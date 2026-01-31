Rendkívüli

Soha többé háborút: dugig megtelt a hatvani csarnok a DPK háborúellenes gyűlésén – kövesse nálunk élőben! + videó

Kokó útját járná, Madárt lepipálná a magyar bunyós, aki vállalja a pofonokat

Ötszörös kickbox-világbajnokként már mindent megnyert, mostantól az ökölvívás legkeményebb világában akar bizonyítani. A magyar bunyós, Veres Roland Miamiból építi profi karrierjét, miközben nyíltan kimondja: olimpiai bajnok szeretne lenni, ami Kovács „Kokó” Istvánnak sikerült, Erdei Zsoltnak viszont nem.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 10:06
Veres Roland kick-boxról ökölvívásra váltott, az olimpiai arany az álma Fotó: FILIP STEVANOVIC Forrás: ANADOLU
– A kint élő magyarok mindenhol azt kérik tőlem, hogy adjam vissza a reményt – meséli Veres Roland az Origónak adott videós interjúban, aki szerint Kokó és Madár után újra lehet magyar világklasszis az ökölvívásban. Nem véletlen, hogy az összehasonlítás rendre előkerül: Kovács István olimpiai bajnok lett, Erdei Zsoltnak viszont ez nem adatott meg, pedig profiként világbajnoki címig jutott.

Veres Roland (balra) kick-boxban mindent elért, ökölvívásban bizonyítana, Kokó nyomában olimpiai bajnok szeretne lenni
Veres Roland (balra) kickboxban mindent elért, ökölvívásban bizonyítana, Kokó nyomában olimpiai bajnok szeretne lenni. Fotó: Chen Xinbo/Xinhua

A főszereplő saját magát „nagy álmodozónak” tartja, de ma már tudatosan bánik ezzel. „Az álmaim olyan nagyok, hogy nem mindig mondom el őket. Magyarországon megtanultam, hogy figyelni kell az álmokkal” – fogalmaz Veres Roland. Hozzáteszi: amikor munkáról van szó, már nem enged a fegyelemből, még ha az ökölvívás a kickboxnál jóval több pofont is jelent.

Veres Roland: olimpia, ökölvívás, Kokó és Madár árnyékában

Veres Roland kickboxban ötször lett világbajnok, majd 2022-ben sportágat váltott, és az olimpiai műsoron is szereplő ökölvívásban már az első évében Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.

– Nem olimpiai sportolóként kezdve, egy olimpiai sportágban tudtam bronzérmes lenni – mondja, és elismeri: technikailag még tanulja a szakmát. – Még most is tanuló vagyok, szerintem kell még húsz év, hogy azt mondjam: ökölvívó vagyok”.

A 2023-as Európa-játékokon közel került az olimpiai kijutáshoz, ám egy mentális hiba mindent megváltoztatott, így lemaradt a 2024-es játékokról.

Fejben már Párizsban jártam, kint voltam az olimpián

– ismeri el.

Utólag úgy látja, nem hallgatott eléggé az edzőire, és túl korán élt az álmaiban. A kudarc azonban nem törte meg: „Nem mondtam le arról, hogy olimpiai bajnok legyek. Szerintem a pályafutásomban benne van az olimpiai arany.”

 

Amerikai álom, profi ökölvívás és a pofonok világa

Veres szerint a magyar ökölvívásnak nyitnia kell a profik felé is. – Az amatőr ökölvívás nem ad annyi meccset és tapasztalatot – mondja, ezért választotta az amerikai utat. Egy váratlan megkeresés után költözött Miamiba, ahol már két győztes profi mérkőzésen van túl.

Az Egyesült Államokban a sport show is: huszármentében, piros-fehér-zöld nadrágban lépett ringbe, bevonulásait saját maga tervezi.

Vagy nagyon utálnak, vagy nagyon szeretnek – ez a két véglet van, és ebből lehet építkezni – vallja.

A kinti magyar közösség támogatása különösen sokat jelent számára. Kokó és Madár után lehetne egy új profi bajnokunk – hallja gyakran. Veres Roland célja világos: profi világbajnoki cím és olimpiai arany.

Hiszek magamban, és hiszek abban, hogy profi világbajnok tudok lenni. A célom az olimpia megnyerése is.

A következő profi mérkőzésére várhatóan márciusban kerül sor, Katarban vagy Kaliforniában – miközben a tekintete már a 2028-as Los Angeles-i olimpia felé szegeződik.

A teljes interjú:


 

Robert C. Castel
idezojelekMoszkva

Robert C. Castel: Se kollektív Nyugat, se globális Dél

Robert C. Castel avatarja

A szövetségi valuta valódi értékének csupán a 7–18 százalékát éri.

