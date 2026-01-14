Megszegték a fogadalmukat a Márton ikrek? Mégis egymással harcoltak a bajnokok

Márton Luana sporttörténelmet írva lett kétszeres felnőtt világbajnok, miután 2023 után 2025-ben is aranyérmet nyert. Igaz közben súlycsoportot váltott, hiszen olimpiai bajnok, vb-2. ikertestvérével kitértek egymás elől. Tavalyi sikereiknek köszönhetően mindketten bekerültek a legjobb három közé az Év sportolója-választáson, s szüleikkel együtt vettek részt a Nemzeti Sport Gálán az Operában.

Márton Luana (jobbra) és Viviana élvezte a reflektorfényt Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Márton Luana az első, Viviana – Csikós Zsóka mögött – a harmadik helyen végzett az Év női sportolója-szavazáson. A Spanyolországban élő 19 esztendős ikertestvérek jól érezték magukat a gálaünnepségen, amely után Luana elárulta, komolyan vette a vetélkedést.

Ez a díj nekem olyan, mint egy verseny, természetesen meg akartam nyerni!

Nagyon fontos esemény. Élveztem ezt a napot, Zsóka és Viviana közül bármelyikük megérdemelte volna, mert zseniális sportolók. Köszönöm, hogy engem választottak! – kezdte mosolyogva lapunknak adott nyilatkozatát Márton Luana, aki a sportújságírók szavazásán tehát összecsapott Vivianával, pedig egyébként kizárólag edzésen harcol ikertestvérével, versenyen nem. A 2023-as junior Európa-bajnoki döntőben egymás ellen kellett volna megvívniuk.

– Kevésbé kiemelt versenyeken szoktunk azonos súlycsoportban indulni. Versenyeken nem szeretünk egymás ellen játszani, ezért feldobtunk egy pénzérmét.

Viviana lett a kedvezményezett, így Luana nem állt ki a döntőre. A lányok egymás legjobb edzőpartnerei, kevesen tudják, hogy Luana segítette Viviana felkészülését Párizsban.