Robbie Keane edzőként állhat bosszút az őt meggyötrő Rafael Benítezen

A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában ritka nagy lehetőség előtt áll a magyar bajnok. A görög Panathinaikoszt fogadja a Groupama Arénában csütörtökön a Ferencváros, és győzelme esetén szinte biztos, hogy az első nyolcban végez, így a nyolcaddöntőben folytathatná a szereplését, ami óriási bravúr lenne. Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője az új szerzeményekre a szabályok szerint még nem számíthat, viszont bosszút állhat Rafael Benítezen, a görög csapat edzőjén azért, amit még Liverpoolban tett vele.

2026. 01. 22. 5:37
Robbie Keane 2008-ban lett Rafael Benítez játékosa a Liverpoolban, de nem jöttek ki jól egymással, és a Ferencváros ír edzője most bosszút állhat, ha a csapata legyőzi a spanyol együttesét, a Panathinaikoszt. Fotó: ANDREW YATES Forrás: AFP
Az Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros egyike annak a négy csapatnak, amely hat forduló után veretlen, négy sikere mellett két döntetlent ért el, egy újabb diadallal pedig óriási lépést tenne afelé, hogy kihagyja a tizenhat közé jutásért februárban rendezendő párharcot, és csak az azt követő fordulóban lépjen pályára a kieséses szakaszban. A teljes idény nemzetközi mérkőzéseit figyelembe véve a zöld-fehérek bármelyik ellenféllel felveszik a versenyt, mivel a Bajnokok Ligája-selejtezőben az örmény Noah ellen kettős győzelemmel, a bolgár Ludogorec ellen pedig egy-egy győzelemmel és döntetlennel jutottak tovább. Az azeri Qarabagtól mindkétszer kikaptak ugyan, de a két kupasorozatban összesen lejátszott 12 mérkőzésből hetet megnyertek, háromszor döntetlent értek el, s csak kétszer kaptak ki, ami 67 százalékos teljesítmény. 

A Ferencváros jó hangulatban készül a Panathinaikosz ellen
A Ferencváros játékosai az utolsó edzésen a meccs előtt  Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A hetedik fordulóban a görög Panathinaikosz következik a Groupama Arénában (21.00, tv: M4 Sport), és nem lesz könnyű dolga a Fradinak, mert a téli szünetben alaposan átalakult a kerete, két meghatározó játékosát is eladta. Az Európa-liga alapszakaszának góllövőlistáján négy találattal holtversenyben a második helyen álló Varga Barnabás a görög AEK Athénhoz szerződött, így tavasszal a Konferencialigában folytathatja, míg Tóth Alexet kedden igazolta le a Premier League-ben szereplő Bournemouth. 

 

A Ferencváros új szerzeményei még nem játszhatnak

A klubvezetés természetesen igyekezett pótolni a távozókat.

  • Szerződtette a Diósgyőrtől a holland–ghánai kettős állampolgárságú Elton Acolatsét a csatársorba,
  • az argentin Mariano Gómezt az FC Zürichtől a védelembe.
  • Ezt a sort erősítette tovább a kedden igazolt Franko Kovacevic, a horvát légiós a szlovén NK Celje játékosaként 28 mérkőzésen lépett pályára az ősszel, és ezeken 25 gólt szerzett.

Nem kis szépséghiba, hogy az új szerzemények a szabályok értelmében egyelőre csak szurkolóként segíthetik új csapatukat.

Robbie Keane sajtótájékoztatójáról már korábban beszámoltunk, de érdemes felidézni azt a részt is, amely arról szólt, 2008-ban az ír még futballistaként Rafael Benítez játékosa volt a Liverpool, utóbbi jelenleg éppen a Panathinaikosz mestere.

 Robbie Keane akkore nem értette, Rafa Benítez miért nem kommunikál vele, nem magyarázta el, miért hagyta ki folyamatosan a kezdőcsapatból, és miért kellett visszatérnie a Tottenham Hotspurhoz. Ahogy fogalmazott, karrierje legfrusztráltabb időszaka volt a Liverpoolnál töltött 189 nap.

Rafal Benítez a maga sajtótájékoztatóján természetesen kapott kérdést egykori tanítványáról, és szerinte ír kollégája, akivel néhány hónapja egy konferencián találkozott, egyértelműen jó munkát végez, amit bizonyít csapata játéka és eredménysora is. 

Budapest, 2026. január 21. Rafael Benítez vezetőedző a Panathinaikosz labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2026. január 21-én. A görög csapat másnap a Ferencváros ellen lép pályára a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában. MTI/Purger Tamás
Rafael Benítez győzni jött Budapestre Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

– Jó csapat az ellenfelünk, remek védői vannak, ráadásul a támadójátékuk is nagyon jó – tért át a magyar bajnokra a spanyol szakember. – A legjobb tudásom szerint készítem fel a csapatot, hogy 

csütörtökön győztesen hagyjuk el a pályát. Nálam mindig az egyensúly a legfontosabb, de szeretnénk nagy tempót diktálni, sokat birtokolni a labdát és magasan letámadni. 

Nehéz időszakon megy keresztül az együttes, az egyértelmű, hogy fejlődnünk kell, de kemény munkával ezt el is érhetjük" - összegzett Benítez arra utalva, hogy a Panathinaikosz hétvégén 4-0-ra kikapott az AEK Athéntól és mindössze ötödik helyen áll a görög bajnokságban.

 

Rafael Benítez érkezése jót tett a Panathinaikosznak

A Panathinaikosz jelentős lépéseket tett a továbbjutás felé Rafael Benítez vezetőedző októberi kinevezése óta. A húszszoros görög bajnok az azóta megszerezhető kilenc pontból hetet begyűjtött, és a 15. helyre zárkózott fel, ugyanakkor vasárnap a bajnokságban 4-0-ra kikapott az AEK Athén otthonában. Egyik legismertebb játékosa a 80-szoros görög válogatott Anasztasziosz Bakaszetasz, aki múlt szerdán mesterhármast ért el a Görög Kupában, de az Európa-ligában és a Bajnokok Ligája-selejtezőben még nem volt eredményes. A két csapat eddig csupán 1965 őszén találkozott egymással, a BEK nyolcaddöntőjében a hazai pályán elért gól nélküli döntetlen után a Ferencváros idegenben 3-1-es sikerrel harcolta ki a továbbjutást. A görög csapat 1987. végén az UEFA-kupa 3. fordulójában a Bp. Honvéddal vívott párharcot, az első meccset Kispesten a magyar csapat 5-2-re megnyerte, ám Athénban egy botrányos meccsen 5-1-re kikapott, és ezzel kiesett.

 

