Bognár György nem azt mondta, amire számítani lehetett, mellékesen leszólta a DVTK-t

Előbb egy kihagyott 11-es (Windecker), majd egy elvett gól (Hahn), aztán elpuskázott helyzetek, a végén két kapott gól, így maradt alul a Paks 2-1-re a DVTK-val szemben a labdarúgó NB I 22. fordulójában. Bognár György mégsem hibáztatta sem a játékosait, sem a játékvezetőket, kedélyesen értékelt a találkozó után.

A Paks játékosai fogták a fejüket a Diósgyőrtől elszenvedett vereség után, Bognár György azonban elégedett volt a hozzáállásukkal Fotó: Barbara Gabriella / Paksi FC

– Dühítő, mert ezt a meccset mi gólokkal megnyerhettük volna. Szerintem nagyon jó hozzáállással játszottak a srácok, párharcarősek is voltunk, sok lehetőségünk volt – kezdte az értékelését az M4 Sportnak Bognár György, majd a rá jellemző tömörséggel összegezte a találkozót:

Ma minden ellenünk volt, legkevésbé a Diósgyőr.

Ugye, nem kell magyarázni? Bognár György burkoltan arra célzott, hogy a DVTK legkevésbé sem nehezítette meg a Paks dolgát, a csapata voltaképpen önmagát verte meg.

– Be kellett volna rúgni a helyzeteinket, a 11-est. Azt gondolom, hogy olyan fölényben játszottunk, annyi lehetőségünk volt, hogy vezetnünk kellett volna egy-két góllal – folytatta.

Bognár György a vereség dacára megdicsérte a Paks játékosait

– Nem tudom elmarasztalni a srácokat.

Elégedett vagyok a hozzáállással is.

Azt gondolom, hogy játékban sem voltunk most olyan rosszak. Hát nyilván a helyzetkihasználás nem volt tökéletes – tette hozzá a Bognár György, majd kérdésre válaszolva azt is kimonda, mi a legfontosabb a következő napokra.

– A következő két napon inkább pihenjünk. Emésszük meg ezt az elmúlt egy hetet. És aztán építsük tovább a csapatot. Próbáljuk az újakat beépíteni. Ez sajnos menet közben alakult így, de hát van feladat bőven.