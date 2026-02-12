szurkolókveszélyuefahelyzeteurópa

Végveszélyben a szurkolók, lassan az életükkel játszanak, ha elkísérik kedvenceiket

Sajnos egyre többször hallani arról, hogy immár nemcsak az idegenben lejátszott bajnokikon, hanem a nemzetközi kupaszerepléskor is veszély fenyegeti a kedvenceiket elkísérő szurkolókat. Már nem egyszer fordult elő a jelenleg is zajló szezonban, hogy a biztonság érdekében néhány idegenbeli mérkőzésétől eltiltották a vendégdrukkereket, pedig a futball egyáltalán nem erről szól. Ez a helyzet egyesek szerint oda vezethet, hogy megfosztják a szurkolókat a méltóságuktól, és attól a joguktól, hogy láthassák és buzdíthassák csapatukat.

Molnár László
2026. 02. 12. 5:05
Ha az ultrák a botrányok helyett csak a szurkolással foglalkoznának, akkor valóban a futball részei lennének Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A világ minden táján a focirajongók arról álmodoznak, hogy a csapatukat ne csak hazai pályán, hanem az idegenbeli bajnoki-, vagy kupameccseken, netán a nemzetközi színtéren is személyesen láthassák, segíthessék őket a győzelem felé. Ám sajnos mára ezek az utazások nemcsak közös utazásból, jókedvű evésből és ivásból, majd a stadion felé és a lelátón közös éneklésből, a futball szeretetéből áll, ugyanis immár Európa legtöbb országában komoly veszélyek leselkednek a vendégcsapatot elkísérő szurkolókra. 

A futball ünnepén, a 2022-es párizsi BL-döntő előtt a rendőrség gázspayt is használt a szurkolók ellen, a vizsgálat utólag kiderítette, felesleges volt mindez
A futball ünnepén, a 2022-es párizsi BL-döntő előtt a rendőrség gázspayt is használt a szurkolók ellen, a vizsgálat utólag kiderítette, felesleges volt   Fotó: Matthias Hangst/Getty Images Europe

Könnyen katasztrófa lehet, holott a futball csak szórakoztatás

És ez a veszély nemcsak a hazai ultrák részéről leselkedik rájuk, hanem az elégtelen szolgáltatások, illetve a rendőrség és a hazai biztonsági szolgálatok sokszor valóban túlzott fellépése miatt. A BBC utána járt annak, vajon milyen veszélyek leselkednek a vendégszurkolókra, főleg azok után, hogy a 2022-es Bajnokok Ligájaa párizsi döntője a Real Madrid és a Liverpool között „szinte tömeges halálos katasztrófává” vált az UEFA és a francia hatóságok rossz szervezése miatt. 

A szurkolókat bezárták egyszűk területre, ahol könnygázzal is „meglepték” őket a párizsi Stade de France előtt. Az UEFA és a francia hatóságok kezdetben a jegy nélküli szurkolókat okolták az eseményekért. A történtek miatt a BL-döntő 36 perccel később kellett kezdeni a botrányos események miatt.
– Figyelemre méltó, hogy senki sem vesztette életét. Egyáltalán nem találtunk olyan bizonyítékot, ami a hatóságok állításait támasztották volna alá. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az UEFA, mint rendezvényszervező, elsődlegesen felelős a majdnem katasztrófához vezető hibákért – állt abban a jelentésben, amelyet az UEFA a május 28-i döntő után rendelt meg, a botrány kivizsgálása miatt.

Az a bizonyos 2022-es BL-döntő:

A vizsgálat – melyet Tiago Brandao Rodrigues portugál politikus vezetett, a testületben pedig jogi, rendészeti és rendezvényszervezési szakértők és tanácsadók, valamint futballszurkolói csoportok képviselői is részt vettek – nyolc kulcsfontosságú tényezőt talált, amelyek az UEFA kudarca miatt „majdnem katasztrófához vezettek”, többek között:

  • aránytalanul nagy számú Liverpool-szurkolót irányítottak a Stade de France Saint-Denis vasútállomásra,
  • rossz volt az útvonaltervezés a vasútállomás és a stadion között,
  • nem megfelelő jegyértékesítési rendszerek és beléptetési mechanizmusok a kiegészítő biztonsági kerületeken,
  • nagyszámú helyi lakos jutott be a stadionba, és nem ellenőrizték őket,
  • a rendőrök könnygázt és paprikasprayt használtak.
Egyre több helyen a hatóságok másodrangú állampolgárként tekintenek a szurkolókra és úgy is bánnak velük
Egyre több helyen a hatóságok másodrangú állampolgárként tekintenek a szurkolókra és úgy is bánnak velük      Fotó: Sylvain Lefevre / Getty Images Europe

A futballszurkolók sok helyen másodrangú állampolgárok

A tapasztalatok szerint ez a helyzet az elmúlt évek alatt szinte semmit sem változtak, ráadásul a szurkolói kultúra, az ultrák viselkedése is sok kívánnivalót hagy maga után. A rajongók által jelentett gyakori problémák között a következők szerepelnek a legtöbbször:

  • a túlzottan agresszív rendőri fellépés, 
  • a stadion rosszul szervezett be- és kiléptetési anomáliái, 
  • a számukra biztosított WC-k minősége és minimális száma, 
  • a motozások intim testrészeket illető része, 
  • olyan tárgyak elvétele, ami a szurkolók egészségét örző és segítő orvosi eszközök. 

Ha a fentiekhez hozzávesszük a hazai ultrák nem egy esetben barátinak nem nevezhető fogadtatását, akkor bizony tényleg kijelenthetjük, valóban romlanak a biztonsági körülmények a mérkőzéseken.

– Határozottan kijelenthető, hogy vannak olyan országok, mint például Németország, Belgium és Hollandia, ahol romlik a helyzet. Ugyanakkor Franciaország, Spanyolország, Portugália és Olaszország amellett, hogy jelentős turisztikai célpontok, amelyek hozzászoktak ahhoz, hogy a világ minden tájáról érkező embereket fogadjanak, 

de a futballszurkolókat egyértelműen másképp kezelik. Fenyegetésként vagy másodrangú polgárként 

– mondta Ronan Evain, a Football Supporters Europe (FSE) ügyvezető igazgatója.

Az európai mérkőzések biztonsági intézkedéseit és rendfenntartási stratégiáit 

  • a rendező klubok, 
  • a nemzeti kormányok, 
  • a helyi hatóságok,
  • a regionális rendőri erők 

együttműködésével dolgozzák ki az UEFA közreműködésével. Sajnos tapasztalat, hogy a szurkolók kezelése drasztikusan változhat attól függően, hogy melyik helyet látogatják, milyen politikát folytatnak az országot és/vagy a várost irányítók, milyen a hazai szurkolók viselkedése.

Vannak olyan dolgok, amik apró megaláztatások, mint például, ha négy órával a kezdés előtt kényszerítenek belépni egy stadionba, órákig buszra raknak vécé nélkül. Aztán olyanokat is látunk, hogy több ezer szurkolót löknek be egy lakásajtónál nem, vagy alig nagyobb kapukon. Csak néhány ember kell a pánikba eséshez, és azonnal nagyon komolyra fordul a helyzet 

– mondta Evain.

Egyre többször alakul ki verekedés a csapatok ultrái között
Egyre többször alakul ki verekedés a csapatok ultrái között       Fotó: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Kikapott a hazai csapat, „bosszúból” hagyták ott a biztonságiak a vendégszurkolókat

A BBC Sport olyan tapasztalt, több európai meccsre elutazott szurkolókat keresett meg, hogy megtudja, ők milyen tapasztalatokat szereztek egy-egy idegenben lejátszott találkozóval kapcsolatban. Egy 44 éves Chelsea-szurkoló, Gemma Manns Olaszországba kísérte el a csapatát a Napoli elleni, létfontosságú BL-meccsre januárban. Mint elárulta, az előzetes hírek miatt, miszerint két fiatal Chelsea-szurkolót megkéseltek a nápolyi ultrák, csak a meccs délutánján érkeztek meg az olasz városba.

A Napoli ultrái a Chelsea elleni BL-meccsen:

 – Nagy meglepetésünkre, amikor megérkeztünk Nápolyba, az ellenőrzések hatékonyak voltak, simán, probléma nélkül jutottunk be a stadionba. Azonban a 3-2-re megnyert találkozó lefújását követően a rendezők több mint egy órán át ott hagytak minket, miközben a szomszédos szektorokban elkezdtek a hazai ultrák gyülekezni, akik miatt veszélyben éreztük magunkat. Ráadásul, amikor végre elindulhattunk a kijelölt buszainkhoz, a rendőrök hirtelen eltűntek, így valamennyien szerencsésnek éreztük, miszerint épségben megúsztuk a nápolyi kirándulást – idézte fel Gemma Manns.

A szurkolók által tapasztalt számos negatívum – a szurkolók számára nem megfelelő létesítményeket, a mosdókhoz való korlátozott hozzáférést és az utazási tilalmakat – sérti az UEFA saját szabályait és irányelveit.

