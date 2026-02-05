Helif elárulta a nagy titkát, ezzel a módszerrel indulhatott a nők között a párizsi olimpián

Megtörte a csendet Imane Helif. A 2024-es párizsi olimpián a nők között félnehézsúlyban olimpiai bajnok algériai ökölvívó – aki a menetelése során többek között Hámori Lucát is legyőzte – körül már az ötkarikás játékok alatt kirobbant a botrány, a vád szerint a korábbi biológiai vizsgálatok alapján nem is nő, hanem férfi. A 2023-as vizsgálatok szerint az algériai ökölvívó az úgynevezett 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved. Ez egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely azoknál fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak. Helif ekkor MRI-vizsgálatokon is átesett eszerint XY-kromoszómái vannak, és ami az ökölvívás kapcsán különösen fontos: a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval. Helif a minap a francia L 'Équipe-nek nyilatkozott, amelyben számos, eddig nem tisztázott kérdésre kaptunk választ.

Imane Helif (jobbra) a párizsi olimpián olasz ellenfelén sem kegyelmezett, aki teljesen összeesett a mérkőzés után Fotó: AFP

Imane Helif mindent megtett, hogy tesztoszteronszintje csökkenjen

A bokszoló már az interjú elején leszögezte: a nyári olimpia előtt hormonkezeléseken esett át tesztoszteronszintjének csökkentése érdekében. Az olimpiai bajnok tagadja, hogy transznemű lenne – noha ezzel sosem vádolták meg, sokkal inkább azzal, hogy interszexuális, erről viszont tiszta képet a mai napig nem kaptunk –, és váltig állítja, hogy női hormonjai vannak – ugyanakkor azt is megerősítette, hogy a férfi hormont jelölő, Y kromoszómája is van.

Igen, ilyen kromoszómám is van, ami teljesen természetes. A párizsi játékok selejtező tornájára, amelyre Dakarban került sor, nullára csökkentettem a tesztoszteronszintemet. Rengeteg orvos vett körül, megfigyeltek engem folyamatosan.

Helif Donald Trumpnak is keményen visszaszólt

Miután a 26 éves sportoló aranyérmes lett Párizsban, természetesen egyből a támadások középpontjába került, s nem csak a sport világában. Többek között Donald Trump amerikai elnök is felszólalt Helif győzelme ellen, Trump többször is férfi sportolóként hivatkozott az algériaira.

– Mindenkit tisztelek, és tisztelem Trumpot is. Mert ő az Egyesült Államok elnöke. De nem torzíthatja el az igazságot. Nem vagyok transznemű nő, lány vagyok. Lányként neveltek, lányként nőttem fel, a falumban az emberek mindig is lányként ismertek – nyilatkozta Helif a francia lapnak, majd később az amerikai CNN csatornának is interjút adott, amelynek megkérte a politikusokat, hogy ne használják őt eszközként a saját narratívájuk megerősítése céljából.