Végveszélyben a szurkolók, lassan az életükkel játszanak, ha elkísérik kedvenceiket

A világ minden táján a focirajongók arról álmodoznak, hogy a csapatukat ne csak hazai pályán, hanem az idegenbeli bajnoki-, vagy kupameccseken, netán a nemzetközi színtéren is személyesen láthassák, segíthessék őket a győzelem felé. Ám sajnos mára ezek az utazások nemcsak közös utazásból, jókedvű evésből és ivásból, majd a stadion felé és a lelátón közös éneklésből, a futball szeretetéből áll, ugyanis immár Európa legtöbb országában komoly veszélyek leselkednek a vendégcsapatot elkísérő szurkolókra.

A futball ünnepén, a 2022-es párizsi BL-döntő előtt a rendőrség gázspayt is használt a szurkolók ellen, a vizsgálat utólag kiderítette, felesleges volt Fotó: Matthias Hangst/Getty Images Europe

Könnyen katasztrófa lehet, holott a futball csak szórakoztatás

És ez a veszély nemcsak a hazai ultrák részéről leselkedik rájuk, hanem az elégtelen szolgáltatások, illetve a rendőrség és a hazai biztonsági szolgálatok sokszor valóban túlzott fellépése miatt. A BBC utána járt annak, vajon milyen veszélyek leselkednek a vendégszurkolókra, főleg azok után, hogy a 2022-es Bajnokok Ligájaa párizsi döntője a Real Madrid és a Liverpool között „szinte tömeges halálos katasztrófává” vált az UEFA és a francia hatóságok rossz szervezése miatt.

A szurkolókat bezárták egyszűk területre, ahol könnygázzal is „meglepték” őket a párizsi Stade de France előtt. Az UEFA és a francia hatóságok kezdetben a jegy nélküli szurkolókat okolták az eseményekért. A történtek miatt a BL-döntő 36 perccel később kellett kezdeni a botrányos események miatt.

– Figyelemre méltó, hogy senki sem vesztette életét. Egyáltalán nem találtunk olyan bizonyítékot, ami a hatóságok állításait támasztották volna alá. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az UEFA, mint rendezvényszervező, elsődlegesen felelős a majdnem katasztrófához vezető hibákért – állt abban a jelentésben, amelyet az UEFA a május 28-i döntő után rendelt meg, a botrány kivizsgálása miatt.

Az a bizonyos 2022-es BL-döntő:

A vizsgálat – melyet Tiago Brandao Rodrigues portugál politikus vezetett, a testületben pedig jogi, rendészeti és rendezvényszervezési szakértők és tanácsadók, valamint futballszurkolói csoportok képviselői is részt vettek – nyolc kulcsfontosságú tényezőt talált, amelyek az UEFA kudarca miatt „majdnem katasztrófához vezettek”, többek között: