Szívműtét, sérült kapitány, eltiltott klasszis – őrült sztorik az ellenünk készülő lengyeleknél

Pénteken a magyar érdekeltségű csoportban is megkezdődnek a küzdelmek a férfikézilabda Európa-bajnokságon: a magyar válogatott a lengyelekkel, míg Izland Olaszországgal küzd meg a csoportkör első fordulójában. Lengyelországban motiváltan, ugyanakkor az esélyeket illetően reálisan állnak hozzá a kontinensviadal nyitásához, amelyen meglepetést okozna Jota González csapata.

Jakub Skrzyniarz szívműtét után védhet a lengyel válogatottban a férfikézilabda Eb-n Fotó: AFP/John Macdougall

A magyar, izlandi, lengyel, olasz négyesből előbbi kettő kiemelkedik, így amennyiben a papírforma érvényesül, Magyarország és Izland jut tovább a középdöntőbe. A nagy tornákon azonban megszokhattuk, mindig van meglepetés, és éppen erre készülnek a lengyelek is, akik tisztában vannak vele, hogy a továbbjutás eléréséhez az olaszok legyőzése mellett szükség lesz egy bravúrra a két favorit egyike ellen.

Lengyel bizakodás a férfikézilabda Eb előtt

A lengyel sajtóban kiemelték a mérkőzést megelőzően, hogy a magyar szövetség a legjobb nyolcba kerülést tűzte ki célul az Eb-t megelőzően, azonban a korábbi tornákon többször is közel állt az elődöntő eléréséhez a magyar csapat, amelynek ez lesz a 15. szereplése a kontinensviadalon. A Przegladsportowy.onet.pl arról ír, hogy Chema Rodríguez keze alatt óriási fejlődésen ment át a magyar együttes, ugyanakkor Bánhidi Bence kiesése óriási érvágás lehet a torna során.

Karol Bielecki, a 2007-es világbajnokságon ezüstérmes együttes játékosa a lengyel hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, érzése szerint a mostani csapat képes lehet a középdöntő elérésére, amennyiben sikerül kihoznia magából a maximumot.

– Emelnünk kell a jelenlegi teljesítőképességünk felső határán, így játszhatunk igazán jó mérkőzéseket. A siker a csapat vezéreinek teljesítményén múlhat, fontos lenne, hogy ez a néhány ember jól játsszon. Nehéz megítélni a jelenlegi formát a felkészülési meccsek alapján, ugyanakkor a tét teljesen más a most következő találkozókon.

Az első igazi teszt a magyarok elleni összecsapás lesz, csak utána tudjuk megmondani, mire lehet képes ez a lengyel csapat.

A 18 fős keretben négy Kielce-játékos – Piotr Jedraszczyk, Piotr Jarosiewicz, Michal Olejniczak, Arkadiusz Moryto – kapott helyet, Bielecki szerint az ő szerepük lehet döntő jelentőségű: – Már jó néhány éve ott vannak a válogatottban, tisztában vannak vele, milyen szintet követel az ilyen kaliberű tornákon való mérkőzések megnyerése. A nyomás elvileg nem béníthatja le őket, a tapasztalatuk pedig döntő lehet – mondta.