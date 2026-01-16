„Illett volna tudniuk” – odaszúrt riválisainak a hirtelen sztárrá vált kajakos, Csikós Zsóka

A kajakos Csikós Zsóka az elmúlt években elsősorban maratoni versenyeken remekelt, a síkvízi gyorsasági, azaz olimpiai szakágban a 2022-es Európa-játékokon a női négyessel szerzett bronzérme után három évet kellett várnia az újabb eredményre. A 2025-ös teljesítménye még a szakemberek várakozásait is jócskán felülmúlta, az olimpiai bajnok Csipes Tamara távollétében megnyerte a hazai válogatót egyesben, az Európa bajnokságon 3 arany-, a világbajnokságon 1-1 arany- és bronzéremmel zárt, s még a szeptemberi győri maratoni vb-n is megnyerte a rövidkörös versenyszámot. Az legjobb női kajakos lett Magyarországon, az Év sportolója-választáson a második helyen végzett a tekvanós Márton ikerlányok, Luana és Viviana közé ékelődve.

Csikós Zsóka (középen) edzőivel, Tóth Petrával és Mórocz Istvánnal érkezett a Nemzeti Sport Gálára Fotó: Isza Ferenc

– Igazából nekem a legnagyobb elismerést azok a versenyek jelentették, amiken nyerni tudtam vagy dobogón végeztem. Én már 2025-ben elég sokat nyertem szerintem – jelezte lapunknak a kajak-kenusport új magyar női csillaga, hogy nem csalódott, mert a tekvandós Márton ikrek között a második helyen végzett az Év női sportolója-szavazáson. Persze nem tagadja, eljátszott a gondolattal, hogy Kőbán Rita, Kozák Danuta és Csipes Tamara örökébe léphet.

– Izgultam is, hogy beszédet kell mondanom. Ugyanakkor még nem érzem magam olyan nagy sportolónak, mint amilyenek ők. Remélem, egyszer elérek oda is!

A célom, hogy kijussak egyszer az olimpiára. Tudom, ez óvatos megközelítés, ám eddig is szerényen álltam hozzá.

– Szépen lépésről lépésre haladunk, most a 2026-osra koncentrálunk, s ha eljön az ideje, boncolgathatjuk a 2028-as kilátásokat.