Juhász Dorka a Galatasaray legjobbjaként tündökölt az Euroligában

A magyar válogatott center szerdán 23 ponttal és kilenc lepattanóval zárt a spanyol Girona otthonában aratott 82-68-s siker során. Juhász Dorka nagyon hatékonyan, szinte hiba nélkül kosárlabdázott.
Juhász Dorka akár a forduló legjobbja is lehet
A magyar kosárlabdázó 15 mezőnykísérletéből tíz volt sikeres, a magyar válogatott kosaras bő huszonnégy percnyi játékidő alatt mindössze öt dobást hibázott. Juhász egyike annak az öt játékosnak, aki jelölt a forduló legjobbja díjra, a szurkolók a sorozat honlapján szavazhatnak rá. Az isztambuliak nyolc győzelemmel és egy vereséggel vezetik az E csoportot, míg a spanyolok 7/2-es mérleggel a másodikok.
A pécsi nevelésű center az előző két évben az olasz Schioban kosárlabdázott, amellyel bajnoki címet nyert. Korábban az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) játszott a Minnesota Lynx együttesében, ahol csapatával döntős volt, de 3-2-es összesítéssel alulmaradt a New York Libertyvel szemben.
