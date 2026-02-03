A valaha volt legjobbnak nevezték, Luke Littler reakciója mindent vitt

Hetedszer került össze egymással major torna döntőjében Luke Littler és Luke Humphries, ám valószínűleg a mostani finálé sikerült az eddigi legemlékezetesebbre és legszorosabbra: a 105,51-es körátlaggal és 46 százalékos kiszállózással záró Humphries 3-1-es hátrányból 5-4-re fordított, de az utolsó két játszma a kétszeres világbajnoké lett, aki a tizenegyedik rangos trófeáját szerezte meg a huszonöt darab 180-as dobást is tartalmazó PDC World Masters-finálé után. Ezt a tizenegyet Luke Littler kilenc különböző versenyen érte el, így a tíz major tornából már csak egyet, az Európa-bajnokságot nem nyerte meg – a világelső ezt is elérheti még húszéves kora előtt.

Luke Littler és Humphries csatáját ezúttal előbbi nyerte meg

Littler „áldozata” a mérkőzés után nem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel, és a 16-szoros világbajnok Phil Taylor elé helyezte a képzeletbeli rangsorban a 19 éves klasszist.

– Szerintem ő minden idők legjobb dartsosa. Mondtam neki a végén, kétlem, hogy lenne neki szíve, sohasem roppan meg a nyomás alatt. Igyekszel mindent kihozni magadból, hogy nyomást gyakorolj rá, mégsem használ.

Luke Littler szerint nincs Phil Taylornál jobb

Littler – aki szerint nem ez volt idén az utolsó finálé, amit Humphries ellen játszott – hálás szavakkal fogadta a dicséretet, ugyanakkor elég határozottan cáfolta annak tartalmát.

– Nem hallottam, hogy ezt mondja. Azt igen, hogy a tömeg éljenzett néhányszor a nyilatkozata alatt, de a szavakat nem értettem.

De sohasem fogja senki megelőzni Philt. Még akkor sem én leszek a legjobb, ha többet nyerek nála

– mondta sportszerűen a kétszeres világbajnok, aki az idei céljairól is szót ejtett. – Egyértelműen az Európa-bajnokság a fő célom, de a Premier League-trófeát is szeretném visszaszerezni.

A darts klasszisai a következő hónapokban sem tétlenkednek, ugyanis csütörtökön elkezdődik a Premier League, amelynek egészen május 28-ig minden héten lesznek állomásai. A newcastle-i nyitóforduló negyeddöntőjében Littler Van Veen, Humphries pedig Price ellen mérkőzik meg – akár már az ottani döntőben ismét találkozhatnak egymással.