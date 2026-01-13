kézilabdatelekom veszprémférfi kézilabda Eb

Óriási csapás érte a Veszprém klasszisát az Eb előtt

Szörnyű hírt kapott a francia férfi-kézilabdaválogatott. Nedim Remili, a Veszprém olimpiai, világ- és Európa-bajnok irányítója sérülés miatt nem játszhat a csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 19:02
A Veszprém légiósa rossz hírt kapott Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Emmanuel Bidet, a francia kézilabda-válogatott orvosa kedden elmondta, hogy a legutóbbi kontinenstorna legértékesebb játékosának választott Nedim Remili a combsérülése utáni rehabilitációja során fájdalmat érzett a bal vádlijában. A kivizsgálás során akut problémát diagnosztizáltak, ezért nem léphet pályára az Európa-bajnokságon.

Nedim Remili nem lesz ott a franciákkal az Eb-n
Nedim Remili nem lesz ott a franciákkal az Eb-n. Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

Nedim Remili mellett más is lemaradhat

A veszprémi klubot ugyanakkor így is két játékos képviseli a francia keretben: Hugo Descat és Yanis Lenne is tagja a névsornak. Utóbbi állapota kapcsán korábban a Veszprém jelezte: a klub megítélése szerint Lenne-nek inkább pihenésre és kezelésekre lenne szüksége, a végső döntést azonban a válogatott stábja hozza meg – írja a Vehir.hu.

A franciák Norvégiával, Csehországgal és Ukrajnával szerepelnek azonos csoportban. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