Bőven van még mit tenni, ha a szurkolói csetepatékat szeretné az UEFA megakadályozni
Bőven van még mit tenni, ha a szurkolói csetepatékat szeretné az UEFA megakadályozni      Fotó: LAURENT PERPIGNA IBAN / Hans Lucas

A fogyatékkal élő szurkolók különösen nagy veszélynek vannak kitéve

A fogyatékkal élő szurkolók különösen nehéz helyzettel nézhetnek szembe egy-egy ilyen esetben. A 21 éves Jude Aston, az Aston Villa szurkolója Isztambulban élt át olyan perceket, ami szerinte méltatlanok még az egészséges szurkolókkal szemben is.

– Kerekesszékes vagyok, és bár a Villa figyelmeztetett minket a várható körülményekre, a kint tapasztaltak sokkal rosszabbak voltak, mint amire számítottam. A stadionban egy ketrecben kellett ülnünk,  és a vastag rácsok és némi drótozás miatt alig láttam a pálya előtti kaput. A ketrec a meccs nagy részében zárva volt, és elképzelni sem tudom, mit tettem volna, ha tűz vagy valami ilyesmi ütött volna ki. Elég klausztrofóbiásnak éreztem magam. Ráadásul a személyi asszisztensemet elválasztották tőlem, a ketrecen kívül, és aggódtam, hogy egy vészhelyzet esetére lemerül a telefonom, mert nem vihettem be külső akkumulátort, ugyanis elvették tőlem – fogalmazott Jude Aston.

Az a bizonyos ketrec, ahol a kerekesszékes szurkolónak el kellett töltenie a teljes meccset Isztambulban
Az a bizonyos ketrec, ahol a kerekesszékes szurkolónak el kellett töltenie a teljes meccset Isztambulban     Fotó: X/Jude Aston

A fogyatékkal élő szurkolók különösen nehéz kihívásokkal nézhetnek szembe, ha el akarják kísérni kedvenc csapatukat.

– Teljes düh és frusztráció látni ezeket a kerekesszékeseknek fenntartott ketreceket. Hallottunk már olyan történetekről, amikor 

az európai utak során a hazai csapat szurkolói között kellett ülniük, és nem egyszer potenciálisan bántalmazásnak voltak kitéve ilyenkor. 

Tényleg szívszorító látni ezt az egyenlőtlenséget egy hatalmas, az UEFA által szervezett eseményen. Ez az emberi méltóság elleni támadás – állította Owain Davies, a Level Playing Field vezérigazgatója, aki a cégével a fogyatékkal élő sportrajongókért kampányol.

Mindezt annak ellenére, hogy az UEFA 16 hónappal ezelőtt tette közzé az akadálymentesítési irányelveit. Ám a betartatásuk egyelőre hagy kívánnivalót maga után.

Az UEFA véleménye szerint csökkent az agresszivitás a vendégszurkolókkal szemben, ám a valóság más képet mutat
Az UEFA véleménye szerint csökkent az agresszivitás a vendégszurkolókkal szemben, ám a valóság más képet mutat     Fotó: LAURENT PERPIGNA IBAN / Hans Lucas

Az UEFA hárít és magyarázkodik

A BBC megkereste az Európai Labdarúgó Szövetséget a szurkolók által említett problémák miatt, és az UEFA ugyan elismert bizonyos hiányosságokat, ám a szokásos semmitmondó válaszain kívül, maximum arra volt hajlandó, hogy mentegesse önmagát, illetve a partnereit. Mint a szövetség írásos válaszában olvasható, az elmúlt években jelentősen megerősítették az együttműködésüket a biztonságért és a védelemért felelős kulcsfontosságú európai érdekelt felekkel. Sőt, az UEFA úgy véli, az elmúlt években javulást tapasztaltak a vendégszurkolók biztonsági helyzetében.

– Az elmúlt évtizedben először a szövetség mérhető csökkenést könyvelhetett el az incidensek által érintett mérkőzések arányában, ami biztató a jövőre nézve. A sajnálatos 2022-es eset óta jóval komolyabb operatív tervezést és fokozott biztonsági és védelmi intézkedéseket vezettünk be a mérkőzések során. Ugyanakkor az illetékes helyi hatóságok megtartják jogi hatáskörüket és a végső döntéshozatali jogkörüket a területükön zajló mérkőzések biztonsági és védelmi intézkedései tekintetében – olvasható az UEFA válaszában.

A fogyatékkal élőkkel kapcsolatos panaszokra kijelentette a szövetség, hogy teljes mértékben elkötelezettek amellett, hogy akadálymentesen tudjanak eljutni a nézőtérre az érintett szurkolók és valódi élményben legyen részük egy-egy meccsen. Azt viszont elismerték, hogy ezen a területen vannak még hibák, és további fejlesztésekre van szükség a probléma teljes körű megoldásához.

