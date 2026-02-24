Zelenszkij sürgeti az EU-t: mondjanak egy dátumot a csatlakozáshoz

Zelenszkij köszönetet mondott az európai országoknak az Ukrajna iránti folyamatos figyelemért, támogatásért és az Oroszország Ukrajna elleni agressziójával szembeni határozott fellépésért. Kiemelte: az ukrán nép érzi, hogy sok európai számára fontos, mi történik Ukrajnával, és hogy sikerül-e megbízható és tartós békét elérni.

Az államfő leszögezte:

Ukrajna nem választotta a háborút, nem ő indította el és nem is provokálta ki, ugyanakkor mindent megtesz annak lezárásáért. Úgy fogalmazott, Oroszország egy olyan diktatórikus rendszert képvisel, amely nem fogadja el, hogy Európában minden emberi élet számít, az emberi jogok fontosak, és a nemzetek – méretüktől függetlenül – védelemre jogosultak.

Emlékeztetett arra, hogy Oroszország korábban Csecsenföldön és Georgiában is háborút indított, katonai erői Szíriában és afrikai országokban is pusztítást végeztek, és Moszkva szerinte nem tartja tiszteletben szomszédai függetlenségét. Hozzátette: az Európai Parlament és számos európai vezető következetesen kitartott az európai elvek mellett, és nem cserélte fel azokat rövid távú előnyökre az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokban.