Némi derű a skandináv pesszimizmusra a kézilabda Eb rajtján

Norvégia kifejezetten borúlátó hangulatban várta a részben hazai rendezésű kézilabda Európa-bajnokság rajtját, több egymást erősítő ok miatt.

Ukrajna hálás ellenfél volt. Norvégia könnyű győzelemmel mutatkozott be a férfi kézilabda Eb-n Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

A torna előtti napon kidőlt a válogatottból az első szémű beálló, Henrik Jakobsen, aki térdmeniszkusz-sérülése miatt műtétre szorul. A helyzetet súlyosbítja, hogy – sokak által vitatott döntésként – Jonas Wille szövetségi kapitány kihagyta a keretből az ugyanezen a poszton bevethető rutinos Magnus Gullerudot.

Norvégia lejtmenetben az elmúlt években

Az sem használt a közhangulatnak, hogy a norvég kirakatcsapat, a trondheimi Kolstad immár két éve tartó pénzügyi agóniákának újabb grádicsaként Simen Lyse éppen az Eb előtt kényszerült meghozni a döntést: ő is távozik a norvég klubtól és a PSG-hez igazol. Lyse immár az ötödik norvég játékos, aki elhagyja a Kolstadot – a válogatott arcának számító Sander Sagosen egy éve hozta meg ezt a döntést, ő jelenleg az Aalborg játékosa.

A romló eremények sem a norvégok mellett szólnak. A válogatott legutóbb a 2020-as Eb-n szerzett érmet (bronzot), azóta hét világversenyen nem jutott el az elődöntőig, a tavalyi világbajnokságon pedig mindössze a 10. helyen végzett.

Micsoda kontraszt a férfiak vergődése a norvék nők szűnni nem akar sikersorozatához képest!

A nyitómeccsen a brazilok elleni vereség után akkor a negyeddöntőbe sem sikerült bejutni, ami után Norvégiában teljes érdektelenség övezte a vb-t, noha a négyes döntőt ugyanúgy Baerumban (Oslo agglómerációjában) rendezték, ahol a norvégok most, az Eb-n is játsszák a meccseiket. Azóta kilenc mérkőzést játszott Norvégia, ezekből csak kettőt nyert meg, az Eb-felkészülés során példul sima vereséget szenvedett Dániától.