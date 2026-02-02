A fantasztikus döntő végén „minden idők legjobb dartsosa" lett Luke Littlerből

A Milton Keynes-i PDC World Masters dartsversenyen Luke Littler, Luke Humphries és Gian van Veen megmutatta, hogy miért ők hárman állnak a világranglista első három helyén. A 19 éves angol klasszis Mike De Decker után Gerwyn Price ellen is úgy fordította meg a találkozóját, hogy ellenfelének volt egy mérkőzésnyila. A 2024-es világbajnok mind az öt mérkőzésén százas körátlag felett dobott és egy kilencnyilas leget is teljesített. Az idei vb-n döntős holland pedig három fordulót is viszonylag könnyen teljesített, hogy aztán a címvédő Humphries elleni elődöntőben is 102,93-as átlagot érjen el.

Luke Littler a PDC World Masters dartsverseny új bajnoka lett, a döntőben Luke Humphriest legyőzve. Forrás: PDC

Bár Van Veen remekelt, így is csupán két leg és nulla szett jutott neki Humphries ellen, aki az elődöntőben a vb-negyeddöntős vereségért is visszavágva az elmúlt évek egyik legjobb teljesítményét nyújtotta. A fináléban aztán következhetett a Price ellen megmenekülő Littler, és a két angol egymás elleni hetedik major döntője az egyik legemlékezetesebbre, egyben legszorosabbra sikerült.

A 105,51-es körátlaggal és 46 százalékos kiszállózással záró Humphries 3-1-es hátrányból 5-4-re fordított, de az utolsó két játszma a kétszeres világbajnoké lett,

aki a tizenegyedik rangos trófeáját szerezte meg a huszonöt darab 180-as dobást is tartalmazó finálé után. Ezt a tizenegyet Luke Littler kilenc különböző versenyen érte el, így a tíz major tornából már csak egyet, a European Championshipet nem nyerte meg – a világelső ezt is elérheti még húszéves kora előtt.

– Bizonyította a klasszisát, soha nem roppan meg a nyomás alatt.

Szerintem ő minden idők legjobb dartsosa

– méltatta Littlert a saját játékát szinte hibátlannak érző Humphries, ami a 16-szoros világbajnok Phil Taylor ismeretében nem kis dicséretnek számít.

Luke Littler és Luke Humphries már a héten ismét döntőzhet

– Teljesen kimerültem, borzasztóan fáradt voltam. 5-4-es hátrányban arra gondoltam a szünetben, hogy nem maradt már bennem semmi, valahogy mégis sikerült összeszednem magam. Végig maximálisan koncentrált voltam, és sikerült befejeznem a munkát. Furcsa hét volt, néha nagyon nehéz is, de ezért küzdöttem minden mérkőzésen és minden legben, hogy most győztesen jöjjek ki belőle – nyilatkozta Littler, aki hozzátette, szerinte nem ez volt idén az utolsó finálé, amit Humphries ellen játszott.