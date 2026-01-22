Komoly aggodalom a Barcelona BL-mérkőzése után, két kulcsembert is elvesztettek a katalánok

A BL-ben Csehországban vendégszerepelt a Barcelona. A katalánok korán hátrányba kerültek, ám még fordítottak a szünet előtt Fermín López duplájával, de nem ez volt az utolsó csavar az első félidőben: Robert Lewandowski öngólt szerzett, 2-2-re álltak a felek negyvenöt percet követően. A második játékrészben Dani Olmo, majd az ezúttal jó kapuba betaláló lengyel klasszis döntötték el a három pont sorsát. Hansi Flick együttese a Slavia Praha elleni 4-2-es sikerével a BL-alapszakasz kilencedik helyén áll hét fordulót követően.

De Jongot eltiltották, rá biztosan nem számíthat a Barcelona a BL-alapszakasz zárásánál Fotó: AFP/Michal Cizak

Ismét Pedriért aggódhat a Barcelona

Komoly csapás érte a Barcelonát szerda este: Pedri combhajlító-sérülést szenvedett el a Slavia Praha ellen 4-2-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen.

Miután októberben a 23 éves játékos bal lábában elszakadt a combhajlító-izom, most ugyanez történhetett a jobb esetében is. Hogyha valóban így van, akkor legalább egy hónapig harcképtelen lehet a középpályás.

Pedri egészségesen ebben az idényben is kihagyhatatlan Hansi Flick középpályájáról: ugyan sérülései miatt csak a hatodik legtöbb játékpercet tudhatja magáénak a Barca-játékosok között, de amikor bevethető, akkor számít rá a német vezetőedző. A spanyol 25 mérkőzésen két gólt szerzett és nyolc gólpasszt osztott ki a mostani idényben.

Pedri mellett még egy középpályását elvesztette a katalán együttes a jövő heti kulcsfontosságú BL-mérkőzése előtt. Frenkie de Jong sárga lapos eltiltás miatt lesz kénytelen kihagyni a Köbenhavn elleni találkozót, amin eldől, hogy az alapszakasz során a legjobb nyolcban tud-e végezni, azaz automatikusan ki tudja-e harcolni a nyolcaddöntős helyét a Barcelona.

Hansi Flick kénytelen lesz átvariálni középpályáját Fotó: AFP/Michal Cizek

Hansi Flick is megerősítette a sérülést

A mérkőzést követően természetesen kérdések hadát intéztek a Barcelona vezetőedzője felé Pedri sérülése kapcsán.

Nem tudom pontosan, mi a probléma, de a combhajlítóizmával van gond. Nem tudom, mennyit lesz kénytelen kihagyni, de ez nem jó hír. Majd meglátjuk a vizsgálatok után, hogy mi a helyzet

– árulta el Hansi Flick a meccs utáni sajtótájékoztatón. Az orvosi diagnózis várhatóan csütörtökön kerül nyilvánosságra. Pedri sérülése mellett is próbálta megtalálni a pozitívumokat Flick, aki megjegyezte, hogy a csereként beállt Dani Olmo sokat tett hozzá a játékukhoz, csakúgy mint Rashford.