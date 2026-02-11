Kiderült Gyökeres titka, ő a kiscsapatok hóhéra a Premier League-ben is

Hosszú és gyötrelmes várakozás után immár trófeákat akar szerezni a 2025/26-os idényben elképesztő formában játszó Arsenal, és erre minden esélye meg is van, ugyanis vezeti a Premier League-t, pontveszteség nélkül megnyerte a Bajnokok Ligája alapszakaszát – ezzel azonnal bejutott a nyolcaddöntőbe –, versenyben van az FA-kupában és döntőt játszik a Ligakupában. Ebben a menetelésben a statisztikák szerint egyre nagyobb szerepet kap a nyáron érkezett Gyökeres Viktor, aki az idén lejátszott 11 meccsen hatszor talált be az ellenfelek kapujába. Ez ugyan még nem a Sportingnál megszokott tempója gólszerzés terén, de már elindult abba az irányba, ami igazolja, vajon miként volt képes 97 gólt lőni 102 meccs alatt a lisszaboniak színeiben.

Gyökeres Viktor alapemberévé vált az Arsenalnak, a Premier League-ben ő a csapat házi gólkirálya (Fotó: Getty Images/Julian Finney)

Gyökeres Viktor az Ágyúsok reménye, remek párost alkott a visszatért Kai Havertzcel

A BBC elemzése szerint a svéd csatár a Premier League egyik legformában lévő játékosa, aki idén hat gólt szerzett minden versenysorozatot figyelembe véve. Ennél többet nem lőtt más Premier League-játékos.

Gyökeres Viktor (Arsenal) – 6 gól

Igor Thiago (Brentford) – 6 gól

Harvey Barnes (Newcastle) – 5 gól

Enzo Fernandez (Chelsea) – 5 gól

Joao Pedro (Chelsea) – 5 gól

Antoine Semenyo (Manchester City) – 5 gól

Crysencio Summerville (West Ham) – 5 gól

Florian Wirtz (Liverpool) – 5 gól

Az éves teljesítményét nézve egyértelmű, hogy Gyökeres kezd egyre magabiztosabbnak tűnni, ráadásul a Sunderland elleni duplájának köszönhetően ebben a szezonban először szerzett gólt két egymást követő bajnoki mérkőzésen is. Hogy mi vagy ki a hirtelen foirmajavulásnak az oka? Nos, a szakértők szerint egyértelműen Kai Havertz visszatérése, ráadásul Mikel Arteta menedzser nem vetélytársként játszatja őket a center posztján, hanem a súlyos sérüléséből visszatért németet visszavonta egy kicsit hátrébb, és a két játékos eredményesen tud együtt játszani.

Gyökeres Viktor az Inter elleni BL-meccsen is betalált (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Gyökeres a kiscsapatok hóhéra, góljai nagy részét ellenük szerzi

A svéd csatár találatait vizsgálva azonban egy érdekességre bukkanhatunk. Ugyanis Gyökeres a gyengébb csapatok ellen sokkal eredményesebben teljesít, mint azok ellen, akik aktuális klubjának a legnagyobb vetélytársai. Ahogy ez megfigyelhető volt a portugál bajnokságban, ugyanez igaz a Premier League-ben lejátszott találkozókra is.