Kós Hubert szokatlan versenyszámban győzött, magyar csapattársa is letette a névjegyét Amerikában

A 25 yardos medencében megrendezett viadalon Kós Hubert ezúttal nem kedvenc hátúszószámaiban indult, hanem a 400 yardos vegyesúszásban állt rajthoz, ami ritka táv.

Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert újabban ritkábban versenyez vegyes úszásban, így mellen kevesebbet láthatjuk. Pádár Nikolett tipikus gyorsúszó Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Kós Hubert vegyesen is bizonyított

A 200 háton olimpiai és világbajnok magyar klasszis 3:35.83 perces idővel magabiztos győzelmet aratott, ami különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az elmúlt években ritkábban versenyez vegyesen, ami a párizsi olimpiáig számított fő számának.

Kós az elmúlt időszakban elsősorban az edzésmunka finomhangolására koncentrál, a Sterkel Classic pedig ideális lehetőséget kínált arra, hogy a hosszabb távú terhelést és a technikai elemeket is éles körülmények között tesztelje.

Pádár Nikolett gyorson villant

A szintén a Texasi Egyetem csapatát erősítő Pádár Nikolett 200 yard gyorsúszásban állt rajthoz, és 1:42.10 perces eredménnyel meg is nyerte a számot. A fiatal magyar úszó ezzel ismét jelezte, hogy gyorsúszásban rövid pályán is versenyképes az amerikai egyetemi mezőnyben, s egyre magabiztosabb, amióta Amerikában készül.

Mindkét magyar versenyző Bob Bowman irányításával úszik Austinban, ami hosszabb távon is komoly szakmai hátteret biztosít számukra. A Sterkel Classic ugyan nem tartozik a legnagyobb presztízsű viadalok közé, de az NCAA-idény fontos állomása, ahol az eredmények jó visszajelzést adnak a tavaszi csúcsformához vezető úton.