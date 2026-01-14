Márton VivianatekvandóCsikós Zsókaév sportolója gála

Megszegték a fogadalmukat a Márton ikrek? Mégis egymással harcoltak a bajnokok

Egy valamiben máris felülmúlta olimpiai bajnok ikertestvérét Márton Luana, aki az Év női sportolója lett Magyarországon. A 20. születésnapjuk előtt álló tekvandósok közül tavaly a párizsi aranyérmes Viviana a második lett a sportújságírók szavazásán az öttusázó Gulyás Michelle mögött. Ezúttal az immár kétszeres világbajnok Luana viszont a legtöbb voksot bezsebelve győzött, a kajak-kenus Csikós Zsókát és Márton Vivianát megelőzve. Márton Luana testvérével való összecsapásról és a következő időszak terveiről is nyilatkozott a Magyar Nemzetnek.

P.Fülöp Gábor
2026. 01. 14. 5:05
Márton Luana Budapest, 2025. november 19. Márton Viviana olimpiai bajnok tekvondós (b) és Márton Luana kétszeres világbajnok tekvondós (j) a Magyar Taekwondo Szövetség (MTSZ) edzésén a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban 2025. november 19-én. MTI/Hege
Márton Luana sporttörténelmet írva lett kétszeres felnőtt világbajnok, miután 2023 után 2025-ben is aranyérmet nyert. Igaz közben súlycsoportot váltott, hiszen olimpiai bajnok, vb-2. ikertestvérével kitértek egymás elől. Tavalyi sikereiknek köszönhetően mindketten bekerültek a legjobb három közé az Év sportolója-választáson, s szüleikkel együtt vettek részt a Nemzeti Sport Gálán az Operában. 

Márton Luana (jobbra) és Viviana élvezte a reflektorfényt
Márton Luana (jobbra) és Viviana élvezte a reflektorfényt Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Márton Luana az első, Viviana – Csikós Zsóka mögött – a harmadik helyen végzett az Év női sportolója-szavazáson. A Spanyolországban élő 19 esztendős ikertestvérek jól érezték magukat a gálaünnepségen, amely után Luana elárulta, komolyan vette a vetélkedést.

Ez a díj nekem olyan, mint egy verseny, természetesen meg akartam nyerni!

Nagyon fontos esemény. Élveztem ezt a napot, Zsóka és Viviana közül bármelyikük megérdemelte volna, mert zseniális sportolók. Köszönöm, hogy engem választottak! – kezdte mosolyogva lapunknak adott nyilatkozatát Márton Luana, aki a sportújságírók szavazásán tehát összecsapott Vivianával, pedig egyébként kizárólag edzésen harcol ikertestvérével, versenyen nem. A 2023-as junior Európa-bajnoki döntőben egymás ellen kellett volna megvívniuk.

– Kevésbé kiemelt versenyeken szoktunk azonos súlycsoportban indulni. Versenyeken nem szeretünk egymás ellen játszani, ezért feldobtunk egy pénzérmét.

Viviana lett a kedvezményezett, így Luana nem állt ki a döntőre. A lányok egymás legjobb edzőpartnerei, kevesen tudják, hogy Luana segítette Viviana felkészülését Párizsban.

Márton Luana előtt a példa

Az UTE tekvandósainak nagy álma, hogy egyszer olimpián együtt szerezzenek érmet, leginkább aranyat. Luana világbajnokként lemaradt a párizsi játékokról, ahol Viviana berobbant a köztudatba és olimpiai bajnok lett. Adódik a kérdés, mennyire irigykedik az újdonsült Év sportolónője.

– Nulla irigység. Boldog vagyok, ugyanakkor nagyon motivált, hogy én is megszerezzem az aranyérmet. 

Én azt vallom: ha az ikertestvérem meg tudta szerezni az olimpiai aranyat, akkor én is képes vagyok rá. A legnagyobb célom a karrieremben, hogy legyen nekem is egy valamikor.

Fiatalok vagyunk, 20 évesek leszünk, de nagyon durva, már mi mindent értünk el. Néha még mi sem hisszük el. Mégis többet és többet akarunk – oszlatta el a megelégedettségüket firtató felvetést Luana.

– Februárban megkezdjük a versenyzést, az év fő versenye az áprilisi Európa-bajnokság lesz. Júniustól pedig indulnak a ranglistapontok szempontjából fontos Grand Prix-versenyek. Szerintem ez az év is kemény lesz, sokat fogunk edzeni és utazni. Suvitól (Suvi Mikkonen edző, az Év edzője-választás harmadik helyezettje – a szerk.)  mindig tanulunk új dolgokat – mondta a Magyar Nemzetnek Márton Luana.

 

 

