

A 2010-es labdarúgó-vb nyitómeccsét is Dél-Afrika és Mexikó játszotta le

Dél-Afrika az ismerd meg az amerikai kontinens játék egyik szereplője

Teljesen érthetetlen, hogy

annak a csapatnak, amely az első csoportmeccsét Mexikóvárosban, a harmadikat pedig az ugyancsak Mexikóban lévő Guadalajaraban játssza, miért kell a második csoportmérkőzésére átutaznia az Egyesült Államok keleti partjára, Atlantába?

Nem jár sokkal jobban az a csapat, amely az európai pótselejtezőkről érkezik ebbe a csoportba. A cseh, az ír, a dán vagy az északmacedón együttes közül az a csapat, amelyik kijut a vb-re, ugyancsak gyönyörű menet elé néz. Először Guadalajaraban kezdenek, majd átmennek Atlantába, hogy az utolsó csoportmeccsüket Mexikóvárosban játsszák le. Eközben a csoport másik két csapata, Dél-Korea és a házigazda Mexikó nem mozdul ki Mexikóból. Egy ennyire feszített tempójú vb-n nagyon nem mindegy, ki és mennyit utazik.

Arról nem is szólva, hogy a kilométerek gyűjtése mellett az időeltolódással is meg kell küzdeni ezeknek a csapatoknak. De ezen túl is van baj elég ezzel a menetrenddel.

Aggódnak a szurkolók, kevesen utaznak majd a vb-re?

Amikor nem is olyan régen a FIFA elnöke, Gianni Infantino Kenyában járt, az afrikai újságírók komoly össztűz alá vették a sportdiplomatát. A kontinensen élő szurkolókat (nem csak a dél-afrikaiakat) az aggasztja, milyen körülményekre számíthatnak az Egyesült Államokban. Megkapja-e az összes jegytulajdonos az amerikai vízumot? Nem lesznek-e másodrendű drukkerekként számon tartva Amerikában az afrikai kontinensről érkezők?