Csapattársa miatt került döntéskényszerbe, személyes okok miatt távozik a Fradi klasszisa

A Ferencváros nemrégiben jelentette be, hogy a női kézilabdacsapat négy játékosa, Janurik Kinga, Laura Glauser, Dragana Cvijics és Orlane Kanor is távozik az idény végén. A Sport Tv Harmadik Félidő című műsorában kiderült, a négyből két Fradi-játékos – Laura Glauser és Orlane Kanor – távozása között van összefüggés.

2026. 01. 27. 8:31
A Ferencváros kapusa a távozás mellett döntött Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Alaposan átalakul a Fradi női kézilabdacsapatának kapusfelhozatala, Janurik Kinga és Laura Glauser távozásával a szülése után visszatért Böde-Bíró Blanka, valamint a dán Anna Kristensen lesz bevethető ezen a poszton – utóbbi leigazolását már ősszel bejelentette az FTC.

Orlane Kanor távozik a Fraditól, Laura Glauser vele tart Bukarestbe
Orlane Kanor távozik a Fraditól, Laura Glauser vele tart Bukarestbe Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség

Laura Glauser személyes okok miatt távozik

Laura Glauser helyzete különösen érdekes, az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok francia válogatott kapus ugyanis korábban megállapodott a nyáron lejáró szerződésének a meghosszabbításáról az FTC-vel, végül mégis a távozás mellett döntött. Bár ennek oka először ismeretlen volt, a Sport Tv Harmadik Félidő című műsorában kiderült, hogy Glauser miért döntött végül a távozás mellett:

A Fradi kapusa a kislányával és Orlane Kanorral egy családot alkot, és azért költözik nyáron Bukarestbe, mert Kanor szerződését nem hosszabbították meg, és a szezon után a Rapid Bukaresthez szerződik.

– Nem számoltunk Laura Glauser távozásával. Azzal számoltunk, hogy három kiváló kapusa lesz jövőre a Ferencvárosnak: Anna Kristensen, Böde-Bíró Blanka és Laura Glauser. Meg is beszéltük mindhárom kapussal, Jesper felvázolta, hogy mi a terve, hogyan fogja őket versenyeztetni. Mindenki elfogadta, és mi már megegyeztünk Laurával is. Egyszer csak nem jött vissza a szerződés. Hívtuk a menedzserét, ő se értette, és mi adtuk azt a december 24-i határidőt, mondtuk, hogy aznap délig legyen kedves válaszolni. Előtte két perccel írt egy üzenetet, utána felhívtam, eléggé el volt érzékenyülve. Azt mondja, nagyon nehéz döntés volt, imádja a Fradit, Budapestet, de a családi dolgok előrébb valók voltak most neki. A kapusposztra nem tervezünk igazolni – idézi az ulloi129.hu Paál László sportigazgatót a helyzettel kapcsolatban.

Jesper Jensen, az FTC vezetőedzője elárulta, teljes mértékben tiszteletben tartják a játékos döntését, hiszen a család ilyen fontos Glauser számára, és az edző bízik benne, hogy jól érzik majd magukat Bukarestben. Kifejtette, hogy mindketten profi, megbízható játékosok, akiknek pozitív hozzáállása óriási hatással volt a Ferencvárosra az elmúlt két idényben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

