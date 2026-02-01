dartsLuke HumphriesLuke LittlerWorld Masterskilencnyilas

Kilencnyilas a Luke-ok csatáján, Littler problémáját ezúttal más okozta

Január utolsó napjának zárómérkőzésén született meg 2026 első televíziós kilencnyilasa. A címvédő Luke Humphries ennek is segítségével óriási csatában győzte le Luke Woodhouse-t, ezzel továbbjutva a PDC World Masters negyeddöntőjébe. A kétszeres dartsvilágbajnok Luke Littler szintén ott van a legjobb nyolc között, pedig az első körben ellenfelének mérkőzésnyila is volt vele szemben, a második körben pedig ismét más, ezúttal egy szurkoló okozott gondot neki.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 9:31
A 18 éves dartsvilágbajnok, Luke Littler pályafutása során először nyert World Grand Prix-mérkőzést – nem akárhogyan
Luke Littler közelebb került a World Masters megnyeréséhez (Fotó: Csudai Sándor)
A világelső Luke Littler még csak múlt héten ünnepelte a 19. születésnapját, de már csak két olyan rangos verseny van, amit nem nyert meg. A European Championship mellett a másik ilyen a PDC World Masters, amelyen a tavalyi negyeddöntős szereplés után idén ismét próbálkozik. Egyelőre sikerrel, a kétszeres dartsvilágbajnok játékos Mike De Deckert 3-2-re, Ross Smith-t pedig (107,88-as körátlaggal) 4-1-re győzte le, ugyanakkor a belga riválisnak a negyedik szettben egy mérkőzésnyila is volt az angol ellen. Littlernek a második körben aztán inkább a közönséggel gyűlt meg a baja, egy főszereplővé vált szurkoló pedig mindkettejüket megzavarta, mielőtt kivezették a teremből – a vb-győztes utólag elárulta, hogy a színpadon Smith-szel egyetértettek abban, hogy a hosszasan hangoskodó illető „idióta". Mégsem az övék, hanem inkább másik két Luke találkozója volt a legérdekesebb az első két fordulóból: szombat este a címvédő Luke Humphries kiváló játékkal és egy kilencnyilas segítségével múlta felül Luke Woodhouse-t.

Luke Humphries megdobta a dartsév első televíziós kilencnyilasát, a World Masters negyeddöntőjébe jutott
Luke Humphries megdobta a dartsév első televíziós kilencnyilasát, a World Masters negyeddöntőjébe jutott. (Fotó: Csudai Sándor)

A dartsvilágbajnok Luke Humphries kilencnyilast dobott

Woodhouse a nyitófordulóból a Milton Keynes-i torna eddigi legmagasabb, 108,64-es körátlagával jutott tovább, Humphries ellen pedig szintén megmutatta a tudását. Bár a 2024-es világbajnok már – a második játszmát kilencnyilassal lezárva – 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, Woodhouse innen is visszajött, és végül csak döntő legben vesztette el a mérkőzést, amelyen mindketten 102 feletti átlaggal zártak.

Nagyon szoros mérkőzés volt. Inkább megnyerném a találkozót kilencnyilas nélkül, mint kilencnyilast dobva kikapjak, úgyhogy végül örülök, hogy mindkettőt megtettem

értékelt Humphries a győzelme után.

Humphries és Littler mellett a World Masters harmadik favoritjaként a vb-döntős Gian van Veen is negyeddöntőbe jutott, a negyedik kiemelt Michael van Gerwen azonban már az első fordulóban kiesett. Van Gerwen ezt a versenyt egyedüliként nyerte meg eddig többször (ő ötször), az elmúlt hét kiírásnak hét különböző győztese volt. Luke Humphries mellett már csak Chris Dobey-nak maradt esélye arra, hogy utóbbi sorozatot megtörje, mellettük a 2014-es bajnok James Wade-ből válhat még többszörös Masters-nyertes.

A negyeddöntőket vasárnap délután, az elődöntőket és a finálét pedig vasárnap este rendezik meg.

PDC World Masters, negyeddöntők

  • Chris Dobey (angol, 13. kiemelt)–Gerwyn Price (walesi, 12.)
  • Luke Littler (angol, 1.)–Josh Rock (északír, 9.)
  • Gian van Veen (holland, 3.)–James Wade (angol, 11.)
  • Luke Humphries (angol, 2.)–Danny Noppert (holland, 10.)

A szombat esti mérkőzések összefoglalója, benne 25:17-től a kilencnyilassal:

 

