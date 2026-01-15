Juhász Dorka a Galatasaray legjobbjaként tündökölt az Euroligában

A magyar válogatott center szerdán 23 ponttal és kilenc lepattanóval zárt a spanyol Girona otthonában aratott 82-68-s siker során. Juhász Dorka nagyon hatékonyan, szinte hiba nélkül kosárlabdázott.

Juhász Dorka a Galatasaray legjobbja volt az Euroligában (Fotó: FIBA/Basketball)

Juhász Dorka akár a forduló legjobbja is lehet

A magyar kosárlabdázó 15 mezőnykísérletéből tíz volt sikeres, a magyar válogatott kosaras bő huszonnégy percnyi játékidő alatt mindössze öt dobást hibázott. Juhász egyike annak az öt játékosnak, aki jelölt a forduló legjobbja díjra, a szurkolók a sorozat honlapján szavazhatnak rá. Az isztambuliak nyolc győzelemmel és egy vereséggel vezetik az E csoportot, míg a spanyolok 7/2-es mérleggel a másodikok.

A pécsi nevelésű center az előző két évben az olasz Schioban kosárlabdázott, amellyel bajnoki címet nyert. Korábban az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) játszott a Minnesota Lynx együttesében, ahol csapatával döntős volt, de 3-2-es összesítéssel alulmaradt a New York Libertyvel szemben.