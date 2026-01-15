Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

Gyökeres Viktort élteti egész Anglia, edzője azonban lesújtó hírt közölt vele

Az Arsenal támadója, Gyökeres Viktort gólt és gólpasszt jegyzett a Chelsea ellen 3-2-re megnyert Ligakupa-elődöntő első mérkőzésén. A Sky Sports őt méltatta a lefújás után, edzője, Mikel Arteta azonban figyelmeztette, Gyökeres játékpercei veszélyben lehetnek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 10:20
Gyökeres Viktor első gólját szerezte 2026-ban a szerda esti Ligakupa-elődöntőn
Gyökeres Viktor első gólját szerezte 2026-ban a szerda esti Ligakupa-elődöntőn Fotó: Peter Powell Forrás: MTI/EPA
Szerda este az Arsenal noha 3-2-re nyert a Chelsea ellen idegenben a Ligakupa elődöntőjének első meccsén, az Ágyúsok amiatt bosszankodhatnak, hogy nagyobb előnyre nem tudtak szert tenni. Mikel Arteta együttese 2-0-ra és 3-1-re is vezetett, de a Chelsea kispadján második meccsén ülő Liam Rosenior cseréi ültek, Alejandro Garnacho duplázott a második félidőben. A meccs legjobbja viszont vitán felül Gyökeres Viktor volt, a svéd támadó egy gólt és egy gólpasszt jegyzett, Arsenal-mezben az eddigi legjobb meccse volt – igaz, a góljához a Chelsea kapusa, Robert Sánchez döbbenetes hibája is kellett.

Gyökeres Viktortól gól és gólpassz a Chelsea elleni Ligakupa-elődöntőn
Gyökeres Viktortól gól és gólpassz a Chelsea elleni Ligakupa-elődöntőn (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Gyökeres Viktor megmutatta magát, éltetik Angliában

A Sky Sports élő adásában külön kitértek Gyökeres teljesítményére, aki idáig adós volt a gólokkal. A 27 éves csatár legutóbb a Liverpool elleni 0-0-s döntetlen után kapott kemény kritikákat, miután az már a hetedik olyan meccse volt, amikor lövése sem volt. A Chelsea ellen Gyökeresnek két lehetősége volt, ezekkel jól sáfárkodott. Jamie Redknapp, a Liverpool színeiben az 1990-es évek végén több mint 300 mérkőzést játszott, a középpályás elismerően beszélt Gyökeresről.

– Ez egy jó este volt neki, egy kivételes pillanat idáig az Arsenalnál eltöltött ideje alatt – kezdte Redknapp, majd kitért arra is, mi nem működött korábban Gyökeres körül a londoniaknál. –  Amikor az Arsenalban játszik, a legnagyobb probléma az, hogy Bukayo Saka a jobb oldalon játszik mint bal lábas. Így amikor Saka ebbe a helyzetbe kerül, hogy beadja a labdát, inkább a lövést választja. 

Redknapp ezzel arra utalt, hogy Gyökerest sokszor nehezen találják meg a társak, s így lehet, hogy már hétszer lövésig sem jutott el. A kettő persze most sem magas szám, de azt valószínűleg már a svéd is érzi, hogy itt nem lesz annyi helyzete, mint korábban a portugál bajnokságban. 

A London Evening Standard a mérkőzést követő játékosértékeléseknél Gyökeresnek nyolcas osztályzatot kapott, ez a legjobb közé tartozik, elismerő szavak is párosultak az osztályzathoz: 

„Nagy teljesítményt tett le az asztalra, szüksége volt erre, Arsenal-pályafutása legjobbját nyújtotta. Megdöbbentő kapushiba után szerzett gólt, majd csatárerényeit kihasználva tartotta meg a labdát a következő gólnál. Mérföldekkel jobb volt, mint korábban.”

Kai Havertz az FA-kupában visszatért az Arsenal színeiben
Kai Havertz az FA-kupában visszatért az Arsenal színeiben (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Mikel Arteta figyelmezteti Gyökerest, visszatér Kai Havertz

A mostani idénye a 26 éves németnek idáig nem úgy alakul, ahogy szerette volna. Havertz még az első fordulóban, a Manchester United ellen játszott 30 percet, majd az igencsak elhúzódó térdsérülése miatt 2025-ben már nem lépett többet pályára. A támadó már 2025 tavaszán is kihagyott 18 meccset combhajlító-sérülés miatt, így ezt az évet gyorsan szeretné elfelejteni. 

Havertz a hétvégén a Portsmouth ellen 4-1-re megnyert FA-kupa-mérkőzésen 22 percet játszott, míg a Chelsea-meccsen a 81. percben állt be. Arteta nem fogja elsiettetni a német visszaépítését, de Gyökeres játékpercei nemcsak ő, hanem Gabriel Jesus is egyértelműen hatással lesz a sűrű menetrend alatt.

– Nagyon hiányzott nekünk, egy év rengeteg idő a futballban – kezdte Arteta a lefújás után, majd tovább dicsérte Havertzet. – Olyan intelligens játékos, hogy azonnal jó játékkapcsolatot épít ki a társaival. Látszik, hogy mennyire szeretik őt a többiek, minden alkalommal, amikor a tizenhatoson belül vagy annak közelében volt, mindenki felugrott a padról. Figyelnünk kell a játékidejére, de a minap 20-25 perc alatt jól teljesített. Az a feladatunk, hogy felépítsük az állóképességét, és biztosítsuk, hogy minden mérkőzésen bevethető legyen.

Az Arsenal a hétvégén a Nottingham Forest vendége lesz a Premier League 22. fordulójában. A Ligakupa-elődöntő visszavágóját február harmadikán rendezik.

ANGOL LIGAKUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

 

