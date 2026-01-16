kézilabdaLengyelországférfi kézilabda Ebmagyar férfi kézilabda-válogatott

Szívműtét, sérült kapitány, eltiltott klasszis – őrült sztorik az ellenünk készülő lengyeleknél

Péntek este megkezdi szereplését a férfikézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott, amelynek első ellenfele Lengyelország lesz. A lengyel nemzeti együttesnél tisztában vannak vele, hogy kemény ellenfél vár rájuk Chema Rodríguez együttesének képében, ám hiába hátráltatták, illetve hátráltatják nehézségek a gárdát, így is a győzelem a cél.

Arkadiusz Moryto sérülten is vállalja a játékot Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Henning Bagger
Pénteken a magyar érdekeltségű csoportban is megkezdődnek a küzdelmek a férfikézilabda Európa-bajnokságon: a magyar válogatott a lengyelekkel, míg Izland Olaszországgal küzd meg a csoportkör első fordulójában. Lengyelországban motiváltan, ugyanakkor az esélyeket illetően reálisan állnak hozzá a kontinensviadal nyitásához, amelyen meglepetést okozna Jota González csapata.

Jakub Skrzyniarz szívműtét után védhet a lengyel válogatottban a férfikézilabda Eb-n
Jakub Skrzyniarz szívműtét után védhet a lengyel válogatottban a férfikézilabda Eb-n Fotó: AFP/John Macdougall

A magyar, izlandi, lengyel, olasz négyesből előbbi kettő kiemelkedik, így amennyiben a papírforma érvényesül, Magyarország és Izland jut tovább a középdöntőbe. A nagy tornákon azonban megszokhattuk, mindig van meglepetés, és éppen erre készülnek a lengyelek is, akik tisztában vannak vele, hogy a továbbjutás eléréséhez az olaszok legyőzése mellett szükség lesz egy bravúrra a két favorit egyike ellen.

Lengyel bizakodás a férfikézilabda Eb előtt

A lengyel sajtóban kiemelték a mérkőzést megelőzően, hogy a magyar szövetség a legjobb nyolcba kerülést tűzte ki célul az Eb-t megelőzően, azonban a korábbi tornákon többször is közel állt az elődöntő eléréséhez a magyar csapat, amelynek ez lesz a 15. szereplése a kontinensviadalon. A Przegladsportowy.onet.pl arról ír, hogy Chema Rodríguez keze alatt óriási fejlődésen ment át a magyar együttes, ugyanakkor Bánhidi Bence kiesése óriási érvágás lehet a torna során.

Karol Bielecki, a 2007-es világbajnokságon ezüstérmes együttes játékosa a lengyel hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, érzése szerint a mostani csapat képes lehet a középdöntő elérésére, amennyiben sikerül kihoznia magából a maximumot.

– Emelnünk kell a jelenlegi teljesítőképességünk felső határán, így játszhatunk igazán jó mérkőzéseket. A siker a csapat vezéreinek teljesítményén múlhat, fontos lenne, hogy ez a néhány ember jól játsszon. Nehéz megítélni a jelenlegi formát a felkészülési meccsek alapján, ugyanakkor a tét teljesen más a most következő találkozókon.

Az első igazi teszt a magyarok elleni összecsapás lesz, csak utána tudjuk megmondani, mire lehet képes ez a lengyel csapat.

A 18 fős keretben négy Kielce-játékos – Piotr Jedraszczyk, Piotr Jarosiewicz, Michal Olejniczak, Arkadiusz Moryto – kapott helyet, Bielecki szerint az ő szerepük lehet döntő jelentőségű: – Már jó néhány éve ott vannak a válogatottban, tisztában vannak vele, milyen szintet követel az ilyen kaliberű tornákon való mérkőzések megnyerése. A nyomás elvileg nem béníthatja le őket, a tapasztalatuk pedig döntő lehet – mondta.

Sérülten játszik a lengyel csapatkapitány

A felsoroltak közül különösen érdekes a helyzete Morytónak, aki közel egy évig tartó távollétet követően térhetett vissza a keretbe. A csapatkapitány esetében fontos megjegyezni, hogy jelenleg is vállsérüléssel küzd, ennek ellenére minden tőle telhetőt megtesz, hogy Lengyelország méltón szerepeljen az Eb-n.

– Sajnos nem vagyok a legjobb állapotomban, de szerintem így is meg tudom azt tenni, amit Jota González vár tőlem. Hozzászoktam már a nehézségekhez a vállammal kapcsolatban, de a műtétre csak az idény után kerül sor – nyilatkozta a 28 esztendős jobbszélső, aki kiemelte, hogy Chema Rodríguez és Jota González jól ismeri egymást az évekig tartó közös munka miatt, és éppen ezért egy olyan sakkjátszmára számít, amely során túl kell járni a magyarok eszén. – Természetesen észben tartjuk, hogy lesz még két meccsünk, de jelenleg minden a magyarok körül forog. Ha győzelemmel tudnánk kezdeni a tornát, automatikusan könnyebbé válna számunkra a folytatás.

Eltiltott beálló, szívműtét utáni visszatérés

Az említett siker elérésének esélyét csökkenti, hogy a lengyelek egyik vezére, Dawid Dawydzik nem lehet ott a péntek esti összecsapáson. A Wisla Plock beállója még egy nyolc hónappal ezelőtt összeszedett eltiltás miatt hagyja ki a torna első mérkőzését: a tavaly májusi, Izrael elleni selejtezőmeccsen kapott piros lapját követően az európai szövetség (EHF) két mérkőzésre eltiltotta, ebből az elsőt a románok elleni utolsó selejtezőn letöltötte, a másodikat viszont éppen ellenünk kell.

Pályára léphet viszont az a Jakub Skrzyniarz, aki egészségügyi okok miatt volt sokáig távol. A 29 esztendős kapus 2024 augusztusában kötött ki a sürgősségin pitvarfibrillációval: az orvosok szívritmuszavart diagnosztizáltak nála, így lemaradt a tavalyi világbajnokságról, helyette szívműtéten esett át.

– Még 2024 elején kezdődött minden, amikor változást érzékeltem a szívritmusomban. Jelentettem a klub orvosainak, és egy kardiológushoz is elmentem, az akkori vizsgálatok azonban nem mutattak ki semmit. Aztán jött az augusztus, a lakásomban néztem a lengyel röplabda-válogatott olimpiai elődöntőjét, amikor hirtelen azt éreztem, hogy összehúzódik a mellkasom, a szívem majd' kirobbant a helyéről. Megrémültem, sohasem éreztem ehhez hasonlót korábban. Elmentem a sürgősségire, ahol kikérdeztek, csináltak néhány tesztet.

Négy órát voltam ott, végül visszajött az orvos az eredménnyel: szívritmuszavar, műtétre van szükség. Az első gondolataim voltak a legrosszabbak, rettegtem, teljesen lebénultam.

Attól féltem, hogy ez jelenti a pályafutásom végét, az orvosok azonban biztosítottak róla, hogy a beavatkozás után visszatérhetek a sporthoz. Januárban estem át a műtéten, ami azt jelentette, nem mehetek a világbajnokságra – mondta Skrzyniarz, aki végül április elején kezdhette el az edzéseket, nem sokkal később pedig már pályára is léphetett. – Borzasztóan sokáig tartott, korábban sohasem volt egészségügyi problémám. Most, egy évvel később minden rendben van, de az Eb után elővigyázatosságból azért csinálunk néhány tesztet, hogy semmiképpen ne legyen gond.

A magyar és a lengyel válogatott összecsapása magyar idő szerint péntek este 20.30-kor kezdődik Kristianstadban.

 

