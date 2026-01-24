Ancelotti a Real Madridnál járt, ezt lépi a brazil szövetség

Carlo Ancelotti tavalyi menesztése óta sem hengerel a Real Madrid, ahogy azt a klubot vezető Florentino Pérez elvárta volna. A La Ligában és a BL-ben sincs az élen a csapat, amelynek öltözőjében is gondok akadtak, mert az olasz mester utódja, Xabi Alonso a hírek szerint nem bírta kordában tartani az öntelt játékosokat. Ennek a spanyol edző itta meg a levét, akit januárban elküldtek, és amíg a végső megoldást meg nem találja a Real Madrid, addig Álvaro Arbeloa kezében lesz a gyeplő.

Carlo Ancelotti hazatért a Real Madridhoz (Fotó: Instagram)

Ancelotti a Real Madrid stadionjában tűnt fel

Egyes vélemények szerint hibázott akkor a királyi gárda, amikor megvált Ancelottitól, aki azóta már a brazil válogatott szövetségi kapitányaként tündököl. A sikeredző a távozása óta a napokban tért vissza korábbi otthonába, a Levante ellen 2-0-ra megnyert bajnokin és az AS Monaco elleni 6-1-s BL-kiütés alkalmával is a Santiago Bernabéu stadionjából jelentkezett be. A bejegyzéseit ellepték a meghatódott szurkolók hozzászólásai, akik fájlalták, hogy már nem ő irányítja a csapatot, és arról biztosították, hogy hiányzik nekik. Ancelotti a szentély lakóit is talpra ugrasztotta, amikor meglátták, hogy a Real Madrid himnuszát énekli.