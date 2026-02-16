kazincbarcikakuttor attilanyíregyháza

Kivégzést emleget a Kazincbarcika edzője, ennél egyértelműbb jel nem kell

Kiütéses, 4-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a közvetlen rivális Nyíregyházától a Kazincbarcika az NB I-ben, és ezzel szinte reménytelen helyzetbe sodródott. Kuttor Attila szerint a csapat rendre saját magát végzi ki. A bennmaradásért vívott harcban már kilencpontos a hátrány, a Magyar Kupa jelenthet vigaszt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 6:51
Kuttor Attila meccsterve hamar borult a Nyíregyháza Spartacus ellen Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A sereghajtó Kazincbarcika számára sorsdöntő összecsapás volt a Nyíregyháza elleni hazai mérkőzés, ám a 4-0-s vereség után lényegében megpecsételődött a csapat sorsa. Az újonc hátránya immár kilenc pont a tizedik, bennmaradást érő helyre előrelépő Nyíregyházával szemben, és nyolc a vonal alá csúszó DVTK-hoz képest.

A Nyíregyházától elszenvedett 4-0-s vereséggel fenékre ült a Kazincbarcika. Kuttor Attila szerint újabb kivégzés történt
A Nyíregyházától elszenvedett 4-0-s vereséggel fenékre ült a Kazincbarcika. Kuttor Attila szerint újabb kivégzés történt Fotó: Czinege Melinda

Kuttor Attila higgadtan, mégis keményen értékelt. A szakember szerint a második kapott gól sem törte meg az együttest, az öltözőben azonban a megszokottnál vehemensebb hangot ütött meg. Úgy látja, a keret 80-90 százaléka mindent megtesz, „csúszik-mászik”, mégis rendre végzetes hibák csúsznak a játékba.

Kuttor látlelete a Kazincbarcikáról: Mindig kivégzi valaki a csapatot

Sajnos nem tudok mást mondani, kivégezzük saját magunkat. Mindig van valaki, aki kivégzi ezt a csapatot

fogalmazott Kuttor, utalva arra, hogy hátul és elöl egyaránt döntő hibák történnek. A barcikaiak több nagy helyzetet is elhibáztak, miközben az első félidőben indokolatlanul ajándékozták oda a lehetőségeket ellenfelüknek.

Fogy a remény, a Magyar Kupa adhat vigaszt

Kuttor szerint az elmúlt húsz mérkőzésből tizenöt hasonló forgatókönyv szerint alakult, ami már az edzőnek és a csapatnak is „sok”. A félidei cserék részben a napi formának szóltak, de a problémák mélyebbek annál, mint hogy egy-egy játékos lecserélésével megoldhatók lennének.

A tréner hangsúlyozta: szerinte a csapat közel százszázalékos teljesítményt nyújt saját képességeihez mérten, ám ez az NB I-ben jelenleg kevés. A mentális teher és az egyéni hibák sorozata olyan spirálba taszította az újoncot, amelyből egyre nehezebb kitörni.

A Kazincbarcika számára a bajnokságban már-már reménytelen a helyzet, ugyanakkor a Magyar Kupában még áll a csapat: a négy közé jutásért a Ferencvárossal találkozik.

A kérdés az, hogy a kupaszereplés adhat-e akkora lökést, amely a bajnoki hajrára is átmenthető – vagy valóban elhangzott az a bizonyos végszó, amikor az edző már a „kivégzést” emlegeti.

Nyíregyházi önbizalom

Miközben Kazincbarcikán a túlélésért küzdenek, a Nyíregyháza harmadszor nyert zsinórban, és az idei négy bajnokin tíz pontot gyűjtött. Bódog Tamás kiemelte: a pontrúgások hetek óta hatékony fegyvernek bizonyulnak, a két új játékos pedig jól illeszkedett be a csapatba. A vezetőedző szerint az önbizalom érezhetően nőtt, még ha játékban nem is ez volt a legjobb mérkőzésük.

A Nyíregyháza nagyon jól igazolt a télen, az új emberek sorra rugdossák a gólokat.

 

