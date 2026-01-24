Rendkívüli

Real MadridCarlo Ancelottibrazil futball

Ancelotti a Real Madridnál járt, ezt lépi a brazil szövetség

Carlo Ancelotti a Real Madridtól való tavalyi menesztése után is a szívében őrzi a klubot, ezt ezen a héten is bizonyította, amikor a Santiago Bernabéu stadionból jelentkezett be, a királyi gárda két mérkőzését is a helyszínen tekintette meg. Miközben Ancelotti a régi otthonában járt, munkaadója, a brazil szövetség fontos lépésre készül, ami meghatározhatja az olasz edzőlegenda jövőjét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24.
Carlo Ancelotti csak a Real Madridhoz menne vissza a brazil kapitánykodás után Fotó: WILLIAM VOLCOV Forrás: BRAZIL PHOTO PRESS
Carlo Ancelotti tavalyi menesztése óta sem hengerel a Real Madrid, ahogy azt a klubot vezető Florentino Pérez elvárta volna. A La Ligában és a BL-ben sincs az élen a csapat, amelynek öltözőjében is gondok akadtak, mert az olasz mester utódja, Xabi Alonso a hírek szerint nem bírta kordában tartani az öntelt játékosokat. Ennek a spanyol edző itta meg a levét, akit januárban elküldtek, és amíg a végső megoldást meg nem találja a Real Madrid, addig Álvaro Arbeloa kezében lesz a gyeplő.

Carlo Ancelotti hazatért a Real Madridhoz
Carlo Ancelotti hazatért a Real Madridhoz (Fotó: Instagram)

Ancelotti a Real Madrid stadionjában tűnt fel

Egyes vélemények szerint hibázott akkor a királyi gárda, amikor megvált Ancelottitól, aki azóta már a brazil válogatott szövetségi kapitányaként tündököl. A sikeredző a távozása óta a napokban tért vissza korábbi otthonába, a Levante ellen 2-0-ra megnyert bajnokin és az AS Monaco elleni 6-1-s BL-kiütés alkalmával is a Santiago Bernabéu stadionjából jelentkezett be. A bejegyzéseit ellepték a meghatódott szurkolók hozzászólásai, akik fájlalták, hogy már nem ő irányítja a csapatot, és arról biztosították, hogy hiányzik nekik. Ancelotti a szentély lakóit is talpra ugrasztotta, amikor meglátták, hogy a Real Madrid himnuszát énekli.

 

Ezek után voltak olyan találgatások, hogy esetleg övé lehet újra a kispad, miközben eddig – Jürgen Klopp-pal és José Mourinhóval ellentétben – őt nem emlegették a jelöltek között. Valószínűleg semmi alapja ezeknek a felvetéseknek, bár néhány lap felidézte, hogy Ancelotti tavaly azt nyilatkozta a brazil médiában, hogy a válogatottjuk után a Real Madrid lenne az egyetlen klub, ahol még munkát vállalna.

A brazil szövetség hosszabbítana Ancelottival

A Kanárik szövetségi kapitánya tavaly májusban másfél évre írt alá, tehát a nyári világbajnokság alatt még mindenképpen ő irányítja majd a brazil válogatottat. De már december közepén hallani lehetett arról, hogy a helyi szövetség nagyon elégedett a munkájával és a 2026-os vb-n való eredményességtől függetlenül szerződést szeretne hosszabbítani vele, tárgyalnak egymással a felek. Fabrizio Romano pénteken már arról számolt be, hogy az új kontraktus 2030 júniusáig szólna, már Ancelotti térfelén a labda, hamarosan az aláírásra is sor kerülhet.

Az a nap valószínűleg nem lesz majd örömteli a Real Madrid-szurkolók életében. Ahogy ez sem volt az:

 

