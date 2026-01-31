Kokó útját járná, Madárt lepipálná a magyar bunyós, aki vállalja a pofonokat

– A kint élő magyarok mindenhol azt kérik tőlem, hogy adjam vissza a reményt – meséli Veres Roland az Origónak adott videós interjúban, aki szerint Kokó és Madár után újra lehet magyar világklasszis az ökölvívásban. Nem véletlen, hogy az összehasonlítás rendre előkerül: Kovács István olimpiai bajnok lett, Erdei Zsoltnak viszont ez nem adatott meg, pedig profiként világbajnoki címig jutott.
A főszereplő saját magát „nagy álmodozónak” tartja, de ma már tudatosan bánik ezzel. „Az álmaim olyan nagyok, hogy nem mindig mondom el őket. Magyarországon megtanultam, hogy figyelni kell az álmokkal” – fogalmaz Veres Roland. Hozzáteszi: amikor munkáról van szó, már nem enged a fegyelemből, még ha az ökölvívás a kickboxnál jóval több pofont is jelent.
Veres Roland: olimpia, ökölvívás, Kokó és Madár árnyékában
Veres Roland kickboxban ötször lett világbajnok, majd 2022-ben sportágat váltott, és az olimpiai műsoron is szereplő ökölvívásban már az első évében Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.
– Nem olimpiai sportolóként kezdve, egy olimpiai sportágban tudtam bronzérmes lenni – mondja, és elismeri: technikailag még tanulja a szakmát. – Még most is tanuló vagyok, szerintem kell még húsz év, hogy azt mondjam: ökölvívó vagyok”.
A 2023-as Európa-játékokon közel került az olimpiai kijutáshoz, ám egy mentális hiba mindent megváltoztatott, így lemaradt a 2024-es játékokról.
Fejben már Párizsban jártam, kint voltam az olimpián
– ismeri el.
Utólag úgy látja, nem hallgatott eléggé az edzőire, és túl korán élt az álmaiban. A kudarc azonban nem törte meg: „Nem mondtam le arról, hogy olimpiai bajnok legyek. Szerintem a pályafutásomban benne van az olimpiai arany.”
