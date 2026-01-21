A Barcelona nagy nehezen megszabadult kapitányától, felkészül a magyar utód?

A spanyol sajtóban már jó ideje cikkeztek arról, hogy a Barcelona minden erejével azon van, hogy továbbadja Marc-André ter Stegent. Felmerült, hogy a Gironához kerülhet kölcsönbe, de a német kapus eleinte elzárkózott az ötlettől. Aztán ráeszmélt, hogy játékidő nélkül nullára csökkenhet az esélye arra, hogy részt vegyen a nyári világbajnokságon, így végül rábólintott a Barcelona felvetésére, és immáron hivatalossá vált, hogy az idény végéig a La Liga 11. helyezettjénél folytatja a pályafutását.

Ter Stegen a kispadon töltötte a decembert, és nem volt biztató a barcelonai jövőkép sem Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Sérülések nehezítették Ter Stegen útját

Ter Stegen csodás éveket élt meg a katalánokhoz való 2014-es átigazolása óta, egyszer BL-t, hatszor-hatszor bajnokságot és Spanyol Kupát nyert a csapattal, de közben kapus létére viszonylag sok mérkőzést hagyott ki sérülések miatt.

Az előző idény volt ilyen szempontból a mélypont, már 2023 szeptemberében térdszalag-szakadás miatt 214 napot hagyott ki, és a Barcelona, valamint a német válogatott 51 meccséről maradt le.

A gránátvörös-kékek vészmegoldása, a visszavonulása után reaktivált Wojciech Szczesny közben remekelt a kapuban, és mire a csapatkapitány visszatért súlyos sérüléséből, már nem volt egyértelmű, hogy ő lesz az első számú hálóőr, csak néhány mérkőzésen kapott játéklehetőséget. Három hónappal a visszatérése után újabb nagy csapás érte Ter Stegent, ekkor a hátát kellett megműteni, és hosszú kihagyás vár rá.

Új kapus és barcelonai balhé

Ekkor a Barcával is összetűzésbe került. A klub 2025 nyarán megvette Joan Garcíát az Espanyoltól, de Ter Stegen jelezte, vele is számolni kell, három hónap múlva újra bevethető lesz. A katalánok viszont azt jósolták, hogy négy hónapra esik ki a kapus, az eltérésnek itt hatalmas jelentősége volt, ugyanis a La Liga szabályai lehetővé teszik, hogy ha egy futballista legalább négy hónapig sérült, akkor a klub felhasználhatja a fizetési keretének nyolcvan százalékát más játékos regisztrálására. Ez akár García, vagy az akkor szintén nem nevezett Szczeszny is lehetett volna. Azonban Ter Stegen nem volt hajlandó aláírni egy nyilatkozatot, amellyel engedélyezte volna a klubnak, hogy kiadja az orvosi leleteit a La Ligának, így bizonyítva, hogy a kapus valóban hosszú időre kidőlt, ezzel lehetőséget adva mások beregisztrálására.