A libamájon is múlhatott a budapesti labdarúgó BL-döntő elnyerése

– Álkérdés, de egy BL-döntőn nem lenne elég a pogácsa és a Rákóczi-túrós a VIP-páholyban?

– Dehogy lenne elég.

– Pedig egy nem más, mint egy futballmérkőzés. Egy sportesemény. Nem étterem.

– Az UEFA és a FIFA komoly protokollszabályzatot ír elő.

– Értem, de ha nem lenne, mi lenne? Soha többet nem kapnánk meg egyetlen sportesemény rendezését sem csak azért, mert nem lazac és libamáj volt az asztalon?

– Nem nézne ki jól, mert azok, akiknek oda szabad bejárásuk van, ehhez vannak hozzászokva. A VIP azért él, lélegzik, működik, mert oda azok a vendégek mennek be, akik sok pénzt hoznak a sportágba.

A VIP-páholy, ahol fontos kérdések dőlhetnek el

(Fotó: DPA/Robert Michael)

Ezért ki kell szolgálni őket. Régen is ki kellett szolgálni a sportvezetőket, a fontos embereket, legfeljebb nem volt ennyire látványos az egész.

El nem tudná képzelni, milyen kis dolgokon múlhat az, hogy Budapest vagy Magyarország megkap-e egy következő sporteseményt.

Ez akár egy VIP-sátorban is eldőlhet. Ehhez még tegyük azt is hozzá, hogy a magyar vendégszeretet tényleg világhírű.

– Komolyan azon múlik egy nemzetközi sportesemény idehozatala, hogy milyen volt a libamáj?

– A magyar libamáj világhírű, akkor adjuk ezt a vendégeknek. Vagy gulyáslevest. Az, hogy Budapest 2026-ban a BL-döntőt megrendezheti, annak is köszönhető, hogy sikeresen rendeztük meg a 2021-es labdarúgó Európa-bajnokságot vagy később az Európa-liga döntőt. A nagy dolgok olykor a legkisebbeken múlnak vagy csúsznak el. Lehet, hogy éppen egy szépen szervírozott hidegtálon.

– Csak éppen az a minimális romantika, ami még létezik ebben az iparágban úgy tűnik el, mintha soha nem lett volna ott.

– Nem ez a tragikus, hanem az, ha egy szurkoló már nem tudja magának megengedni, hogy jegyet vegyen egy-egy eseményre. Vagy azért, mert nem jut hozzá – gondoljunk csak bele, az idei labdarúgó vb-re is sorsolással döntik el, kik mehetnek be és kik nem – vagy azért, mert anyagilag nem engedheti meg magának a jegyvásárlást.

Szerintem ezek az igazi nagy problémái a világ elitsportjának.

Ám én sem vagyok vak. Látom, mekkora szórakoztatóipari konglomerátum lett az élsportból. Persze van ellenpélda is. A WTA teniszversenyének első napjaira lasszóval sem tudtunk nézőt fogni Szaúd-Arábiában. A végjátékra persze kijöttek, csak az elején kongott a stadion az ürességtől. Ez azonban egy olimpián vagy labdarúgó-világbajnokságon nem fordulhat elő. A budapesti BL-döntőről nem is beszélve, amit hiába rendez meg a magyar főváros, ha oda a magyar drukkerek közül csak nagyon kevesen tudnak majd bejutni. De abban is igaza van, hogy a profi sportból tényleg eltűnnek a régi szép, romantikus dolgok. Ugyanakkor a jó szervező azért néha igyekszik a lehetetlennel is megpróbálkozni, azaz valamit visszacsempészni a régi szép időkből.

– A sportvilág nemzetközileg elismert háttérembereként mit szeretne még elérni?

– Nincs bakancslistám, de mindig nagyon szeretek magyarországi eseményeken dolgozni, annak ellenére, hogy Hollandiában élek férjemmel és három gyermekemmel. Magyar vagyok, innen indultam, bár a tapasztalataimat külföldön szerzem meg, a tudást nagyon szívesen osztom meg idehaza.

A Tour de Hongrie is az az esemény, amelyen Rózsa Dóra dolgozott (Fotó: NurPhoto/Artur Widak)

Ezért is dolgoztam nagy örömmel a budapesti vizes-világbajnokságon, a Tour de Hongrie kerékpárosversenyen is és januári a Nemzeti Sport-gálán is. Amúgy nincsenek nagy álmaim.

Egy kis angyalföldi futóverseny megrendezése, ahol mindent te csinálsz, sokkal komplexebb feladat, mint három hét a Tour de France-on, ahol csak egy apró fogaskerék vagy a hatalmas gépezetben.

