Újabb rekordja után Jokics komoly fejmosást kapott az NBA-legendától, aki nem kímélte az európaiakat

kosárlabda Memphis Grizzlies Nikola Jokics Denver Nuggets NBA

Újabb rekordja után Jokics komoly fejmosást kapott az NBA-legendától, aki nem kímélte az európaiakat

A Denver Nuggets 122-116-ra legyőzte a Memphis Grizzlies csapatát az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján. A coloradói együttes legjobbja Nikola Jokics volt, aki huszadik tripla-dupláját (három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredmény) szerezte a idényben. A liga történetében a szerb center mindössze a harmadik játékos, akinek ezt négy egymást követő szezonban is sikerült véghez vinnie. A szerbek világklasszisa a hétvégi All Star-gálán is pályára lép majd, de előtt komoly kritikát kapott az NBA egyik legendás kosárlabdázójától, minden idők egyik legjobb pontszerzőjétől, a Houston Rocketsben játszó Kevin Duranttől.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 10:00
Nikola Jokics újabb rekordot ért el az NBA-ben Fotó: PAMELA SMITH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A házigazda Denver Nuggets 122–116-ra legyőzte a Memphis Grizzliest az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) csütörtök hajnali játéknapján. A hazaiak centere Nikola Jokics, aki a Grizzlies finn edzője, a finn Tuomas Iisalo is az egekig magasztalt, 26 ponttal, 15 lepattanóval és 11 gólpasszal zárt, kilenc eladott labdája ellenére is igazi vezére volt a coloradói alakulatnak. A lóimádatáról is ismert kosárlabdázó ezzel újabb rekorddal gyarapította az eddig is páratlannak tartott pályafutását.

Nikola Jokics tovább gyarapította a rekordjainak számát az NBA-ben
Nikola Jokics tovább gyarapította a rekordjainak számát az NBA-ben. Fotó: JUSTIN TAFOYA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jokics újabb rekordot ért el az NBA-ben

Nikola Jokicsnak ez volt az idényben a 20., pályafutása során pedig a 184. tripla-duplája, azaz három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt ért el. A szerb kosaras mindössze a harmadik játékos lett a liga történetében, akinek négy egymást követő szezonban is sikerült legalább 20 tripla-duplát elérnie. Sőt, Jokics előtt korábban ez csak a Milwaukee Bucks legendájának Oscar Robertsonnak és a jelenleg a Sacramento Kingsben játszó Russell Westbrooknak sikerült.

A szerb magasember ráadásul az első kosárlabdázó lett az NBA-történetében, aki az All-Star szünet előtt 1000 pontot, 250 büntetőt, 475 lepattanót, 75 hárompontost, 400 (!) gólpasszt, és 30 blokkot produkált. A kiváló teljesítményével Jokics nagy esélyese annak, hogy az idény végén megkaphassa az alapszakasz legjobbjának (MVP) járó díjat, amit korábban háromszor is megkapott (2021, 2022, 2024). A Nuggets a hétvégi All-Star-szünet előtt a Nyugati főcsoport harmadik helyéről várja a folytatást. Érdekesség, hogy a gála előtt egy másik NBA-legenda is csípős megjegyzést tett a Denver szerb klasszisára, de mellette a Los Angeles Lakers szlovén ászát, Luka Doncicot is megemlítette.

Durant számonkérte Jokicsékat

A Houston Rockets játékosa, a kétszeres NBA-bajnok és négyszeres (!) olimpiai bajnok Kevin Durant szerdán viccelődve megjegyezte , hogy egy igazi „öreg rókákból” álló csapatban játszik majd LeBron James, Stephen Curry (Golden State Warriors, jelenleg sérült) és Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) oldalán a hétvégi All-Star-gálán, ugyanakkor a 37 éves sztár nem aggódik amiatt, mennyire lesz motivált az együttese, a USA Stripes.

Inkább az európaiakat és a nemzetközi játékosokat kellene megkérdezni, hogy ők mennyire akarnak majd versenyezni 

– mondta nevetve a Houston Rockets klasszisa. – Ha megnézzük Luka Doncicot és Nikola Jokicsot, és visszagondolunk, mit csináltak az All-Star-meccseken… az verseny? Eddig senki nem kérdőjelezte meg, amit ők csinálnak. Most meg a veteránokat és az amerikaiakat kérik számon, hogy miért nem élesebb a játék – mondta el Durant, aki szerint Doncic és Jokics nem veszik komolyan ezeket a mérkőzéseket.

Kevin Durant szerint az európaiak nem hajtanak eléggé az All-Star gálán
Kevin Durant szerint az európaiak nem hajtanak eléggé az All-Star gálán. Fotó: GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nem hajtanak a parketten, félpályáról dobálnak. És akkor nekünk kell bizonygatni, hogy küzdeni fogunk a győzelemért?

– mondta el Durant, aki minden idők tíz legjobb pontszerzője közé tartozik az NBA-ben.

A liga a múlt héten jelentette be az All Star-gála kereteit: 25 játékost három csapatba osztottak be. Ez lesz az új All Star-formátum bemutatkozása. Egy USA–Világválogatott körmérkőzéses minitorna, amelyet vasárnap rendeznek a Los Angeles Clippers ingelwoodi otthonában. Adam Silver ligaelnök szerint az új lebonyolítás a nemzeti büszkeségre építve növelheti a játékosok motivációját, Durant azonban egyelőre kivárna az értékeléssel.

 

