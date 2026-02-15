bognár györgydiósgyőrnb ipaksi fc

Bognár György nem azt mondta, amire számítani lehetett, mellékesen leszólta a DVTK-t

A Paks zsinórban a negyedik – az NB I-ben a harmadik– vereséget szenvedte el azzal, hogy a Magyar Kupa után a bajnokságban is kikapott a Diósgyőrtől. Bognár György csapata a mérkőzés jelentős részében uralta a játékot, de nem élt a lehetőségeivel, a vezetőedző mégsem korholta a játékosait, a bírót sem szidta, finoman inkább a DVTK-t szólta le.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 6:35
Bognár György higgadtan fogadta a Paks újabb vereségét Fotó: Barbara Gabriella Forrás: Paksi FC
Előbb egy kihagyott 11-es (Windecker), majd egy elvett gól (Hahn), aztán elpuskázott helyzetek, a végén két kapott gól, így maradt alul a Paks 2-1-re a DVTK-val szemben a labdarúgó NB I 22. fordulójában. Bognár György mégsem hibáztatta sem a játékosait, sem a játékvezetőket, kedélyesen értékelt a találkozó után.

A Paks játékosai fogták a fejüket a Diósgyőrtől elszenvedett vereség után, Bognár György azonban elégedett volt a hozzáállásukkal Fotó: Barbara Gabriella / Paksi FC

– Dühítő, mert ezt a meccset mi gólokkal megnyerhettük volna. Szerintem nagyon jó hozzáállással játszottak a srácok, párharcarősek is voltunk, sok lehetőségünk volt – kezdte az értékelését az M4 Sportnak Bognár György, majd a rá jellemző tömörséggel összegezte a találkozót:

Ma minden ellenünk volt, legkevésbé a Diósgyőr.

Ugye, nem kell magyarázni? Bognár György burkoltan arra célzott, hogy a DVTK legkevésbé sem nehezítette meg a Paks dolgát, a csapata voltaképpen önmagát verte meg. 

– Be kellett volna rúgni a helyzeteinket, a 11-est. Azt gondolom, hogy olyan fölényben játszottunk, annyi lehetőségünk volt, hogy vezetnünk kellett volna egy-két góllal – folytatta.

Bognár György a vereség dacára megdicsérte a Paks játékosait 

– Nem tudom elmarasztalni a srácokat.

Elégedett vagyok a hozzáállással is.

Azt gondolom, hogy játékban sem voltunk most olyan rosszak. Hát nyilván a helyzetkihasználás nem volt tökéletes – tette hozzá a Bognár György, majd kérdésre válaszolva azt is kimonda, mi a legfontosabb a következő napokra.

– A következő két napon inkább pihenjünk. Emésszük meg ezt az elmúlt egy hetet. És aztán építsük tovább a csapatot. Próbáljuk az újakat beépíteni. Ez sajnos menet közben alakult így, de hát van feladat bőven.

NB I, 22. forduló

Péntek:

  • Újpest FC–Debreceni VSC 2-1 (1-0), Szusza Ferenc Stadion, jv.: Bogár, gólszerző: Matko (15., 64.), illetve Youga (67.), kiállítva: Szűcs (DVSC, 55.)

Szombat:

  • MTK Budapest–Puskás Akadémia 2-2 (0-2), Új Hidegkuti Nándor Stadion. v.: Rúsz. G ólszerzők: Zeljkovic (60.), Varju (80.), illetve Nagy Zs. (15., 35. – mindkettőt tizenegyesből)
  • Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC 3-1 (0-1), ZTE Aréna, jv.: Káprály, gólszerző: Calderon (64), Skribek (89. – büntetőből), Daniel Lima (99.), illetve Ötvös (13.), kiállítva: Cissé (28.)
  • Paksi FC–Diósgyőri VTK 1-2 (0-0), Paks, 2375 néző, v.: Kovács I. gólszerzők: Gyurkits (92.), illetve Roguljic (84.), Keita (90. - tizenegyesből)

Vasárnap:

  • Kazincbarcika–Nyíregyháza (Miskolc) 15.30
  • ETO FC Győr–Kisvárda 17.45

A tabellát ide kattintva tekintheti meg

 

 

