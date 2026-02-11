Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

gyökeres viktorarsenalpremier leaguególbajnokok ligája

Kiderült Gyökeres titka, ő a kiscsapatok hóhéra a Premier League-ben is

A legtöbb Arsenal-szurkoló tapsol annak, hogy a nyáron a csapathoz érkező svéd–magyar gólzsák 2026-ban elkezdte termelni a gólokat. Gyökeres Viktor idén már hat találatnál jár, ám kiderült, vajon miért és ki ellen ilyen eredményes a svéd válogatott csatár. Persze nagy szükség van Gyökeres góljaira, ugyanis az Arsenal a mostani idényben akár négy trófeát is begyűjthet.

Molnár László
2026. 02. 11. 11:32
Gyökeres Viktor jellegzetes gólörömét egyre többször láthatják az Arsenal szurkolói
Gyökeres Viktor jellegzetes gólörömét egyre többször láthatják az Arsenal szurkolói Fotó: Peter Powell Forrás: MTI/EPA
Hosszú és gyötrelmes várakozás után immár trófeákat akar szerezni a 2025/26-os idényben elképesztő formában játszó Arsenal, és erre minden esélye meg is van, ugyanis vezeti a Premier League-t, pontveszteség nélkül megnyerte a Bajnokok Ligája alapszakaszát – ezzel azonnal bejutott a nyolcaddöntőbe –, versenyben van az FA-kupában és döntőt játszik a Ligakupában. Ebben a menetelésben a statisztikák szerint egyre nagyobb szerepet kap a nyáron érkezett Gyökeres Viktor, aki az idén lejátszott 11 meccsen hatszor talált be az ellenfelek kapujába. Ez ugyan még nem a Sportingnál megszokott tempója gólszerzés terén, de már elindult abba az irányba, ami igazolja, vajon miként volt képes 97 gólt lőni 102 meccs alatt a lisszaboniak színeiben.

Gyökeres Viktor alapemberévé vált az Arsenalnak, a Premier League-ben ő a csapat házigólkirálya
Gyökeres Viktor alapemberévé vált az Arsenalnak, a Premier League-ben ő a csapat házi gólkirálya (Fotó: Getty Images/Julian Finney)

Gyökeres Viktor az Ágyúsok reménye, remek párost alkott a visszatért Kai Havertzcel

A BBC elemzése szerint a svéd csatár a Premier League egyik legformában lévő játékosa, aki idén hat gólt szerzett minden versenysorozatot figyelembe véve. Ennél többet nem lőtt más Premier League-játékos.

  • Gyökeres Viktor (Arsenal) – 6 gól
  • Igor Thiago (Brentford) – 6 gól
  • Harvey Barnes (Newcastle) – 5 gól
  • Enzo Fernandez (Chelsea) – 5 gól
  • Joao Pedro (Chelsea) – 5 gól
  • Antoine Semenyo (Manchester City) – 5 gól
  • Crysencio Summerville (West Ham) – 5 gól
  • Florian Wirtz (Liverpool) – 5 gól

Az éves teljesítményét nézve egyértelmű, hogy Gyökeres kezd egyre magabiztosabbnak tűnni, ráadásul a Sunderland elleni duplájának köszönhetően ebben a szezonban először szerzett gólt két egymást követő bajnoki mérkőzésen is. Hogy mi vagy ki a hirtelen foirmajavulásnak az oka? Nos, a szakértők szerint egyértelműen Kai Havertz visszatérése, ráadásul Mikel Arteta menedzser nem vetélytársként játszatja őket a center posztján, hanem a súlyos sérüléséből visszatért németet visszavonta egy kicsit hátrébb, és a két játékos eredményesen tud együtt játszani.

Gyökeres Viktor az Inter elleni BL-meccsen is betalált
Gyökeres Viktor az Inter elleni BL-meccsen is betalált (Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese)

Gyökeres a kiscsapatok hóhéra, góljai nagy részét ellenük szerzi

A svéd csatár találatait vizsgálva azonban egy érdekességre bukkanhatunk. Ugyanis Gyökeres a gyengébb csapatok ellen sokkal eredményesebben teljesít, mint azok ellen, akik aktuális klubjának a legnagyobb vetélytársai. Ahogy ez megfigyelhető volt a portugál bajnokságban, ugyanez igaz a Premier League-ben lejátszott találkozókra is.

Premier League (2025/26-os szezon)

  • 8 bajnoki gól, hat az újonnan feljutott csapatok ellen,

Primeira Liga (portugál bajnokság – 2024-25-ös szezon)

  • átlagosan 1,18 gólt szerzett meccsenként, 
  • a második és ötödik helyen végzett csapatok ellen nyolc meccsen mindössze két gólt szerzett, 
  • 39 góljából 17-et (43,6%) hét meccsen szerzett az utolsó négy ellen.

Ugyanakkor a megszerzett nyolc találatával jelenleg az Ágyúsok házigólkirálya a bajnokikat figyelembe véve, ám nem elhanyagolható tény, hogy az újonnan feljutott csapatok elleni gólképessége nem von le semmit a teljesítménye értékéből. Szintén érdekesség , hogy minden sorozatot figyelembe véve a 13 szerzett góljával mindössze három esetben került sor arra – a Burnley és az Everton elleni bajnokin, valamint a Kairat elleni BL-alapszakaszbeli meccsen –, hogy az Arsenal számára kedvezően változzon az adott meccs eredménye

Egy szó, mint száz, Gyökeres kezd alapjátékossá válni az Arsenalban. A svéd válogatott támadó a klub 2025/2026-os Premier League-mérkőzéseinek túlnyomó többségében pályára lépett, 25 találkozóból összesen 23 alkalommal kapott lehetőséget – 18-szor kezdőként, ötször csereként –, és 1492 percet töltött el a pályán.

Gyökeres duplázott a Sunderland ellen:

 

Nagy Márton
