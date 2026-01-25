profi bokszibfandy cruzmuratallaerislandy larakubavilágbajnok

Kisiklott a karibi gyors, nincs új kubai világbajnoka a profi boksznak

Kuba még Fidel Castro 1962-es rendeletével pontosan hat évtizedre kiiratkozott a profi ökölvívásból, ám szerencsére ma már szabad az út a karibi bunyósok előtt, hogy feljussanak a hivatásosok között is a csúcsra. Ugyan a 2021-es tokiói olimpia aranyérmese, Andy Cruz európai idő szerint vasárnap hajnalban megkapta az esélyt a Las Vegas-i Fontainebleau-ban az IBF könnyűsúlyú világbajnokával, Raymond Muratallával szemben, ám az amerikai tudatosította a kubaiak nagy reménységében, hogy teljesen más sportág az amatőr és a profi boksz. Cruz vereségével továbbra is a 42 éves Erislandy Lara a karibi ország egyetlen hivatásos világbajnoka jelenleg.

Az amerikai Muratalla (balra) megmutatta Cruznak, jelentős a különbség az amatőr és a profi ökölvívás között
Történelmi döntés született 2022 áprilisában, amikor a Federacion Cubano de Boxeo (FCB) hatvan év után először engedélyezte a profi bokszot a szigetországban, és ezt azzal a szándékkal tették, hogy a legnevesebb amatőr sztárok profi bokszolóként léphessenek ringbe és az amatőr ökölvívásban után a hivatásosok között is a csúcsra érhessenek. Ehhez legközelebb a 2021-es párizsi nyári játékok olimpiai bajnoka, Andy Cruz (6-1, 3 KO) került, aki európai idő szerint vasárnap hajnalban a Las Vegas-i Fontainebleau-ban összecsaphatott az IBF világbajnokával, az amerikai Raymond Muratallával (24-0, 17 KO).

Andy Cruz most rájött, van különbség az amatőr és a profi boksz között

Noha a szakértők és a fogadóirodák is némi meglepetésre Cruzt látták esélyesebbnek, a ringben aztán teljesen másként alakultak a dolgok. Muratalla kitartó és szívós bunyóval megvédte IBF könnyűsúlyú övét, ugyanakkor a megosztott pontozáson sokan felkapták a fejüket:

  • 114-114 (Max DeLuca), 
  • 118-110 (Tim Cheatham)
  • 116-112 (Steve Weisfeld).

Az IBF vb-címét első alkalommal megvédő Muratalla terve az volt – ami egyébként mesterien be is vált –, hogy az első menetekben ne kerüljön nagy hátrányba, és mivel Cruz még sosem bunyózott tíz menetnél többet, a hajrát megnyomva diadalmaskodjon.

– Megérdemeltem, hogy itt legyek, és meg is mutattam, miért vagyok méltó a vb-címre. Csak magamra és a kidolgozott taktikára figyeltem. Cruz kubai boksziskolában szerzett kiemelkedő gyakorlata és olimpiai aranyérme semmit sem számított nekem. Megmutattam, hogy a kemény munka a kifizetendő, nem a múlt eredményei – mondta a Ring Magazinnak Muratalla, aki a dél-kaliforniai Fontana munkásközösségében nőtt fel, komoly amatőr múlttal egyáltalán nem rendelkezik.

 –Nem vagyok boldog, de ilyen az élet. Folytatom a csatámat, egy vereség nem fog megtörni engem a terveim valóra váltásában. Mindig is tudtam, nem lesz könnyű a csúcsra jutnom, de nem adom fel az álmaimat – mondta a Boxingscene.com kérdésére a 30 éves Cruz.

Kuba egyetlen jelenlegi profi világbajnokát Erislandy Larának hívják

Miután Cruz kikapott, a 42 éves Erislandy Lara a karibi ország egyetlen hivatásos világbajnoka jelenleg, aki a WBA középsúlyú trónján ül.

Erislandy Lara (32-3-3, 19 KO)

amatőrként

  • világbajnok (2005 Mianyang)
  • Közép-amerikai és Karibi-térségek bajnoka (2006 Cartagena)
  • kétszer disszidált (2007 és 2008)

profiként

  • WBA nagyváltósúlyú világbajnoka (2014-2021)
  • WBA középsúlyú világbajnoka (2023 óta)

Larának 2025. december 6-án San Antonióban, Texasban címegyesítő meccsen kellett volna megmérkőznie az IBF és WBO középsúlyú világbajnokával, Janibek Alimkhanulyval (17-0, 12 KO), ám a kazah bunyós megbukott a doppingellenőrzésen, így a 42 éves kubai bunyós egy beugró ellen megvédte a WBA vb-övét.

