Van Gerwen mint példakép? A holland óriás kimagyarázta az indulatait

Michael van Gerwen legutóbb 2025 szeptemberében nyert a World Seriesbe tartózó tornát, akkor a World Series of Darts Finals döntőjében Luker Littlert győzte le 11-7-re. 2025 nehéz, sőt balhés év volt MVG számára, ám a világbajnokságra nagy reményekkel készült, le is fogyott több mint húsz kilót, végül a negyeddöntőben kikapott Gary Andersontől, miközben a honfitársa, Gian van Veen a döntőig menetelt. Megosztva Van Gerwent a legjobb holland játékos nimnuszától.

Michael van Gerwen legyőzte Gian van Veent a Bahrain Masters döntőjében. A két honfitárs a feszült hangulatú mérkőzés után dicsérte egymást Fotó: HENNING KAISER / DPA

Talán ezzel magyarázható, hogy Michael van Gerwen a bahreini döntő alatt szokatlanul feszült volt: gesztusai, reakciói és ünneplései is azt sugallták, hogy számára ez a meccs több volt egy szezon eleji World Series-állomásnál. Végül 8-6-ra győzött, a 17. World Series-trófeáját nyerte meg, és a sikere azt üzeni, továbbra is számolni kell vele.

Lehiggadva már dicsérte Van Veent

A meccs utáni nyilatkozatokból azonban eltűnt a feszültség. Van Gerwen sportszerűen és elismerően beszélt fiatal honfitársáról.

– Világbajnoki döntő, majd újabb finálé, ez nem a véletlen műve, Giantól nagyon sok hasonló eredményt látunk majd a jövőben. Rengeteg meccs vár még ránk egymás ellen is – mondta, majd önironikusan hozzátette: – Őt és a többi fiatalt látva néha már öregnek érzem magam, pedig még csak 36 vagyok!

Van Veen is tisztelettel beszélt világhírű honfitársáról:

Hollandként mindig felnéztem Michaelre. Ellene játszani egy döntőben óriási élmény.

A fiatal játékos ugyanakkor önkritikus is volt: két nagy döntő néhány héten belül, de két vereség, mint mondta, ezen még dolgoznia kell.

Új egyensúlyt keres Michael van Gerwen

A győzelem után Van Gerwen meglepően őszintén beszélt saját állapotáról is. Elmondta, hogy tovább szeretne fogyni, de nem kapkodja el.

Még nem ott tartok, ahol szeretnék. Még durván tíz kilót akarok ledobni, de nyugodtan, nem túl gyorsan. Jól érzem magam, élvezem az életet, és meg kell találni a megfelelő egyensúlyt.”

A 2025-ös évet „pokolinak” nevezte, és hangsúlyozta: számára most az a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődjön:

Rengeteg fiatal jön fel, de amíg képes vagyok megújulni, és jó formát hozni, addig folytatom a dartsot.

A Bahrain Masters így nemcsak egy trófeát hozott Van Gerwennek, hanem egy nyugodtabb, tudatosabb év ígéretét is.A