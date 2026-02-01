Szoboszlaiék címvédésére is nagyobb az esély? A Premier League-ben sosem nyert aranyat angol edző

Liam Rosenior Chelsea-hez és Michael Carrick Manchester Unitedhez való érkezése lehetőséget kínál arra, hogy a labdarúgás története egyik legkínosabb angol sorozatának vége szakadjon a közeli jövőben. Ugyanis a Premier League eddig az angol menedzserek és vezetőedzők számára valóságos vesszőfutás, a PL közel 34 évvel ezelőtti megalakulása óta még egyetlen olyan klub sem végzett a dobogó tetején, amelyiknek angol vezetőedző, illetve ahogy arrafelé hívják, menedzser ült a kispadján.

A Premier League-ben az elmúlt évek két bajnokcsapata, a Manchester City és a Liverpool kispadján sem hazai szakember ül Fotó: AFP/DARREN STAPLES

A Premier League előtt Howard Wilkinson nyert bajnokságot utoljára angolként

Egy biztos, nem most volt, amikor a most 82 éves Howard Wilkinson, a szakma régóta elismert személyisége 1991/92-ben a Leeds Uniteddel nyerte meg a bajnokságot, de még a liga korábbi formájában, az első osztályban. A BBC összeállításából kiderült , hogy azóta 12 menedzser vezette csapatát a Premier League megnyeréséig, de nincs köztük egyetlen angol edző sem. Az áhított bajnoki aranyat nyerő edzők listáját a skót Sir Alex Ferguson vezeti 13 bajnoki címmel, őt a katalán Pep Guardiola követi, aki hatszor vezette a dobogó tetejére a Manchester Cityt. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool utolsó két bajnoki címét a német Jürgen Klopp és a holland Arne Slot irányításával szerezte meg. Sőt, ami talán még ennél is jobban fáj az angoloknak, hogy a Premier League 20 csapatából mindössze öt kispadján ül hazai szakember:

A Manchester United szurkolói hisznek abban, hogy Michael Carrick visszavezeti a csapatot a csúcsra Fotó: AFP/BEN STANSALL

Az angol menedzserek ilyen alacsony aránya a Premier League-ben messze elmarad Európa másik négy topligájában tapasztaltaktól, már ami a hazai szakemberek foglalkoztatását illeti:

Serie A: 20 élvonalbeli vezetőedzője közül 16 olasz,

La Liga: 20-ból 11 spanyol,

Bundesliga: 18 szakemberből 12 német,

Ligue 1: 18-ból pedig 10 francia.

Az ideiglenes kinevezéseket is beleértve összesen eddig 92 nem brit vagy ír menedzser volt a Premier League történetében. Ráadásul a mostani szezon végén sem várható áttörés, ugyanis a bajnoki tabellát a Mikel Arteta vezette Arsenal vezeti Guardiola Manchester Cityje és az Unai Emery által irányított Aston Villa előtt. Mindhárman spanyolok.