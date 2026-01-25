Kisiklott a karibi gyors, nincs új kubai világbajnoka a profi boksznak

Történelmi döntés született 2022 áprilisában, amikor a Federacion Cubano de Boxeo (FCB) hatvan év után először engedélyezte a profi bokszot a szigetországban, és ezt azzal a szándékkal tették, hogy a legnevesebb amatőr sztárok profi bokszolóként léphessenek ringbe és az amatőr ökölvívásban után a hivatásosok között is a csúcsra érhessenek. Ehhez legközelebb a 2021-es párizsi nyári játékok olimpiai bajnoka, Andy Cruz (6-1, 3 KO) került, aki európai idő szerint vasárnap hajnalban a Las Vegas-i Fontainebleau-ban összecsaphatott az IBF világbajnokával, az amerikai Raymond Muratallával (24-0, 17 KO).

Andy Cruz (balra) a párizsi olimpiai aranya után most megtapasztalta, ami elég az amatőrök között, az nem elég a vb-címhez a profiknál Fotó: Reuters/Joel Plummer

Andy Cruz most rájött, van különbség az amatőr és a profi boksz között

Noha a szakértők és a fogadóirodák is némi meglepetésre Cruzt látták esélyesebbnek, a ringben aztán teljesen másként alakultak a dolgok. Muratalla kitartó és szívós bunyóval megvédte IBF könnyűsúlyú övét, ugyanakkor a megosztott pontozáson sokan felkapták a fejüket:

114-114 (Max DeLuca),

118-110 (Tim Cheatham)

116-112 (Steve Weisfeld).

Az IBF vb-címét első alkalommal megvédő Muratalla terve az volt – ami egyébként mesterien be is vált –, hogy az első menetekben ne kerüljön nagy hátrányba, és mivel Cruz még sosem bunyózott tíz menetnél többet, a hajrát megnyomva diadalmaskodjon.

– Megérdemeltem, hogy itt legyek, és meg is mutattam, miért vagyok méltó a vb-címre. Csak magamra és a kidolgozott taktikára figyeltem. Cruz kubai boksziskolában szerzett kiemelkedő gyakorlata és olimpiai aranyérme semmit sem számított nekem. Megmutattam, hogy a kemény munka a kifizetendő, nem a múlt eredményei – mondta a Ring Magazinnak Muratalla, aki a dél-kaliforniai Fontana munkásközösségében nőtt fel, komoly amatőr múlttal egyáltalán nem rendelkezik.

Raymond Muratalla megérdemelten védte meg könnyűsúlyú IBF vb-övét a legjobbnak tartott kubai, Andy Cruz ellen Fotó: The Ring Magazine

–Nem vagyok boldog, de ilyen az élet. Folytatom a csatámat, egy vereség nem fog megtörni engem a terveim valóra váltásában. Mindig is tudtam, nem lesz könnyű a csúcsra jutnom, de nem adom fel az álmaimat – mondta a Boxingscene.com kérdésére a 30 éves Cruz.

Kuba egyetlen jelenlegi profi világbajnokát Erislandy Larának hívják

Miután Cruz kikapott, a 42 éves Erislandy Lara a karibi ország egyetlen hivatásos világbajnoka jelenleg, aki a WBA középsúlyú trónján ül.