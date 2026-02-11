Liverpool FCCurtis JonesArne SlotEndó VatarujobbhátvédkezdőcsapatokSunderlandSzoboszlai DominikPremier League

Arne Slot meglepő húzása, megvan Szoboszlai Dominik utódja a Liverpoolban

Az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában szerda este a Liverpool az újonc Sunderland vendége lesz. A vendégek felállásában az volt a legnagyobb kérdés, hogy ki lesz az eltiltott Szoboszlai Dominik utódja a jobbhátvéd poszton – a kezdőcsapat alapján Arne Slot Endó Vataru mellett döntött.

2026. 02. 11.
Arra lehetett számítani, hogy az eltiltott Szoboszlai Dominik helyett Sunderlandben Curtis Jones lesz a Liverpool jobbhátvédje – nem így lett Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli
Szoboszlai Dominik az idényben másodszor hagy ki Premier League-mérkőzést, és ezúttal is eltiltás miatt: a magyar válogatott csapatkapitánya a Liverpool Manchester City ellen 2-1-re elveszített mérkőzésének hajrájában kapott piros lapot. A Sunderland otthonában Arne Slot vezetőedző legnagyobb gondja elmondása szerint a jobbhátvéd megnevezése volt, hiszen Conor Bradley és Jeremie Frimpong is sérüléssel bajlódik, a helyükre kényszerből beállított Szoboszlai pedig szintén nem bevethető.

A Liverpool és a Sunderland decemberi Premier League-mérkőzésén 1-1-es döntetlen született az Anfielden.
A Liverpool és a Sunderland decemberi Premier League-mérkőzésén 1-1-es döntetlen született az Anfielden Fotó: NurPhoto/MI NEWS

Mintegy egy órával a bajnoki kezdete előtt hivatalossá vált a Liverpool – a kispadra ültetett Kerkez Milost nem tartalmazó – kezdőcsapata. 

Ennek alapján minden bizonnyal nem az előzetesen sokak által várt Curtis Jones, hanem a japán védekező középpályás, Endó Vataru játszik a jobb oldali védő helyén. 

 

A Liverpool kezdőcsapata a Sunderland ellen:

Alisson Becker – Andy Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Endó Vataru – Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch – Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Szalah – Hugo Ekitiké.

A fordulót a tabellán kilencedikként és három ponttal a Liverpool mögött kezdő Sunderland az egyetlen a Premier League mezőnyében, amely ebben az idényben még nem kapott ki otthon: hét győzelem mellett ötször döntetlent játszott. A Pool ugyanakkor az utóbbi három idegenbeli bajnokiján nem tudott győzni.

A Liverpool és a Sunderland idénybeli első bajnokijának összefoglalója:

 

