Juhász Dorka a Galatasaray legjobbjaként tündökölt az Euroligában

Ismét kimagasló teljesítményt nyújtott a magyar női kosárlabda-válogatott egyik oszlopa Európa legnívósabb kosárlabda-bajnokságában. Szerda este Juhász Dorka a mérkőzés legeredményesebb játékosaként vezette győzelemre a török Galatasarayt a női kosárlabda Euroliga második csoportkörének harmadik fordulójában.

2026. 01. 15. 11:11
Juhász Dorka szinte hiba nélkül játszott az Euroligában Forrás: FIBA/Basketball
A magyar válogatott center szerdán 23 ponttal és kilenc lepattanóval zárt a spanyol Girona otthonában aratott 82-68-s siker során. Juhász Dorka nagyon hatékonyan, szinte hiba nélkül kosárlabdázott.

Juhász Dorka a Galatasaray legjobbja volt az Euroligában.
Juhász Dorka a Galatasaray legjobbja volt az Euroligában (Fotó: FIBA/Basketball)

Juhász Dorka akár a forduló legjobbja is lehet

A magyar kosárlabdázó 15 mezőnykísérletéből tíz volt sikeres, a magyar válogatott kosaras bő huszonnégy percnyi játékidő alatt mindössze öt dobást hibázott. Juhász egyike annak az öt játékosnak, aki jelölt a forduló legjobbja díjra, a szurkolók a sorozat honlapján szavazhatnak rá. Az isztambuliak nyolc győzelemmel és egy vereséggel vezetik az E csoportot, míg a spanyolok 7/2-es mérleggel a másodikok.

A pécsi nevelésű center az előző két évben az olasz Schioban kosárlabdázott, amellyel  bajnoki címet nyert. Korábban az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA) játszott a Minnesota Lynx együttesében, ahol csapatával döntős volt, de 3-2-es összesítéssel alulmaradt a New York Libertyvel szemben.

 

