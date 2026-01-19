„Nem kérek a szappanoperákból” – a sikeredző durván kikosarazta a Real Madridot

Egy hete robbant a hír, hogy a Real Madrid menesztette Xabi Alonso vezetőedzőt. A királyi gárda 3-2-re elveszítette a Barcelona elleni Spanyol Szuperkupa-döntőt, ez volt az utolsó csepp a pohárban, és Florentino Pérez klubelnök máris megköszönte a tavaly nyáron kinevezett tréner munkáját. Azóta nagy kérdés, hogy ki váltja Xabi Alonsót a kispadon, amelyre átmenetileg Álvaro Arbeloa ült le, de a Real Madrid közben bőszen keresi a végső megoldást. Az első hírek arról szóltak, hogy a Liverpoolban 2024-ben lemondó Jürgen Kloppot szeretnék megszerezni, de a Red Bull labdarúgásért felelős globális vezetője nem kér ebből a munkából. A német ugyanakkor hozzátette, ha a fővárosiak kirúgták Alonsót, vélhetően megvolt már a fejükben, hogy kit szeretnének a helyén látni. Spanyolországban tudni is vélték, hogy José Mourinho a kiszemelt.

Xabi Alonsót elküldte Florentino Pérez, helyette José Mourinho ülhet le a Real Madrid kispadjára? Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A portugál szaktekintély régi-új edző lenne a Real Madridnál, hiszen 2010 és 2013 között 178 mérkőzésen már irányította a csapatot, amellyel a bajnokságot, a Király-kupát és a Spanyol Szuperkupát is megnyerte. A 62 éves tréner azóta klubok sorát járta meg, és egy-két trófeát begyűjtött az évek során, de nem lehet azt mondani, hogy bármelyik epizód is sikertörténet lett volna: a Chelsea-től, a Manchester Unitedtől, a Tottenham Hotspurtől, az AS Romától is idény közben küldték el, majd egy, a Fenerbahcénál eltöltött év után hazatért Portugáliába, a Benficához, amelynél egykoron az edzői pályafutását is megkezdte. Ezúttal 2027 nyaráig szól a kontraktusa, tehát ha a Real Madrid szeretne lecsapni rá, akkor ki kellene őt vásárolnia a szerződéséből. De Mourinho az újságíróknak adott válasza alapján erre aligha kerül sor.

José Mourinho sem kér a Real Madridból

Nem veszek részt szappanoperákban. Sok jó sorozat van, de mindegyik túl hosszú. Aztán kihagysz egy-két részt, és elveszíted a fonalat. Ne számítsatok rám, nem nézek szappanoperákat

– mondta Mourinho a hétvégén a Real Madridról szóló pletykákra reagálva.

A fogadóirodák egyébként Klopp kinevezésére számítanak, mögötte Thomas Tuchel angol szövetségi kapitány és a Chelsea-től szintén januárban menesztett Enzo Maresca következik. Mourinho a negyedik a jelöltek sorában, de Julian Nagelsmann német szövetségi kapitány, a Bournemouth-t irányító Andoni Iraola és Zinedine Zidane neve is felmerült. Utóbbiról az a hír járja, hogy a visszatérés helyett inkább a francia válogatott kispadjára vágyik, Didier Deschamps távozására vár.