Egyszer gondoltam, hogy pályázok a Dakar-ralira, de lemondtam róla. Három hét a sivatagban, iszonyat megterhelő lehet. A legjobban a profi kerékpárversenyek szervezését szeretem, ezért is megyek hamarosan újra Szaúd-Arábiába, amit öt éve szervezek.

– Sosem jut eszébe, hogy megéri-e mindaz, amit csinál?

– Elmesélek egy személyes történetet. A katari labdarúgó-világbajnokságon a portugálok Marokkóval játszottak a legjobb nyolc között. Mindenki azt hitte, hogy a Cristiano Ronaldo vezette portugál csapat simán nyer. Nem ez történt, az afrikaiak óriási meglepetésre kiütötték Portugáliát. A marokkói szurkolók elképesztő ünneplésbe kezdtek, olyan területre is bejutottak, ahová nem lett volna szabad. Én meg csak ültem egy sarokban és a telefonomat bámultam. Az egyik fiam éppen akkor nyert bronzérmet a holland korosztályos úszóbajnokságon. Én ugye Katarban dolgozom, ő boldogan hív, hogy sikerült az éremszerzés.

Sírtam, hogy nem lehetek vele. Ott, abban a pillanatban az ünneplő marokkóiak között én voltam az egyetlen szomorú ember.

Ma már némi romantikával gondolok erre a pillanatra vissza, de akkor többször átfutott az agyamon, hogy mi az ára annak, amit én csinálok.

– Van olyan nap, amikor nem csinál semmit?

– Na, ez érdekes kérdés. Egy-egy projekt során van a tervezési és a kivitelezési időszak. Utóbbi az, amikor naponta három-négy óránál már nem alszol többet. Majd jön a lezárás, megírod a jelentést és bekerülsz abba az állapotba, amikor semmi sem történik. Elvileg ekkor kellene pihennem. Hazamegyek, s kitör rajtam egy olyan érzés, ami a depresszióhoz közeli állapothoz hasonlít. Hogy nem tudok mit csinálni, hogy feleslegesnek érzem magam.

Ekkor kezdek takarítani, holott a gyerekeim és a férjem tökéletes rendben tartja a lakást.

Tehát nem kellene semmit tennem, de mégis nekiesnék a lakásnak, pedig a férjem állandóan azt mondja, hogy rend van, nem kell csinálnom semmit. Illetve dehogynem. Aludnom kellene. Olvastam egy tanulmányt, ebben írták le, hogy ha valaki heteken-hónapokon át kétszáz százalékon teljesített, akkor az képtelen egyik pillanatról a másikra lemenni a nullára.

Rózsa Dóra Hollandiában él, de nagyon szívesen dolgozik a magyar rendezésű világeseményeken is (Fotó: Mirkó István)

Amíg bírom, csinálom. Tényleg örömmel teszem. Olyan csapatban dolgozom, ahol szót kell érteni mindenkivel. A svájcival, aki tíz perccel előbb ott van, az olasszal, aki félórát késik,

az arabbal, aki semmi mást sem tud mondani, mint azt, hogy Inshallah,

azaz vagy megoldom holnap vagy az Isten (azaz Allah) oldja meg, ha éppen úgy akarja. Hallgatod ezt, közben meg az jár a fejedben, hogy a világ legjobb futballistája, Lionel Messi éppen arra a buszra vár, amivel kijön a vb-döntőre a stadionba és ott nem létezik Inshallah, azaz kizárt dolog, hogy az a busz késsen. Ezt nem látják az emberek. Csak Messi gólját. De jobb ez így.

– Képes lenne úgy eltölteni egy hetet, hogy nem veszi a kezébe az okostelefont?

– Butaphone-t kaphatok? Már csak azért is, hogy legalább a családom elérjen, ha valami baj történne. A viccet félretéve lennének elvonási tüneteim.

– Ez jó?

– Nem, de abban a világban, ahol mozgok, amiben dolgozom, nem lehet másképpen tenni. Ha nem akarsz kiesni a körforgásból, kapcsolatban kell maradnod. Ijesztő ez, tudom.

Mégis megéri, mert ott vagy, amikor Szoboszlai Dominik óriási gólt lő, megéri, mert tudod, hogy az általad szervezett busz időben célba ért.

Átéled, hogy Kós Hubert Budapesten úszik és nyer világbajnokságot, miközben tudod, hogy a háttérben mennyi mindent tettél azért, hogy ez a siker megszülethessen. Ez ad megnyugvást. Hiszen én is sportoltam, én is edzettem. Ezek a funkcionális területek, a háttérmunkák is ahhoz járulnak hozzá, hogy a sportolók az életük eredményét elérjék. De azért is megéri, ha csak annyit látsz, hogy a fontos döntéseket hozó nagyemberek elégedetten hagyják el Magyarországot, miután megették a libamájat.