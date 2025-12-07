Végre otthon! Robbie Keane nagyon várja ezt a találkozást

A Ferencváros sűrű és sikeres tíznapos sorozaton van túl: a Fenerbahce elleni bravúros pontszerzés, majd a Puskás Akadémia és a Kisvárda idegenbeli legyőzése után vasárnap végre ismét a Groupama Arénában játszhat a rekordbajnok. A csütörtökön bepótolt, 1-0-ra megnyert kisvárdai bajnoki ugyan nem tartozott a legszebb győzelmek közé, Robbie Keane mégis maximálisan elégedett volt csapata hozzáállásával.

Varga Barnabás újra megküzdhet a kisvárdai védőkkel. Robbie Keane előzetesen nem beszélt az FTC válogatott középcsatáráról (Fotó: Czinege Melinda)

– Azt mondtam a srácoknak, hogy néha idegenben, egy otthon jól játszó csapat ellen akkor is értékes a győzelem, ha nem szép. Tetszett a hozzáállásuk, jól védekeztünk, akár kétgólos előnnyel is zárhattuk volna a félidőt – értékelt az ír vezetőedző a Fradi.hu-nak nyilatkozva, aki szerint vasárnap gördülékenyebb játékra lehet számítani.

Robbie Keane már várja, hogy újra otthon játsszon a Fradi

Keane kiemelte: hosszú volt a három egymást követő idegenbeli mérkőzés, éppen ezért különösen várja már a visszatérést a hazai közönség elé.

Végre otthon játszhatunk. Kemény sorozat van mögöttünk, mindegyik meccsen remek eredményt értünk el, szóval dicséret illeti a srácokat. Jó ideje nem találkoztunk a szurkolókkal, remélem, pozitív eredményt érünk el

– fogalmazott Robbie Keane, majd a Kisvárdát így méltatta:

– A Kisvárdától vasárnap is ugyanazt várom. Jól szervezett csapat, mindig nehéz mérkőzésre kell számítani, függetlenül attól, ki ellen játszunk. Remélhetőleg több lehetőségünk lesz, szabadabban és gördülékenyebben játszunk majd, mint csütörtökön.

Kisvárdai tanulságok és kényszerű változtatások

A Kisvárda csütörtökön is megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt a bajnokság favoritjával. Igor Bogdanovics asszisztensedző szerint egy apró hiba döntött a Fradi javára, de teljesítményükkel nem lehettek elégedetlenek.

NB I, 16. forduló Szombat: Diósgyőr–Nyíregyháza 2-0 (1-0), Miskolc, DVTK Stadion, nézőszám: 5052, jv: Antal, gólszerzők: Kovács M. (5. – öngól), Acolatse (70).

Debrecen–Puskás Akadémia 0-1 (0-1), Debrecen, Nagyerdei Stadion, jv: Zierkelbach, gólszerző: Nagy Zs. (36.)

Paks–MTK 3-1 (1-0), Paks, Fehérvári úti stadion, jv: Karakó, gólszerzők: Osváth (20.), Böde (67., 69.), illetve Polievka (55.) Vasárnap: Győr–Kazincbarcika 13:15

Ferencváros–Kisvárda 17:00

Újpest–Zalaegerszeg 19:30 A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

