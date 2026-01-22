Robbie Keane edzőként állhat bosszút az őt meggyötrő Rafael Benítezen

Az Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros egyike annak a négy csapatnak, amely hat forduló után veretlen, négy sikere mellett két döntetlent ért el, egy újabb diadallal pedig óriási lépést tenne afelé, hogy kihagyja a tizenhat közé jutásért februárban rendezendő párharcot, és csak az azt követő fordulóban lépjen pályára a kieséses szakaszban. A teljes idény nemzetközi mérkőzéseit figyelembe véve a zöld-fehérek bármelyik ellenféllel felveszik a versenyt, mivel a Bajnokok Ligája-selejtezőben az örmény Noah ellen kettős győzelemmel, a bolgár Ludogorec ellen pedig egy-egy győzelemmel és döntetlennel jutottak tovább. Az azeri Qarabagtól mindkétszer kikaptak ugyan, de a két kupasorozatban összesen lejátszott 12 mérkőzésből hetet megnyertek, háromszor döntetlent értek el, s csak kétszer kaptak ki, ami 67 százalékos teljesítmény.

A Ferencváros játékosai az utolsó edzésen a meccs előtt Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hetedik fordulóban a görög Panathinaikosz következik a Groupama Arénában (21.00, tv: M4 Sport), és nem lesz könnyű dolga a Fradinak, mert a téli szünetben alaposan átalakult a kerete, két meghatározó játékosát is eladta. Az Európa-liga alapszakaszának góllövőlistáján négy találattal holtversenyben a második helyen álló Varga Barnabás a görög AEK Athénhoz szerződött, így tavasszal a Konferencialigában folytathatja, míg Tóth Alexet kedden igazolta le a Premier League-ben szereplő Bournemouth.

A Ferencváros új szerzeményei még nem játszhatnak

A klubvezetés természetesen igyekezett pótolni a távozókat.

Szerződtette a Diósgyőrtől a holland–ghánai kettős állampolgárságú Elton Acolatsét a csatársorba,

az argentin Mariano Gómezt az FC Zürichtől a védelembe.

Ezt a sort erősítette tovább a kedden igazolt Franko Kovacevic, a horvát légiós a szlovén NK Celje játékosaként 28 mérkőzésen lépett pályára az ősszel, és ezeken 25 gólt szerzett.

Nem kis szépséghiba, hogy az új szerzemények a szabályok értelmében egyelőre csak szurkolóként segíthetik új csapatukat.

Robbie Keane sajtótájékoztatójáról már korábban beszámoltunk, de érdemes felidézni azt a részt is, amely arról szólt, 2008-ban az ír még futballistaként Rafael Benítez játékosa volt a Liverpool, utóbbi jelenleg éppen a Panathinaikosz mestere.

Robbie Keane akkore nem értette, Rafa Benítez miért nem kommunikál vele, nem magyarázta el, miért hagyta ki folyamatosan a kezdőcsapatból, és miért kellett visszatérnie a Tottenham Hotspurhoz. Ahogy fogalmazott, karrierje legfrusztráltabb időszaka volt a Liverpoolnál töltött 189 nap.

Rafal Benítez a maga sajtótájékoztatóján természetesen kapott kérdést egykori tanítványáról, és szerinte ír kollégája, akivel néhány hónapja egy konferencián találkozott, egyértelműen jó munkát végez, amit bizonyít csapata játéka és eredménysora is.