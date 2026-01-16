Csikós Zsókaév sportolója gálavilágbajnokkajak-kenu

„Illett volna tudniuk” – odaszúrt riválisainak a hirtelen sztárrá vált kajakos, Csikós Zsóka

Csikós Zsóka egyáltalán nem szállt el attól, hogy 2025-ben berobbant a kajakosok nemzetközi élmezőnyébe. A 24 éves versenyző második lett az Év sportolója-szavazáson a nők között, tavalyi sikerei nyomán nagy médiafigyelmet kapott. A Magyar Nemzetnek elárulta, hogyan hatott rá a felhajtás, ésmire lesz szüksége ahhoz, hogy megvesse a lábát a világelitben. Csikós Zsóka a felkészüléséről, idei céljairól is beszélt, ám a 2028-as olimpiával kapcsolatban óvatosan fogalmazott.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 16. 5:30
Csikós Zsóka remek évet zárt 2025-ben, de nem szállt el magától Fotó: Hatházi Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A kajakos Csikós Zsóka az elmúlt években elsősorban maratoni versenyeken remekelt, a síkvízi gyorsasági, azaz olimpiai szakágban a 2022-es Európa-játékokon a női négyessel szerzett bronzérme után három évet kellett várnia az újabb eredményre. A 2025-ös teljesítménye még a szakemberek várakozásait is jócskán felülmúlta, az olimpiai bajnok Csipes Tamara távollétében megnyerte a hazai válogatót egyesben, az Európa bajnokságon 3 arany-, a világbajnokságon 1-1 arany- és bronzéremmel zárt, s még a szeptemberi győri maratoni vb-n is megnyerte a rövidkörös versenyszámot. Az legjobb női kajakos lett Magyarországon, az Év sportolója-választáson a második helyen végzett a tekvanós Márton ikerlányok, Luana és Viviana közé ékelődve.

Csikós Zsóka
Csikós Zsóka (középen) edzőivel, Tóth Petrával és Mórocz Istvánnal érkezett a Nemzeti Sport Gálára Fotó: Isza Ferenc

– Igazából nekem a legnagyobb elismerést azok a versenyek jelentették, amiken nyerni tudtam vagy dobogón végeztem. Én már 2025-ben elég sokat nyertem szerintem – jelezte lapunknak a kajak-kenusport új magyar női csillaga, hogy nem csalódott, mert a tekvandós Márton ikrek között a második helyen végzett az Év női sportolója-szavazáson. Persze nem tagadja, eljátszott a gondolattal, hogy Kőbán Rita, Kozák Danuta és Csipes Tamara örökébe léphet.

– Izgultam is, hogy beszédet kell mondanom. Ugyanakkor még nem érzem magam olyan nagy sportolónak, mint amilyenek ők. Remélem, egyszer elérek oda is! 

A célom, hogy kijussak egyszer az olimpiára. Tudom, ez óvatos megközelítés, ám eddig is szerényen álltam hozzá. 

– Szépen lépésről lépésre haladunk, most a 2026-osra koncentrálunk, s ha eljön az ideje, boncolgathatjuk a 2028-as kilátásokat.

Csikós Zsóka visszarázódott

Egyelőre nem tudni, Csipes Tamara visszatér-e a versenyzéshez, ugyanakkor a világ jelenlegi legjobbja, az új-zélandi Lisa Carrington vélhetően egyéniben is újra csatasorba áll, s a magyar mezőny tagjai sem nézik majd karba tett kézzel, hogy Csikós Zsóka learatja a babérokat. Kérdés, hogyan őrizheti meg a pozícióját.

– Sok munkával elsősorban. Nem tudom a konkrét választ. Próbálok mindig felkészülni a hosszabbtávokra is, és természetesen az olimpiai táv a legrövidebb, az van inkább fókuszban. Nekem felülről kell építkeznem – kereste a megoldást felvetésünkre Csikós Zsóka, aki már alig várja, hogy újra vízre szálljon.

– Először négyhetes pihenőről volt szó ősszel, aztán egy betegség miatt öt lett belőle. Utána elég nehéz volt visszarázódni, de most már teljes gőzzel készülünk. Bízom benne, februárban el tudjuk kezdeni a vizes munkát is, s kajakba ülhetek. Nem sok mindent kedvelek a télben, talán egyedül a kondiedzéseket tudom mondani. Nem vagyok nagyon jó futó és úszó sem, meg is tudom unni ezeket. A lényeg, hogy minden nap legyőzzem magam! 

Csikós Zsóka
Csikós Zsóka (középen) első világbajnoki címét szerezte a gyorsasági szakágban K1 1000 méteren Milánóban Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Nem vették komolyan a magyar kajakost?

Csikós Zsóka nem túlzás, berobbant a nemzetközi kajak-kenuba. Természetesen a sajtó is felkapta a nevét, gyakran köszönt vissza a címlapokról.

– Nyilván ez egy éles váltás volt ahhoz képest, ami az előző években történt. Megszoktam, de remélem, nem lesz ekkora hype, felhajtás körülöttem minden évben! Összességében nagyon örülök neki, hogy sokan megkerestek, foglalkoztak velem. Ha kérdeznek, szívesen válaszolok, de nem szeretek magamról túl sokat elárulni. Esztergomban volt egy nagyon jó edzőm, ifjúsági korosztályban világbajnok voltam, de nem volt csapat. Így kerültem Szolnokra egy nagyon jó társaságba, kiváló vezetés alá – beszélt az útjáról a január 23-án a 25. születésnapját ünneplő sportoló. Az idei évi célkitűzései alapján talán még többet vállalna, mint tavaly.

– A válogatón el szeretnék indulni 500 és 1000 méter egyesben, hogy újra indulhassak ezekben a számokban világversenyeken. Ha lesz partnerem, akkor párosban is rajthoz állok majd. S persze a négyesbe is mindenképpen jó lenne bekerülni. Szeretném, ha kialakulna egy ütőképes egység, velem a hajóban. 

A nemzetközi mezőnyben korábban is szereztem tapasztalatokat, persze nem akkora sikereket elérve. A tavalyi világkupák és Európa-bajnokság után már el kezdtek rám figyelni. 

A világbajnokságon már felismertek, figyeltek rám, ami jó érzés. Én is ismerem az ellenfeleket, eddig is illett volna tudniuk, ki vagyok – szúrt oda a riválisoknak finoman a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Csikós Zsóka.

