Szoboszlaiék címvédésére is nagyobb az esély? A Premier League-ben sosem nyert aranyat angol edző

Vélhetően nem sokan gondolták volna, hogy az angol edzők képtelenek bajnoki címet szerezni saját hazájukban. Ugyanis a Premier League közel 34 évvel ezelőtti megalakulása óta még egyetlen klub sem végzett a dobogó tetején, amelyiknek angol vezetőedző, illetve ahogy arrafelé hívják, menedzser ült a kispadján. Ez különösen annak fényében kínos, hogy a másik négy topbajnokságban a hazai szakemberek a minőséget jelentik. Az angolok a két frissen kinevezett szakemberben, Liam Roseniorban (Chelsea) és Michael Carrickben (Manchester United) bíznak, hogy megszakítják ezt a negatív sorozatot.

Molnár László
2026. 02. 01. 6:22
A Liverpoolt sem angol edző, hanem a holland Arne Slot vezette fel a Premier League csúcsára
A Liverpoolt sem angol edző, hanem a holland Arne Slot vezette fel a Premier League csúcsára Fotó: AFP/MI NEWS
Liam Rosenior Chelsea-hez és Michael Carrick Manchester Unitedhez való érkezése lehetőséget kínál arra, hogy a labdarúgás története egyik legkínosabb angol sorozatának vége szakadjon a közeli jövőben. Ugyanis a Premier League eddig az angol menedzserek és vezetőedzők számára valóságos vesszőfutás, a PL közel 34 évvel ezelőtti megalakulása óta még egyetlen olyan klub sem végzett a dobogó tetején, amelyiknek angol vezetőedző, illetve ahogy arrafelé hívják, menedzser ült a kispadján. 

A Premier League-ben az elmúlt évek két bajnokcsapata a Manchester City és a Liverpool kispadján sem hazai szakember ül
A Premier League-ben az elmúlt évek két bajnokcsapata, a Manchester City és a Liverpool kispadján sem hazai szakember ül     Fotó: AFP/DARREN STAPLES

A Premier League előtt Howard Wilkinson nyert bajnokságot utoljára angolként

Egy biztos, nem most volt, amikor a most 82 éves Howard Wilkinson, a szakma régóta elismert személyisége 1991/92-ben a Leeds Uniteddel nyerte meg a bajnokságot, de még a liga korábbi formájában, az első osztályban. A BBC összeállításából kiderült , hogy azóta 12 menedzser vezette csapatát a Premier League megnyeréséig, de nincs köztük egyetlen angol edző sem. Az áhított bajnoki aranyat nyerő edzők listáját a skót Sir Alex Ferguson vezeti 13 bajnoki címmel, őt a katalán Pep Guardiola követi, aki hatszor vezette a dobogó tetejére a Manchester Cityt. A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool utolsó két bajnoki címét a német Jürgen Klopp és a holland Arne Slot irányításával szerezte meg. Sőt, ami talán még ennél is jobban fáj az angoloknak, hogy a Premier League 20 csapatából mindössze öt kispadján ül hazai szakember:

A Vörös Ördögök szurkolói hisznek abban, hogy Michael Carrick visszavezeti a csapatot a csúcsra
A Manchester United szurkolói hisznek abban, hogy Michael Carrick visszavezeti a csapatot a csúcsra     Fotó: AFP/BEN STANSALL

Az angol menedzserek ilyen alacsony aránya a Premier League-ben messze elmarad Európa másik négy topligájában tapasztaltaktól, már ami a hazai szakemberek foglalkoztatását illeti:

  • Serie A: 20 élvonalbeli vezetőedzője közül 16 olasz, 
  • La Liga: 20-ból 11 spanyol, 
  • Bundesliga: 18 szakemberből 12 német,
  • Ligue 1: 18-ból pedig 10 francia.

Az ideiglenes kinevezéseket is beleértve összesen eddig 92 nem brit vagy ír menedzser volt a Premier League történetében. Ráadásul a mostani szezon végén sem várható áttörés, ugyanis a bajnoki tabellát a Mikel Arteta vezette Arsenal vezeti Guardiola Manchester Cityje és az Unai Emery által irányított Aston Villa előtt. Mindhárman spanyolok.

A Premier League-ben jelenleg öt angol edző dolgozik, ám az élcsapatok közül a Tottenham és a Manchester City kispadján is külföldi szakember ül
A Premier League-ben jelenleg öt angol edző dolgozik, ám az élcsapatok közül a Tottenham és a Manchester City kispadján is külföldi szakember ül     Fotó: AFP/DARREN STAPLES

Bajnokesélyes csapatoknál nem kapnak lehetőséget az angol edzők

Sokszor felmerült már az, hogy mi az oka annak, hogy az angol szakemberek nem tudnak próféták lenni a saját hazájukban. Tényleg azért van mindez, mert a Premier League-ben nem bíznak a hazai edzőkben, hanem aki jól akar szerepelni, egyszerűen megszerzi a legjobb külföldi szakembereket? Mert a pénz nem akadály. A PL legjobb angol menedzsere az a Harry Redknapp, aki a Spurs korábbi vezetőedzőjeként ötször végzett a Premier League-ben a legmagasabb pozícióban az angol edzők vezette klubok között, Howe négyszer, Sam Allardyce és Sir Bobby Robson háromszor nyerte ezt a különversenyt. Szinte hihetetlen, hogy egyiküknek sincs PL-aranya.

A Manchester United korábbi játékosa, Dion Dublin a BBC Sportnak elmondta, vélhetően azért nem nyert még bajnokságot a Premier League-ben egyetlen angol edző sem, mert a bajnokesélyes klubokhoz már máshol sikereket elérő külföldi szakembereket szerződtetnek. Nem úgy, mint a másik négy topligában.

  • Serie A: 29 olasz edző lett bajnok
  • Bundesliga: 24 német edző végzett az élen
  • Ligue 1: 23 francia szakember nyert bajnoki címet
  • La Liga: 14 spanyol edző volt aranyérmes

– A Premier League 1992-ben indult, azóta sok minden megváltozott. Úgy hiszem, megtörik majd a jég, és valamikor egy angol menedzser meg fogja nyerni a Premier League-et, ebben nincs kétség. Mikor? Nem vagyok benne biztos, hogy a közeli jövőben – állította Dion Dublin.

Gary O’Neil, aki az AFC Bournemouth és a Wolverhampton Wanderers után most a Strasbourgnál lett vezetőedző, kijelentette, a Premier League a világ legjobb, a legversenyképesebb és legtöbb pénzt hozó bajnoksága, és angol edzőként ki kell érdemelnie azt a lehetőséget, hogy bajnoki címre esélyes csapatot rá bízzanak.

Az Arsenal francia edzővel volt legutóbb bajnok, most spanyol szakember irányításával nemcsak a Premier League-t, hanem a Bajnokok Ligáját is megnyerheti:

 

