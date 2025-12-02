női kézilabda vbSvájcMagyarországHársfalvi Júlia

Kiderítettük, miért nem sikerült betartani a taktikát a kulcsfontosságú vb-meccsen + videó

A magyar női kézilabda-válogatott 32-25-re legyőzte Svájcot, ezzel százszázalékos mérleggel megnyerte a B csoportot a holland–német közös rendezésű világbajnokságon 's-Hertogenboschban. Hársfalvi Júlia szerint kapkodtak, ezért nem igazán tudták azt megcsinálni, amit megbeszéltek a mérkőzés előtt. A 3 gólt szerző, összesen 12 találatnál járó balszélső már előre tekint, szeretne még többet nyújtani a folytatásban. A magyar női kézilabda-válogatott a maximális 4 pontot viszi magával a rotterdami középdöntőbe, ahol sorrendben Románia, Japán és Dánia lesz az ellenfele. Hársfalvi Júliával már ezekről is beszélgettünk.

P.Fülöp Gábor
2025. 12. 02. 4:45
Hársfalvi Júlia 's-Hertogenbosch, 2025. december 1. Hársfalvi Júlia a német-holland közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország-Svájc mérkőzésen a hollandiai 's-Hertogenboschban a Maaspoort Arénában 2
Hársfalvi Júlia arcára van írva: küszködni kellett Svájc ellen Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A magyar női kézilabda-válogatott alaposan ráijesztett a végig lelkesen drukkoló magyar szurkolókra 's-Hertogenboschban, majd érvényesítette a papírformát. Golovin Vlagyimir csütörtökön Szenegált kilenc, szombaton Iránt 34 góllal megverő csapata sokáig futott az eredmény után a szintén két sikerrel kezdő, ugyancsak már továbbjutott abszolút újonccal szemben. Többször néggyel is vezettek Tabea Schmidék, de a második félidőben Hársfalvi Júlia és a társai átrohantak rajtuk.

Hársfalvi Júlia
Hársfalvi Júlia és csapattársai a végén örömtáncot lejthettek Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Számítottunk egy harcos meccsre, mert látszott, hogy nincs semmi veszítenivalója Svájcnak. Egyértelműen mi voltunk a favoritja ennek a csoportnak. 

Várható volt, hogy kemény küzdelem lesz, és az első félidőben talán a kapkodtunk. Nem igazán tudtuk azt megcsinálni, amit megbeszéltünk, hogy jó védekezés után gyorsan támadjunk.

 Észbe is kellett kapnunk, a második félidőben is harcos meccset láthattak a nézők, de a realitás jobban kijött – értékelt Hársfalvi Júlia, aki azt is megfejtette, miért fáradtak el az ellenfél játékosai. 

– A svájci csapatban ugyanaz a 7-8-9 játékos játssza végig a keményebb meccseket. Ez a taktikánk része volt, számítottunk rá, hogy fel tudjuk őket őrölni. Eljött ez az idő a második félidőben, szerintem jól cserélgettünk, és mindig egy friss ember be tudott szállni az adott poszton. Mindenki hozzá tudta adni a sebességét, meg azt, ami ehhez a meccshez kellett, hogy győzzünk. Végül nekünk sikerült átfutnunk rajtuk. 

Hársfalvi Júlia tovább javulna

Érdekesség, hogy balszélső 29 évesen csupán az első világversenyén szerepel, holott komoly klubokban játszott korábban is. A Ferencvárosban és a válogatottban is megosztja immár a terheket Márton Grétával.

 Személy szerint jól érzem magam, nagyon szeretem ezt a csapatot és a légkört. Örülök, hogy itt lehetek, próbálok kiadni mindent magamból, hogy ne legyen hiányérzet. 

Mi nagyon törekszünk arra Grétivel, hogy stabil, sőt, ha kell, kiugró teljesítményt tudjunk hozni. Egyformán örülünk egymásnak, és boldog vagyok, hogy mindketten hozzá tudtuk tenni a magunk erősségét. Nyilván vannak olyan dolgok, amikben mi is szeretnénk javítani, hogy a középdöntőben még többet tudjunk nyújtani – fogadkozott a 12 vb-gólnál járó játékos, s megkértük, tekintsen előre a középdöntőre, s a szerdai, Románia elleni nagy csatára.

– Maximális pontszámmal megyünk, de nem számolgatunk előre, nem iszunk előre a medve bőrére. Lépésről lépésre szeretnénk felépíteni egy nagyon komoly teljesítményt. 

A románok elleni a szurkolóknál is egy magasabb hőfokú mérkőzés lesz, az biztos. Amit senki nem bán, mert így kicsit ki tud jönni a magyar virtus, ami mindannyiunknak nagyon sokat segít a pályán is. 

Nekünk játékosoknak, ha klub vagy válogatott szinten találkozunk román ellenféllel, plusz motiváció – mondta Hársfalvi Júlia.

Az Origó helyszíni videójában a szélső mellet az átlövő Albek Anna és Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is nyilatkozik: 

 

