Kilencnyilas a Luke-ok csatáján, Littler problémáját ezúttal más okozta

A világelső Luke Littler még csak múlt héten ünnepelte a 19. születésnapját, de már csak két olyan rangos verseny van, amit nem nyert meg. A European Championship mellett a másik ilyen a PDC World Masters, amelyen a tavalyi negyeddöntős szereplés után idén ismét próbálkozik. Egyelőre sikerrel, a kétszeres dartsvilágbajnok játékos Mike De Deckert 3-2-re, Ross Smith-t pedig (107,88-as körátlaggal) 4-1-re győzte le, ugyanakkor a belga riválisnak a negyedik szettben egy mérkőzésnyila is volt az angol ellen. Littlernek a második körben aztán inkább a közönséggel gyűlt meg a baja, egy főszereplővé vált szurkoló pedig mindkettejüket megzavarta, mielőtt kivezették a teremből – a vb-győztes utólag elárulta, hogy a színpadon Smith-szel egyetértettek abban, hogy a hosszasan hangoskodó illető „idióta". Mégsem az övék, hanem inkább másik két Luke találkozója volt a legérdekesebb az első két fordulóból: szombat este a címvédő Luke Humphries kiváló játékkal és egy kilencnyilas segítségével múlta felül Luke Woodhouse-t.

Luke Humphries megdobta a dartsév első televíziós kilencnyilasát, a World Masters negyeddöntőjébe jutott. (Fotó: Csudai Sándor)

A dartsvilágbajnok Luke Humphries kilencnyilast dobott

Woodhouse a nyitófordulóból a Milton Keynes-i torna eddigi legmagasabb, 108,64-es körátlagával jutott tovább, Humphries ellen pedig szintén megmutatta a tudását. Bár a 2024-es világbajnok már – a második játszmát kilencnyilassal lezárva – 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, Woodhouse innen is visszajött, és végül csak döntő legben vesztette el a mérkőzést, amelyen mindketten 102 feletti átlaggal zártak.

Nagyon szoros mérkőzés volt. Inkább megnyerném a találkozót kilencnyilas nélkül, mint kilencnyilast dobva kikapjak, úgyhogy végül örülök, hogy mindkettőt megtettem

– értékelt Humphries a győzelme után.

Humphries és Littler mellett a World Masters harmadik favoritjaként a vb-döntős Gian van Veen is negyeddöntőbe jutott, a negyedik kiemelt Michael van Gerwen azonban már az első fordulóban kiesett. Van Gerwen ezt a versenyt egyedüliként nyerte meg eddig többször (ő ötször), az elmúlt hét kiírásnak hét különböző győztese volt. Luke Humphries mellett már csak Chris Dobey-nak maradt esélye arra, hogy utóbbi sorozatot megtörje, mellettük a 2014-es bajnok James Wade-ből válhat még többszörös Masters-nyertes.