A horvátok majdnem elkönnyelműsködték az Eb-bronzérmüket

Másodszor találkozott az idei Európa-bajnokságon Horvátország és Izland. A középdöntő első fordulójában a világbajnoki ezüstérmes horvátok 30–29-re nyertek, ami az izlandiak egyetlen veresége volt a tornán az elődöntőig. A magyar válogatott ágáról érkező csapatok közül Izland legutóbb 2010-ben nyert érmet a kontinenstornán, akkor bronzérmet szerzett, míg a horvátok 2020-ban jutottak ezüstéremig. Sokáig úgy tűnt, déli szomszédaink simán nyerik a bronzmérkőzést, de a vége izgalmasra sikerült.

Horvátország tökéletesen olvasta az izlandiak játékát, akik sehogy nem találtak fogást az ellenfelükön Fotó: Anze Malovrh / Kolektiff

Horvátország az első perctől kezdve irányította a mérkőzést

Feszült, ideges hangulatban indult a bronzmérkőzés, az első percekben mindkét oldalon pontatlan támadások és kihagyott helyzetek jellemezték a játékot. A kevés gól ellenére a horvátok fokozatosan átvették az irányítást, elsősorban hatékony védekezésüknek és Matej Mandic kapusteljesítményének köszönhetően. A gólszerzésben Tin Lucin járt az élen, a horvát balátlövő a félidő végéig hét lövésből hat gólt szerzett.

A 20. percben már 12-6-ra vezetett Horvátország, az izlandiak nemcsak védekezésben nem találták a ritmust, hanem támadásban is rendkívül pontatlanok voltak, sorozatban követték el a technikai hibákat. Időkérésre és kapuscserére volt szükség ahhoz, hogy az északiak némileg rendezni tudják játékukat, Ómar Ingi Magnússon góljaival kezdték meg a felzárkózást.

A félidő hajrájában Izland több labdát szerzett, és csökkenteni tudta hátrányát, de így is maradt három gól a két csapat között: a szünetben 17-14-re vezettek a horvátok.

A második félidő elején Izland gyors gólokkal és agresszívebb védekezéssel igyekezett csökkenteni hátrányát, ám Horvátország higgadt maradt. Matej Mandic több fontos védéssel tartotta meg csapata előnyét, így az izlandiak nem tudtak lendületbe kerülni, a különbség továbbra is két-három gól között mozgott.

A 42. percben következett be a mérkőzés egyik fordulópontja, amikor Viggó Kristjánsson piros lapot kapott, ezzel Izland elveszítette egyik kulcsjátékosát. Ezt kihasználva Horvátország ritmust váltott, és néhány perc alatt növelte előnyét: a 47. percben már 23-19 állt az eredményjelzőn. Bár Ómar Ingi Magnússon továbbra is biztos kézzel értékesítette a hétmétereseket, Izland támadásban nem tudott tartós nyomást gyakorolni ellenfelére.

Az utolsó öt percben Horvátország lassítani próbálta a játékot, ami kis híján a bronzérmébe került, mivel Izland egyetlen gólra zárkózott fel. A vége előtt másfél perccel Viktor Hallgrímsson büntetőt is hárított, ám 33-31-nél, kevesebb mint két perccel a lefújás előtt már nem maradt esély a fordításra, és mivel az izlandiak hibáztak, a hosszabbítást sem tudták kiharcolni. A horvátok nyertek 34-33-ra és 1994, 2012 és 2016 után nyertek ismét bronzérmet a kontinenstornán.