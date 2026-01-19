Rendkívüli

Orbán Viktor: Megvannak a szavazóink, mi vagyunk többen! – kövesse nálunk élőben + videó

Bánhidi Ákosrövidpályás gyorskorcsolyaEurópa-bajnokság

Tízből tíz: így értékelte a magyar Eb-szereplést a sportvezető

A magyar delegáció két bronzéremmel zárta szereplését a rövid pályás gyorskorcsolyázók múlt hétvégi Európa-bajnokságán. Bánhidi Ákos ágazati igazgató büszke a csapat tagjaira, Mun Von Dzsun teljesítményét pedig külön is kiemelte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 10:45
Bánhidi Ákos szerint a magyar csapat tagjai mindent megtettek az eredményes szereplés érdekében. Fotó: MTI/Hatházi Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Idén sem szakadt meg a sorozat. A rövid pályás gyorskorcsolyázók vasárnap befejeződött hollandiai, tilburgi rendezésű Európa-bajnokságán a magyar csapat két bronzéremmel folytatta a húsz évvel ezelőtt megkezdett éremszerző sorozatát. A Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura összeállításban szereplő női és a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Mun Von Dzsun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összetételű vegyes váltó is harmadikként végzett a maga versenyében, ezzel pedig a magyar szövetség ágazati igazgatója, Bánhidi Ákos sem volt elégedetlen.

Nicky Gooch, a válogatott vezetőedzője és Bánhidi Ákos (jobbra) Tilburgban
Nicky Gooch, a válogatott vezetőedzője és Bánhidi Ákos (jobbra) Tilburgban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

Bánhidi Ákos elmondta, miért különösen büszke a válogatott tagjaira

Akik mindent megtesznek azért, hogy eredményt hozzanak a hazánknak, azoknak tízes az értékelése akkor is, ha kapnak két kört esetleg. Itt mindenki mindent megtett. Így, hogy még sikerült eredményeket is elérni, nálam ez egy tízes a jelen állapotunkban. Nagyon elégedett vagyok ezzel a csapattal

– mondta el az MTI-nek a sportvezető. – Látva azt a hendikepet, amit a Jászapáti testvérek sérülés miatti hiányzása okozott, látva azt, hogy a két világklasszis belga versenyzőn, azaz a Desmet testvéreken kívül mindenki itt volt, különösen büszke vagyok a válogatott tagjaira.

 

Van potenciál a magyar színekért küzdő dél-koreai versenyzőben

Bánhidi szerint a női váltó bebizonyította, hogy méltó lett volna az olimpiai részvételre, a vegyes staféta harmadik helyezésére viszont igazán büszke, mivel ez a váltó mindössze egy másodperccel maradt el az olimpiai bajnok Liu fivérekkel és az Európa-bajnok Jászapáti Petrával felállított országos csúcstól.

– Van keresnivalónk, mert azzal a holland és olasz csapattal szinte együtt értünk be, amelyik nyugodtan megnyerheti az olimpiát is. Borzasztó erős parti volt, fantasztikus időeredménnyel. Persze a végén az olaszok elestek, és örülünk az így nyert bronzéremnek, de megvolt benne a teljesítmény is – jelentette ki Bánhidi Ákos.

Csizmadia Márk és Moon Wonjun (jobbra) a férfi 5000 méteres váltó döntőjében
Csizmadia Márk és Mun Von Dzsun (jobbra) a férfi 5000 méteres váltó döntőjében (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A szakember kitért az Eb-n remek formát mutató Mun Von Dzsun teljesítményére is. Bánhidi szerint az FTC dél-koreai születésű, ám magyar színekben versenyző sportolójának hasonlóan kiélezett futamokra van szüksége, mint amilyen a két döntője volt. Megjegyezte, a kontinensviadalon felszabadultabban versenyzett, mint amikor a világkupákon honfitársaival kell megküzdenie, ennek is köszönhető, hogy 1000 méteren negyedik, 1500-on pedig ötödik lett és csak nüanszok választották el az egyéni éremtől.

A rövid pályás gyorskorcsolyázók következő versenye már a február 6-án rajtoló milánói téli olimpián lesz.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekGrönland

Egy fontos cikk

Bayer Zsolt avatarja

Hogy ne csak mindig a szokásos libsi mantrát olvasgassuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.