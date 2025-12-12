Robbie Keane nevetésére csak a forralt bor lehet gyógyír a bosszankodó skótok szerint

A Fradi továbbra is nagyszerűen teljesít az Európa-ligában, Robbie Keane együttese a Rangers elleni 2-1-es sikernek köszönhetően öt forduló után 11 ponttal áll az alapszakasz hatodik helyén, és amennyiben a Panathinaikosz elleni hazai, majd a Nottingham Foresttel szembeni idegenbeli meccsen is jól szerepel, úgy jó esélye van rá, hogy ott legyen az első nyolc között.

Foghatják a fejüket a Rangersnél, a Fradi fordítani tudott a skót csapat ellen. Fotó: Polyák Attila

A brit lapok közül a Sky Sports azt emelte ki címében, hogy a Rangers védelmének megingásai ismét sokba kerültek, s így a skót együttes gyakorlatilag lemondhat a továbbjutásról. „Az elmúlt idényekben az európai porond a Rangers menedékévé vált, mivel bár hazai fronton csak küzdött a csapat, az előző hat évben ötször továbbjutott a másodvonalú európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszába. Most viszont csak a büszkeségért játszhat az utolsó két meccsén a gárda, és ismét nyilvánvalóvá vált, hogy januárban erősítésre szorul” – írja Alison Conroy, a Sky Sports szakértője.

A BBC-nél szintén temetik a skót óriást, kiemelik, hogy a veretlen Ferencváros hátrányból is felállt a hat meccsén ötödik vereségét elszenvedő Rangers ellen, amely már kilenc összecsapás óta nyeretlen Európában: legutóbb márciusban, a Fenerbahce elleni 3-1 során jött össze a siker. A játékosok értékelésénél a győztes gólt szerző Varga Barnabás végzett az élen 7,84-es osztályzattal, a magyar csapat legtöbb futballistája szintén hetes feletti érdemjegyet kapott.

A Fradi és a Celtic hasonlósága

Danny Röhl legénysége búcsúzik Európától, Varga góljának köszönhetően a Celtic-hős Robbie Keane nevetett utoljára

– olvasható a The Scottish Sun címében. A lap a Rangers ősi riválisával, a Celtickel állítja párhuzamba az FTC-t, amely szintén zöld-fehér szerelésben futballozik, ráadásul éppen a korábbi Celtic-sztár Robbie Keane irányítja a csapatot. A tudósítás szerint már ez is éppen eléggé felpörgethette a Rangerst, Danny Röhl együttese mégsem tudott átjutni a budapesti célvonalon, így a szurkolóknak nem maradt más, minthogy egy hordó forralt bor társaságában keressenek vigaszt. Az egyik legnagyobb különbséget a két csapat támadójátékában látta a cikk szerzője, aki kiemelte, hogy a Ferencvárosnál csak öten – Celta Vigo, Midtjylland, Lyon, Lille, PAOK – szereztek több gólt az Európa-ligában, míg a Rangersnél egyedül a Maccabi Tel-Aviv kevesebbet.