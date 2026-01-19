Tízből tíz: így értékelte a magyar Eb-szereplést a sportvezető

Idén sem szakadt meg a sorozat. A rövid pályás gyorskorcsolyázók vasárnap befejeződött hollandiai, tilburgi rendezésű Európa-bajnokságán a magyar csapat két bronzéremmel folytatta a húsz évvel ezelőtt megkezdett éremszerző sorozatát. A Bácskai Sára Luca, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka, Végi Diána Laura összeállításban szereplő női és a Végi Diána Laura, Somodi Maja, Mun Von Dzsun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel összetételű vegyes váltó is harmadikként végzett a maga versenyében, ezzel pedig a magyar szövetség ágazati igazgatója, Bánhidi Ákos sem volt elégedetlen.

Nicky Gooch, a válogatott vezetőedzője és Bánhidi Ákos (jobbra) Tilburgban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Bánhidi Ákos elmondta, miért különösen büszke a válogatott tagjaira

Akik mindent megtesznek azért, hogy eredményt hozzanak a hazánknak, azoknak tízes az értékelése akkor is, ha kapnak két kört esetleg. Itt mindenki mindent megtett. Így, hogy még sikerült eredményeket is elérni, nálam ez egy tízes a jelen állapotunkban. Nagyon elégedett vagyok ezzel a csapattal

– mondta el az MTI-nek a sportvezető. – Látva azt a hendikepet, amit a Jászapáti testvérek sérülés miatti hiányzása okozott, látva azt, hogy a két világklasszis belga versenyzőn, azaz a Desmet testvéreken kívül mindenki itt volt, különösen büszke vagyok a válogatott tagjaira.

Van potenciál a magyar színekért küzdő dél-koreai versenyzőben

Bánhidi szerint a női váltó bebizonyította, hogy méltó lett volna az olimpiai részvételre, a vegyes staféta harmadik helyezésére viszont igazán büszke, mivel ez a váltó mindössze egy másodperccel maradt el az olimpiai bajnok Liu fivérekkel és az Európa-bajnok Jászapáti Petrával felállított országos csúcstól.

– Van keresnivalónk, mert azzal a holland és olasz csapattal szinte együtt értünk be, amelyik nyugodtan megnyerheti az olimpiát is. Borzasztó erős parti volt, fantasztikus időeredménnyel. Persze a végén az olaszok elestek, és örülünk az így nyert bronzéremnek, de megvolt benne a teljesítmény is – jelentette ki Bánhidi Ákos.

Csizmadia Márk és Mun Von Dzsun (jobbra) a férfi 5000 méteres váltó döntőjében (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A szakember kitért az Eb-n remek formát mutató Mun Von Dzsun teljesítményére is. Bánhidi szerint az FTC dél-koreai születésű, ám magyar színekben versenyző sportolójának hasonlóan kiélezett futamokra van szüksége, mint amilyen a két döntője volt. Megjegyezte, a kontinensviadalon felszabadultabban versenyzett, mint amikor a világkupákon honfitársaival kell megküzdenie, ennek is köszönhető, hogy 1000 méteren negyedik, 1500-on pedig ötödik lett és csak nüanszok választották el az egyéni éremtől.

A rövid pályás gyorskorcsolyázók következő versenye már a február 6-án rajtoló milánói téli olimpián lesz.