Otthon, de három különböző stadionban ért el hat éve nem látott sorozatot a Barcelona

Továbbra is remekel a La Ligában az FC Barcelona, amely vasárnap 3-0-ra legyőzte az Oviedót, s így visszaelőzte a Real Madridot a táblázat élén. A katalánoknál különösen a hazai mérleg, ami rendkívül imponáló, a Barcelona mind a tíz eddigi otthoni bajnokiját megnyerte, erre már hat éve nem volt példa.

2026. 01. 26. 9:27
A katalánok szárnyalnak hazai pályán Fotó: Urbanandsport Forrás: NurPhoto/AFP
Az első félidőben megszenvedett a bajnokság utolsó helyén álló újoncával a Barcelona, amely a szünet után eggyel magasabb fokozatba kapcsolt, s végül Dani Olmo Raphinha és Lamine Yamal góljával 3-0-ra legyőzte az Oviedót. Hansi Flick együttese így visszavette a vezetést a Villarrealt 2-0-ra felülmúló Real Madridtól, a gránátvörös-kékek előnye egy pont az ősi rivális előtt.

Hansi Flick elégedett volt a Barcelona teljesítményével
Hansi Flick elégedett volt a Barcelona teljesítményével (Fotó: Gongora/NurPhoto/AFP)

A Barcelona pazar hazai sorozata

A győzelemmel a Barcelona egy olyan sorozatot produkált, amelyre hat éve nem volt példa: nevezetesen, hogy egymás után tíz hazai bajnokit nyerjen meg a csapat. Akkor Erneso Valverde irányításával 14-nél állt meg a katalán együttes, ennek beállítására és megdöntésére ezúttal is megvan minden esély, ugyanis még kilenc hazai összecsapás vár a gárdára, amely így még nem hibázott ebben a bajnoki idényben hazai pályán. A Barcelona sorozatát még különlegesebbé teszi, hogy mindezt három stadionban – Johan Cruyff Stadion, Olimpiai Stadion, Spotify Camp Nou – érte el az együttes.

– Elégedett vagyok a csapattal, különösen a második félidővel. Az első játékrész nehezebb volt számunkra – olvasható a klub hivatalos oldalán Flick értékelése, aki azt is elmondta, miért voltak nehézségei csapatának a meccs első felében. – Nagy terhelést raknak ránk a mérkőzések, és bár nem akarok kifogásokat keresni, de ma emiatt nehéz volt a kezdés. A legfontosabb az első gól megszerzése volt, onnantól képesek voltunk a saját futballunkat játszani.

A Barcelona szerdán az FC Köbenhavn elleni hazai mérkőzéssel zárja a Bajnokok Ligája alapszakaszát, majd szombaton az Elche vendége lesz a La Ligában.

