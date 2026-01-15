férfi kézilabda EbNorvégiapesszimizmus

Némi derű a skandináv pesszimizmusra a kézilabda Eb rajtján

A nyitónapon az esti mérkőzéseken sem borult a papírforma a férfikézilabda Európa-bajnokságon. Norvégia próbált javítani a tornát megelőző rossz hazai közhangulatot és 39-22-re nyert Ukrajna ellen, persze ez nem igazi értékmérő. Németország szorosabb meccset játszott Ausztriával, de az irányítást végig kézben tartva 30-27-re nyert.

2026. 01. 15.
Sander Sagosen akcióban. Norvégia bemutatkozásképpen legyőzte Ukrajnát a kézilabda Eb-n Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM Forrás: NTB
Norvégia kifejezetten borúlátó hangulatban várta a részben hazai rendezésű kézilabda Európa-bajnokság rajtját, több egymást erősítő ok miatt.

Ukrajna hálás ellenfél volt. Norvégia könnyű győzelemmel mutatkozott be a férfi kézilabda Eb-n Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

A torna előtti napon kidőlt a válogatottból az első szémű beálló, Henrik Jakobsen, aki térdmeniszkusz-sérülése miatt műtétre szorul. A helyzetet súlyosbítja, hogy – sokak által vitatott döntésként – Jonas Wille szövetségi kapitány kihagyta a keretből az ugyanezen a poszton bevethető rutinos Magnus Gullerudot.

Norvégia lejtmenetben az elmúlt években

Az sem használt a közhangulatnak, hogy a norvég kirakatcsapat, a trondheimi Kolstad immár két éve tartó pénzügyi agóniákának újabb grádicsaként Simen Lyse éppen az Eb előtt kényszerült meghozni a döntést: ő is távozik a norvég klubtól és a PSG-hez igazol. Lyse immár az ötödik norvég játékos, aki elhagyja a Kolstadot – a válogatott arcának számító Sander Sagosen egy éve hozta meg ezt a döntést, ő jelenleg az Aalborg játékosa. 

A romló eremények sem a norvégok mellett szólnak. A válogatott legutóbb a 2020-as Eb-n szerzett érmet (bronzot), azóta hét világversenyen nem jutott el az elődöntőig, a tavalyi világbajnokságon pedig mindössze a 10. helyen végzett.

Micsoda kontraszt a férfiak vergődése a norvék nők szűnni nem akar sikersorozatához képest!

A nyitómeccsen a brazilok elleni vereség után akkor a negyeddöntőbe sem sikerült bejutni, ami után Norvégiában teljes érdektelenség övezte a vb-t, noha a négyes döntőt ugyanúgy Baerumban (Oslo agglómerációjában) rendezték, ahol a norvégok most, az Eb-n is játsszák a meccseiket. Azóta kilenc mérkőzést játszott Norvégia, ezekből csak kettőt nyert meg, az Eb-felkészülés során példul sima vereséget szenvedett Dániától.

 

Ukrajna nem jelentett igazi kihívást a kézilabda Eb-n

Éppen ezért a norvégok az Eb-re készülve nem álmodoztak, hanem a régi recept szerint azt hangoztatják, mindig csak a következő mérkőzésre gondolnak. Elsőként az Ukrajna elleni találkozóra.

Majd a jövő eldönti, hogy ez a siker miként hat a norvégokra, mindenesetre a két csapat nem volt azonos súlycsoportban. A norvégok az első perctől fölényben játszotta, szünetben 19-11-re vezettek, végül 39-22-re nyertek. Az Unity Arénában lényegében telt ház volt, majd a folytatásban kiderül, a norvég válogatott vissza tudja-e nyerni a szurkolók bizalmát. 

A másik csütörtök esti meccsen sokáig úgy tűnt, Németország könnyű győzelmet arat, de az osztrákok a hajrát igyekeztek szorossá tenni, a végeredmény 30-27.

A magyar kézilabda-válogatott pénteken, Lengyelország ellen kezdi meg a szereplését az Eb F csoportjában.

Kézilabda Eb, 1. forduló:

A csoport:

C csoport:

  • Franciaország–Csehország 42-28
  • Norvégia–Ukrajna 39-22

Esélylatolgatás a Rapid sporton:

 

