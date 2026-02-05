Rendkívüli

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

Imane Helifpárizsi olimpia 2024Donald Trumpökölvívás

Helif elárulta a nagy titkát, ezzel a módszerrel indulhatott a nők között a párizsi olimpián

Imane Helif, a 2024-es párizsi olimpiai bajnok bokszoló körül továbbra sem csitul a botrány. A nők között aranyérmes sportoló neme kapcsán továbbra sem tisztul a kép, Helif a minap interjút adott, amelyben az igazáért tovább harcol, elmondása szerint már nemi tesztet is végzett, hogy pont kerüljön az ügy végére. Helif az interjúban emellett kitért a párizsi olimpia előtt történtekre is, ahol egy komplett orvosi csapat foglalkozott vele hormonkezelés céljából.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 9:26
Imane Helif továbbra is harcol a saját igazáért
Imane Helif továbbra is harcol a saját igazáért Fotó: AYTAC UNAL Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megtörte a csendet Imane Helif. A 2024-es párizsi olimpián a nők között félnehézsúlyban olimpiai bajnok algériai ökölvívó – aki a menetelése során többek között Hámori Lucát is legyőzte – körül már az ötkarikás játékok alatt kirobbant a botrány, a vád szerint a korábbi biológiai vizsgálatok alapján nem is nő, hanem férfi. A 2023-as vizsgálatok szerint az algériai ökölvívó az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved. Ez egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely azoknál fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak. Helif ekkor MRI-vizsgálatokon is átesett eszerint XY-kromoszómái vannak, és ami az ökölvívás kapcsán különösen fontos: a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval. Helif a minap a francia L 'Équipe-nek nyilatkozott, amelyben számos, eddig nem tisztázott kérdésre kaptunk választ

Imane Helif (jobbra) a párizsi olimpián olasz ellenfelén sem kegyelmezett, aki teljesen összeesett a mérkőzés után
Imane Helif (jobbra) a párizsi olimpián olasz ellenfelén sem kegyelmezett, aki teljesen összeesett a mérkőzés után  Fotó: AFP

Imane Helif mindent megtett, hogy tesztoszteronszintje csökkenjen

A bokszoló már az interjú elején leszögezte: a nyári olimpia előtt hormonkezeléseken esett át tesztoszteronszintjének csökkentése érdekében. Az olimpiai bajnok tagadja, hogy transznemű lenne – noha ezzel sosem vádolták meg, sokkal inkább azzal, hogy interszexuális, erről viszont tiszta képet a mai napig nem kaptunk –, és váltig állítja, hogy női hormonjai vannak – ugyanakkor azt is megerősítette, hogy a férfi hormont jelölő, Y kromoszómája is van. 

Igen, ilyen kromoszómám is van, ami teljesen természetes. A párizsi játékok selejtező tornájára, amelyre Dakarban került sor, nullára csökkentettem a tesztoszteronszintemet. Rengeteg orvos vett körül, megfigyeltek engem folyamatosan.

Helif Donald Trumpnak is keményen visszaszólt

Miután a 26 éves sportoló aranyérmes lett Párizsban, természetesen egyből a támadások középpontjába került, s nem csak a sport világában. Többek között Donald Trump amerikai elnök is felszólalt Helif győzelme ellen, Trump többször is férfi sportolóként hivatkozott az algériaira. 

– Mindenkit tisztelek, és tisztelem Trumpot is. Mert ő az Egyesült Államok elnöke. De nem torzíthatja el az igazságot. Nem vagyok transznemű nő, lány vagyok. Lányként neveltek, lányként nőttem fel, a falumban az emberek mindig is lányként ismertek – nyilatkozta Helif a francia lapnak, majd később az amerikai CNN csatornának is interjút adott, amelynek megkérte a politikusokat, hogy ne használják őt eszközként a saját narratívájuk megerősítése céljából.  

Los Angelesben jöhet a címvédés, csakhogy...

Helif a párizsi olimpia óta nem lépett szorítóba, pedig a 2025-ös világbajnokságon mindenképp el akart indulni, ugyanakkor ez nem jött össze. Helif még a Sportdöntőbírósághoz (CAS) is fordult, hogy hatályon kívül helyezze az amatőr ökölvívást irányító World Boxing azon döntését, amely megakadályozta a részvételét a liverpooli vb-n, mert nem volt hajlandó a nemi tesztnek alávetni magát. A kiskapu nem ért célt, Helif nem volt hajlandó nemi tesztnek alávetnie magát, így csak otthonról nézhette a tornát. A bokszoló most már más véleményen van a tesztekről. 

A következő játékokon, ha tesztet kell csinálnom, megteszem. Nincs ezzel semmi problémám. Már elvégeztem ezt a tesztet egyébként. Felvettem a kapcsolatot a World Boxinggal, elküldtem nekik az orvosi dokumentációmat, a hormonvizsgálataimat, mindent. De nem kaptam választ... Nem bujkálok, nem utasítom vissza a teszteket.

S mi lenne Helif legnagyobb célja? – Én akarok az első ember lenni az algériai sportban, aki megvédi az olimpiai címét. 

Mindez 2028-ban Los Angelesben kiderül, előtte viszont a már említett nemi teszt eredményének kell napvilágot látnia, amely annak fényében különösen érdekes lesz, hogy a cikk elején már említett 2023-as vizsgálat kimondta, hogy Helif biológialag férfi és nem nő.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknépszava

Bayer Zsolt: Nézegessen népszavás leninfiút!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek azok, akik legszívesebben akasztanának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu