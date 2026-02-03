Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

Luke LittlerLuke Humphriesdarts

A valaha volt legjobbnak nevezték, Luke Littler reakciója mindent vitt

Fantasztikus mérkőzést hozott a PDC World Masters vasárnapi döntője, melyet a két Luke, Littler és Humphries közül végül előbbi nyert meg. A finálé után Humphries minden idők legjobb dartsosának nevezte Luke Littlert, aki később sokatmondóan a reagált a kijelentésre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 8:02
A világelső győzelmével ért véget a World Masters Forrás: X/PDC
Hetedszer került össze egymással major torna döntőjében Luke Littler és Luke Humphries, ám valószínűleg a mostani finálé sikerült az eddigi legemlékezetesebbre és legszorosabbra: a 105,51-es körátlaggal és 46 százalékos kiszállózással záró Humphries 3-1-es hátrányból 5-4-re fordított, de az utolsó két játszma a kétszeres világbajnoké lett, aki a tizenegyedik rangos trófeáját szerezte meg a huszonöt darab 180-as dobást is tartalmazó PDC World Masters-finálé után. Ezt a tizenegyet Luke Littler kilenc különböző versenyen érte el, így a tíz major tornából már csak egyet, az Európa-bajnokságot nem nyerte meg – a világelső ezt is elérheti még húszéves kora előtt.

Luke Littler és Humphries csatáját ezúttal előbbi nyerte meg
Luke Littler és Humphries csatáját ezúttal előbbi nyerte meg

Littler „áldozata” a mérkőzés után nem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel, és a 16-szoros világbajnok Phil Taylor elé helyezte a képzeletbeli rangsorban a 19 éves klasszist.

– Szerintem ő minden idők legjobb dartsosa. Mondtam neki a végén, kétlem, hogy lenne neki szíve, sohasem roppan meg a nyomás alatt. Igyekszel mindent kihozni magadból, hogy nyomást gyakorolj rá, mégsem használ.

Luke Littler szerint nincs Phil Taylornál jobb

Littler – aki szerint nem ez volt idén az utolsó finálé, amit Humphries ellen játszott – hálás szavakkal fogadta a dicséretet, ugyanakkor elég határozottan cáfolta annak tartalmát.

– Nem hallottam, hogy ezt mondja. Azt igen, hogy a tömeg éljenzett néhányszor a nyilatkozata alatt, de a szavakat nem értettem.

De sohasem fogja senki megelőzni Philt. Még akkor sem én leszek a legjobb, ha többet nyerek nála 

– mondta sportszerűen a kétszeres világbajnok, aki az idei céljairól is szót ejtett. – Egyértelműen az Európa-bajnokság a fő célom, de a Premier League-trófeát is szeretném visszaszerezni.

A darts klasszisai a következő hónapokban sem tétlenkednek, ugyanis csütörtökön elkezdődik a Premier League, amelynek egészen május 28-ig minden héten lesznek állomásai. A newcastle-i nyitóforduló negyeddöntőjében Littler Van Veen, Humphries pedig Price ellen mérkőzik meg – akár már az ottani döntőben ismét találkozhatnak egymással.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

