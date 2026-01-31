Kokó útját járná, Madárt lepipálná a magyar bunyós, aki vállalja a pofonokat

– A kint élő magyarok mindenhol azt kérik tőlem, hogy adjam vissza a reményt – meséli Veres Roland az Origónak adott videós interjúban, aki szerint Kokó és Madár után újra lehet magyar világklasszis az ökölvívásban. Nem véletlen, hogy az összehasonlítás rendre előkerül: Kovács István olimpiai bajnok lett, Erdei Zsoltnak viszont ez nem adatott meg, pedig profiként világbajnoki címig jutott.

Veres Roland (balra) kickboxban mindent elért, ökölvívásban bizonyítana, Kokó nyomában olimpiai bajnok szeretne lenni. Fotó: Chen Xinbo/Xinhua

A főszereplő saját magát „nagy álmodozónak” tartja, de ma már tudatosan bánik ezzel. „Az álmaim olyan nagyok, hogy nem mindig mondom el őket. Magyarországon megtanultam, hogy figyelni kell az álmokkal” – fogalmaz Veres Roland. Hozzáteszi: amikor munkáról van szó, már nem enged a fegyelemből, még ha az ökölvívás a kickboxnál jóval több pofont is jelent.

Veres Roland: olimpia, ökölvívás, Kokó és Madár árnyékában

Veres Roland kickboxban ötször lett világbajnok, majd 2022-ben sportágat váltott, és az olimpiai műsoron is szereplő ökölvívásban már az első évében Európa-bajnoki bronzérmet szerzett.

– Nem olimpiai sportolóként kezdve, egy olimpiai sportágban tudtam bronzérmes lenni – mondja, és elismeri: technikailag még tanulja a szakmát. – Még most is tanuló vagyok, szerintem kell még húsz év, hogy azt mondjam: ökölvívó vagyok”.

A 2023-as Európa-játékokon közel került az olimpiai kijutáshoz, ám egy mentális hiba mindent megváltoztatott, így lemaradt a 2024-es játékokról.

Fejben már Párizsban jártam, kint voltam az olimpián

– ismeri el.

Utólag úgy látja, nem hallgatott eléggé az edzőire, és túl korán élt az álmaiban. A kudarc azonban nem törte meg: „Nem mondtam le arról, hogy olimpiai bajnok legyek. Szerintem a pályafutásomban benne van az olimpiai arany.”