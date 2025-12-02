Kiderítettük, miért nem sikerült betartani a taktikát a kulcsfontosságú vb-meccsen + videó

A magyar női kézilabda-válogatott alaposan ráijesztett a végig lelkesen drukkoló magyar szurkolókra 's-Hertogenboschban, majd érvényesítette a papírformát. Golovin Vlagyimir csütörtökön Szenegált kilenc, szombaton Iránt 34 góllal megverő csapata sokáig futott az eredmény után a szintén két sikerrel kezdő, ugyancsak már továbbjutott abszolút újonccal szemben. Többször néggyel is vezettek Tabea Schmidék, de a második félidőben Hársfalvi Júlia és a társai átrohantak rajtuk.

Hársfalvi Júlia és csapattársai a végén örömtáncot lejthettek Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

– Számítottunk egy harcos meccsre, mert látszott, hogy nincs semmi veszítenivalója Svájcnak. Egyértelműen mi voltunk a favoritja ennek a csoportnak.

Várható volt, hogy kemény küzdelem lesz, és az első félidőben talán a kapkodtunk. Nem igazán tudtuk azt megcsinálni, amit megbeszéltünk, hogy jó védekezés után gyorsan támadjunk.

Észbe is kellett kapnunk, a második félidőben is harcos meccset láthattak a nézők, de a realitás jobban kijött – értékelt Hársfalvi Júlia, aki azt is megfejtette, miért fáradtak el az ellenfél játékosai.

– A svájci csapatban ugyanaz a 7-8-9 játékos játssza végig a keményebb meccseket. Ez a taktikánk része volt, számítottunk rá, hogy fel tudjuk őket őrölni. Eljött ez az idő a második félidőben, szerintem jól cserélgettünk, és mindig egy friss ember be tudott szállni az adott poszton. Mindenki hozzá tudta adni a sebességét, meg azt, ami ehhez a meccshez kellett, hogy győzzünk. Végül nekünk sikerült átfutnunk rajtuk.