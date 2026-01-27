Polgár JuditsakkNetflixfilmfesztivál

Filmfesztiválon debütál a Polgár lányokról készült netflixes film

Magyar idő szerint kedden 23 órakor mutatják be A sakk királynője (Queen of Chess) című dokumentumfilmet az amerikai Sundance Filmfesztiválon. Minden idők legjobb női sakkozójának, Polgár Juditnak és testvéreinek történetéből az Oscar-jelölt amerikai Rory Kennedy készített filmet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 12:13
A Polgár lányok története hamarosan a Netflixen Forrás: Polgár László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Polgár lányok – Judit, Zsuzsa és Zsófia – életéről több dokumentumfilm is készült már, most az Oscar-jelölt amerikai Rory Kennedyt ihlette meg a különleges történet. A sakk királynője (Queen of Chess) című egész estés dokumentumfilm bekerült a neves Sundance Filmfesztivál programjába, itt debütál január 22-én az alkotás.

Debütál Polgár Juditék története
Debütál Polgár Juditék története Fotó: Sundance Filmfesztivál

Középpontban a Polgár lányok

– Két évvel ezelőtt keresett meg Rory Kennedy dokumentumfilm-rendező. A Queen’s Gambit (Vezércsel) után sok filmes ajánlatot kaptam. Úgy döntöttem, hogy Roryval fogok együtt dolgozni, mert azt szerettem volna, hogy egy női rendező vigye filmre a történetemet. Az is kíváncsivá tett, hogy Rory nem sakkozik. Megfogta a történetem, szerette volna szélesebb közönségnek is megmutatni, nekem pedig különösen izgalmasnak tűnt a helyzet: hogyan tudja egy olyan ember bemutatni a történetemet, a családom történetét, a játékban rejlő mélységeket, a drámát, a feszültséget, aki nincs benne a sakk világában? Rory minden tekintetben a legjobbat hozta ki mindebből, csodálatos filmet készített – mondta a keddi világpremier előtt a bemutató helyszínén, a Utah állambeli Park Cityben tartózkodó Polgár Judit.

– Egy producer barátomtól hallottam először Juditról. Magával rántott a története, mindaz, amin keresztülment az élete során, és a sakk történetének legjobb női játékosa lett. Őszintén úgy gondolom, hogy Judit története sokkal nagyobb figyelmet érdemel, mint amennyit korábban kapott – mondta a film rendezője, Rory Kennedy az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A 93 perces filmben eddig nem látott archív felvételek is szerepelnek. A dokumentumfilmet jövő pénteken mutatják be világszerte a Netflixen.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmagyar kultúra

Kultúra és tolerancia

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A politika is kultúra. Már amennyiben jól, ugyanakkor a közjó érdekében művelik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.