Kós Hubert szokatlan versenyszámban győzött, magyar csapattársa is letette a névjegyét Amerikában

Remek magyar sikereket hozott a texasi Austinban rendezett Sterkel Classic úszóverseny: az olimpiai és világbajnok Kós Hubert egy olyan számban diadalmaskodott, amelyben ritkábban szerepel, míg Pádár Nikolett gyorsúszásban bizonyította, hogy stabilan halad az amerikai egyetemi élmezőny felé.

2026. 02. 03. 12:35
Ábrahám Minna, Németh Nándor, Kós Hubert és Pádár Nikolett a 4x100 méteres vegyesváltó tagjai a versenyszám selejtezője után a szingapúri vizes világbajnokságon
A 25 yardos medencében megrendezett viadalon Kós Hubert ezúttal nem kedvenc hátúszószámaiban indult, hanem a 400 yardos vegyesúszásban állt rajthoz, ami ritka táv.

Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert újabban ritkábban versenyez vegyes úszásban, így mellen kevesebbet láthatjuk. Pádár Nikolett tipikus gyorsúszó
Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert újabban ritkábban versenyez vegyes úszásban, így mellen kevesebbet láthatjuk. Pádár Nikolett tipikus gyorsúszó 

Kós Hubert vegyesen is bizonyított

A 200 háton olimpiai és világbajnok magyar klasszis 3:35.83 perces idővel magabiztos győzelmet aratott, ami különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy az elmúlt években ritkábban versenyez vegyesen, ami a párizsi olimpiáig számított fő számának.

Kós az elmúlt időszakban elsősorban az edzésmunka finomhangolására koncentrál, a Sterkel Classic pedig ideális lehetőséget kínált arra, hogy a hosszabb távú terhelést és a technikai elemeket is éles körülmények között tesztelje.

Pádár Nikolett gyorson villant

A szintén a Texasi Egyetem csapatát erősítő Pádár Nikolett 200 yard gyorsúszásban állt rajthoz, és 1:42.10 perces eredménnyel meg is nyerte a számot. A fiatal magyar úszó ezzel ismét jelezte, hogy gyorsúszásban rövid pályán is versenyképes az amerikai egyetemi mezőnyben, s egyre magabiztosabb, amióta Amerikában készül.

Mindkét magyar versenyző Bob Bowman irányításával úszik Austinban, ami hosszabb távon is komoly szakmai hátteret biztosít számukra. A Sterkel Classic ugyan nem tartozik a legnagyobb presztízsű viadalok közé, de az NCAA-idény fontos állomása, ahol az eredmények jó visszajelzést adnak a tavaszi csúcsformához vezető úton.

