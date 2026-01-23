Teljes döbbenet és csalódottság a Fradi öltözőjében a görögök elleni döntetlen után + videó

Csütörtökön a Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a görög Panathinaikosz ellen az Európa-liga alapszakaszának utolsó előtti, hetedik fordulójában. Robbie Keane együttese még mindig veretlen a sorozatban (négy győzelem, három döntetlen), és továbbra is esélye van az első nyolcban végezni, ami biztos nyolcaddöntős szereplést jelentene. Legutóbb a 2022/23-as idényben jutott el idáig a magyar bajnok, akkor a német Leverkusen ejtette ki a csapatot 4-0-s összesítéssel. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Gróf Dávid hatalmas védését emelte ki, míg Robbie Keane vezetőedző a meccset követő sajtótájékoztatón hangot adott annak, hogy szeptemberben, az alapszakasz kezdete előtt egy garast nem tett volna rá senki, hogy hét meccs után is veretlenek lesznek az El-ben.

Az FTC döntetlent játszott a Panathinaikosz ellen az Európa-ligában csütörtök este. Fotó: Polyák Attila

Robbie Keane csalódott arcokat látott az FTC öltözőjében

Az ír vezetőedző a lefújás után szokás szerint az öltözőben mondott rövid beszédet a játékosainak, amit a Fradi később megosztott a közösségi médiában. Keane kiemelte, hogy játékosai rendkívül csalódottak voltak a hármas sípszót követően

– Kihívás elé állítottalak titeket a kezdés előtt, veretlenek maradtunk, megcsináltátok ezt is.

Elképesztő, hogy mindannyian csalódottan ülünk itt, miután nem nyertük meg ezt a meccset. Mit mond ez nektek? Azt mutatja, hogy milyen messzire jutottunk csapatként és játékosként

– kezdte Keane, majd kiemelte, lehet, hogy pénzügyileg több ellenfelük is jobb helyzetben van, de ez őket nem érdekli, a pályán tizenegy a tizenegy ellen játszanak.

Az FTC a Nottingham Forest ellen zárja az alapszakaszt

A Fradi edzője ezután már a jövő heti El-meccsről is beszélt (csütörtök 21 óra), ahol eldől a csapat sorsa az alapszakaszban. Ebben a cikkben kiszámoltuk, az FTC hogyan végezhet az első nyolcban.

– Nem lesz könnyű, tudjuk ezt. Egy Premier League-csapat ellen játszunk majd. Tartsátok meg ezt a mentalitást, ragaszkodjatok ehhez az összetartáshoz, és akkor vasárnap és csütörtökön is menni fog. Keane ezután utalt arra, hogy a Győr elleni vasárnapi NB I-es rangadón bizonyos játékosainak játszania kell, utalva itt az MLSZ magyarszabályára.