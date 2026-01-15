Gyökeres Viktort élteti egész Anglia, edzője azonban lesújtó hírt közölt vele

Szerda este az Arsenal noha 3-2-re nyert a Chelsea ellen idegenben a Ligakupa elődöntőjének első meccsén, az Ágyúsok amiatt bosszankodhatnak, hogy nagyobb előnyre nem tudtak szert tenni. Mikel Arteta együttese 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, de a Chelsea kispadján második meccsén ülő Liam Rosenior cseréi ültek, Alejandro Garnacho duplázott a második félidőben. A meccs legjobbja viszont vitán felül Gyökeres Viktor volt, a svéd támadó egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, Arsenal-mezben az eddigi legjobb meccse volt – igaz, a góljához a Chelsea kapusa, Robert Sánchez döbbenetes hibája is kellett.

Gyökeres Viktortól gól és gólpassz a Chelsea elleni Ligakupa-elődöntőn (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Gyökeres Viktor megmutatta magát, éltetik Angliában

A Sky Sports élő adásában külön kitértek Gyökeres teljesítményére, aki idáig adós volt a gólokkal. A 27 éves csatár legutóbb a Liverpool elleni 0-0-s döntetlen után kapott kemény kritikákat, miután az már a hetedik olyan meccse volt, amikor lövése sem volt. A Chelsea ellen Gyökeresnek két lehetősége volt, ezekkel jól sáfárkodott. Jamie Redknapp, a Liverpool színeiben az 1990-es évek végén több mint 300 mérkőzést játszott, a középpályás elismerően beszélt Gyökeresről.

– Ez egy jó este volt neki, egy kivételes pillanat idáig az Arsenalnál eltöltött ideje alatt – kezdte Redknapp, majd kitért arra is, mi nem működött korábban Gyökeres körül a londoniaknál. – Amikor az Arsenalban játszik, a legnagyobb probléma az, hogy Bukayo Saka a jobb oldalon játszik mint bal lábas. Így amikor Saka ebbe a helyzetbe kerül, hogy beadja a labdát, inkább a lövést választja.

Redknapp ezzel arra utalt, hogy Gyökerest sokszor nehezen találják meg a társak, s így lehet, hogy már hétszer lövésig sem jutott el. A kettő persze most sem magas szám, de azt valószínűleg már a svéd is érzi, hogy itt nem lesz annyi helyzete, mint korábban a portugál bajnokságban.

A London Evening Standard a mérkőzést követő játékosértékeléseknél Gyökeresnek nyolcas osztályzatot kapott, ez a legjobb közé tartozik, elismerő szavak is párosultak az osztályzathoz: