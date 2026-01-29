nottingham foresteurópa ligapremier leaguecsapatfradi

Tizenkét igazolás 208 millió fontért – vajon megéri-e az árát a Forest?

Nyugodtan kijelenthető, hogy a Ferencváros utolsó Európa-liga alapszakaszbeli ellenfele nem akármilyen rekordot mondhat magáénak. A Nottingham Forest ugyanis az egyetlen csapat Európában, amely többször nyerte meg a BEK-et vagy a Bajnokok Ligáját, mint hazája bajnokságát. Robin Hood kései utódai a jelenlegi szezonban messze nem úgy teljesítenek, mint egy évvel ezelőtt, hiszen a bajnokságban most nem a BL-helyekért, hanem a kiesés elkerüléséért küzdenek. Az El-ben nem fenyegeti őket a búcsú, ám ahhoz, hogy az alapszakaszban a legjobb nyolc között végezzenek, egyrészt le kell győzniük csütörtök este a Fradit hazai pályán, másrészt elképesztően szerencsésnek kell lenniük a többi pálya eredményeivel.

Molnár László
2026. 01. 29. 5:42
A legendás City Ground, a Nottingham Forest otthona, ahol csütörtök este a Fradi csodára készül az Európa-ligában
A legendás City Ground, a Nottingham Forest otthona, ahol csütörtök este a Fradi csodára készül az Európa-ligában Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Azt mindenki pontosan tudja, mekkora a különbség egy Premier League-ben játszó, illetve az NB I-ben edződő csapat között. Még akkor is, ha a Nottingham Forest éppen a kiesés ellen vív hatalmas csatát a bajnokságban – öt ponttal áll a már búcsút érő 18. pozícióban lévő West Ham előtt –, ugyanakkor a múltja igencsak tekintélyt parancsoló. A Forest úgy nyert két alkalommal BEK-et, hogy mindössze egyszer lett angol bajnok, ám a klub vitrinjében ott található még az UEFA Szuperkupa, két FA-kupa, négy Ligakupa és egy angol Szuperkupa. A Nottingham most a Ferencváros skalpjára pályázik, hogy a jelenleg még veretlen és a nyolcaddöntőt érő 7. helyen álló zöld-fehérek legyőzésével elinduljanak az Európa-liga megnyeréséhez vezető úton.

A Nottingham görög tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz néha igencsak forró fejű, fél év alatt már a harmadik menedzserrel dolgozik együtt
A Nottingham görög tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz néha igencsak forrófejű, fél év alatt már a harmadik menedzserrel dolgozik együtt.  Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A Nottingham nem is indulhatott volna az Európa-ligában

A 2024–25-ös bajnoki idényben a Nottingham Forest a szezon nagy részében még arra is esélyes volt, hogy a Premier League-ben az első négy hely valamelyikén végezzen, ami Bajnokok Ligája részvételi jogot jelentett volna a csapatnak. Az álmok az utolsó fordulóban váltak semmissé, ugyanis hazai pályán 1–0-ra kikaptak a Chelsea-től, így végül hetedikként zártak, amivel kvalifikálták magukat a Konferencialiga alapszakaszába, a klub 30 év után először szerepelhet európai futballporondon. Ráadásul az Európa-ligában, ugyanis az FA-Kupa győztesét, a Crystal Palace-t a szintén El-szereplő Lyonnal azonos tulajdonosi kör miatt visszasorolták a Konferencialigába, és a Forest léphetett a helyére.

Valami azonban eltört a nottinghami klubnál, és ennek fő okozója a görög tulajdonos, Evangelosz Marinakisz volt, aki az elmúlt fél év alatt három menedzsert is kirúgott a csapat mellől. A tavalyi sikeredzőt, Espírito Santót nem sokkal a szerződésének meghosszabbítását követően szeptember 9-én elküldte, majd a helyére érkező, az előző El-kiírásban a trófeát a Tottenhammel megnyerő Ange Postecoglout 39 nap után rúgta ki, és ez az idő a Premier League történetének második legrövidebb állandó edzői ciklusa. Helyére a bajnokság jelenlegi öt angol edzőjéből az egyik, Sean Dyche került, aki elkezdte összerakni a piros-fehéreket. Stabilizálta a gárdát, és bízik abban, hogy folytatódik a csapat felemelkedése: a bajnokságban ugyan vereséggel kezdtek idén, ám egy hárommeccses veretlenségi sorozatot épített ki a klub, míg az El-ben az utolsó négy találkozójából mindössze egyszer, a portugál Braga ellen kapott ki.

A Nottingham Forest szezonbeli eredményei

  • Premier League: 17. hely, 25 pont, 7 győzelem, 4 döntetlen, 12 vereség
  • FA-Kupa: kiesés a 32 közé jutásért (Wrexham 3-3, büntetőkkel)
  • Ligakupa: kiesés a 16 közé jutásért (Swansea 2-3)
  • Európa-liga: 16. hely, 11 pont, 3 győzelem, 2 döntetlen, 2 vereség (már biztos továbbjutó)
A Nottingham keretének értéke több mint 14-szerese a Fradi értékének
A Nottingham keretének értéke több mint 14-szerese a Fradi értékének. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Döbbenetes különbségek – és nem a Fradi javára

Azzal sem lepünk meg senkit, ha leírjuk, az anyagiakban sem lehet egy lapon említeni a Ferencvárost és a Nottingham Forestet. Az angol klub összkeretértéke 628,6 millió euró, míg a Ferencvárosé 42,8 millió. Igen, jól látják olvasóink, a Nottingham értéke majdnem pontosan 14 és félszerese a zöld-fehérekének. Ez a bántó különbség a játékosok értékében még jobban kijön, ugyanis amíg 

a Fradi legértékesebb játékosa, a francia Ibrahim Cissé hárommillió eurót ér a Transfermarkt adatai szerint, addig a Nottingham legértékesebb játékosa a középpályás Morgan Gibbs-White 65 millió euróval (a szezonban 31 meccsen hat gól és négy gólpassz fűződik a nevéhez). Ő és az 55 milliót érő középhátvéd, Murillo (23 meccs, egy gól) egymaga többet ér, mint a Fradi kerete összesen.

Ráadásul a kétszeres BEK-győztes klub nem fogta vissza magát, és a múlt nyáron, illetve most a téli átigazolási időszakban majdnem 208 millió fontot költött el, ám eddig nem ért össze a csapat, még nem igazolta, hogy megérte volna ennyi pénzt erősítésre költeni. 

A Nottingham igazolásai (2025/26-os szezon)

  • Omari Hutchinson (brit–jamaikai) – támadó középpályás, Ipswich, 37,8 millió font
  • Dan Ndoye (svájci–szenegáli) – jobbszélső, Bologna, 36,5 millió font
  • Dilane Bakwa (francia–kongói) – jobbszélső, Strasbourg, 30,4 millió font
  • Arnaud Kalimuendo (francia–kongói) – csatár, Stade Rennes, 26 millió font
  • James McAtee (angol) – támadó középpályás, Manchester City, 22,1 millió font
  • Igor Jesus (brazil) – csatár, Botafogo, 16,5 millió font
  • Nicoló Savona (olasz) – jobbhátvéd, Juventus, 11,3 millió font
  • Jair Cunha (brazil) – középhátvéd, Botafogo, 10,4 millió font
  • James Viktor (brazil–portugál) – kapus, Botafogo, 6,95 millió font
  • Cuiabano (brazil) – balhátvéd, Botafogo, 5,2 millió font
  • Douglas Luiz (brazil) – irányító középpályás, Juventus, 2,6 millió font (kölcsön)
  • Lorenzo Lucca (olasz) – csatár, Napoli, 1,7 millió font (kölcsön)

ÖSSZESEN? 12 JÁTÉKOS, 207,45 MILLIÓ FONT

 

Igor Jesus (19) leigazolása nem bizonyult rossznak, a csatár erőssége a Forestnek
Igor Jesus (19) leigazolása nem bizonyult rossznak, a csatár erőssége a Forestnek. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Az igazolások még nem hozták a várt eredményt

A BBC cikke alapján kiderült, hogy Sean Dyche menedzser nagyon frusztrált volt a múlt csütörtöki, Braga elleni 1-0-s vereség után, ami annyit eredményezett, hogy a Nottingham csak elképesztő szerencsével juthat a legjobb nyolc közé az Európa-liga alapszakaszában, azaz vélhetően érdekelt lesz a köztes fordulóban, a tavaszi rájátszásban. Az angol szakember ugyan megállította a piros-fehérek zuhanását, de ő ennél sokkal többet remél.

– Miután a múlt szezonban hetedik lettünk, és 30 év után először tértünk vissza Európába, ennek egy újabb fejlődési évnek kellett volna lennie. Ehelyett a kiesés réme továbbra is lebeg a fejünk felett. Rögös útra számítottam, ám azt nem sejtettem, hogy ilyen szintű játékosok igazolását követően ennyire izgalmas lehet az idényünk – jelentette ki a Forest menedzsere, aki úgy gondolja, több új játékosának – McAtee, Bakwa, Jair Cunha és Luiz – „a tükörbe kellene néznie”.

Hogy nem sajnálták a Forestnél a pénzt az erősítésre, azt az is jelzi, hogy Omari Hutchinson 37,5 millió fontos megvétele megdöntötte a klub átigazolási rekordját. Persze volt miből költekezni, ugyanis Anthony Elanga 55 millió fontért a Newcastle Unitedhez, míg Danilo 21 millió fontért a brazil Botafogo csapatához igazolt. Ám azt figyelmen kívül hagyták Nottinghamben, hogy az érkezők közül csak hárman szerepeltek 10-nél több meccsen a Premier League-ben: Igor Jesus (14), Nicolo Savona (11) és Dan Ndoye (14). Ugyanakkor a Manchester Citytől érkezett James McAtee mindössze egyszer lépett pályára a bajnokságban, Dilane Bakwa pedig háromszor.

Igor Jesus a Brentford elleni bajnokin betalált:

Az új igazolások közül talán a Botafogótól igazolt Igor Jesus vált be a legjobban, aki kilenc gólt szerzett a sérült Chris Wood helyettesítőjeként, de csak kettőt lőtt a bajnokságban.

Igor Jesus statisztikája (2025/26)

Premier League: 22 meccs, 2 gól, 1 gólpassz

FA-Kupa: 1 meccs, 1 gól

Ligakupa: 1 meccs, 2 gól

Európa-liga alapszakasz: 5 meccs, 4 gól

ÖSSZESEN: 29 MECCS, 9 GÓL, 1 GÓLPASSZ

A Nottingham Forest menedzsere, Sean Dyche szépen-lassan helyes irányba állítja a csapat kis híján elsüllyedő hajóját
A Nottingham Forest menedzsere, Sean Dyche szépen lassan helyes irányba állítja a csapat kis híján elsüllyedt hajóját. Fotó: AFP/Miguel Lemos

A menedzser a régi játékosokban bízik inkább

Dyche annak a híve, hogy egy új játékosnak időt kell adni ahhoz, hogy a pályán kihozza magából a maximumot, hogy alkalmazkodjon a módszereihez, éppen ezért a tavalyi szezonban bizonyított játékosokra támaszkodik.

– Ha ebben a szezont túléljük a Premier League-ben, akkor nagyon gyorsan le kell vonni a tanulságokat. Negatív spirálba került a csapat ahelyett, hogy ott lenne, ahol az előző szezonban volt. 

Persze mire számíthatnak a szurkolók, ha november végére már a harmadik szakember dirigál a kispadon.

Éppen ezért kár még leírni az újonnan érkezetteket, az idény végéig igazolhatják, hogy megérik az árukat – mondta Matt Davies, a Forest Focus podcast házigazdája.

Mindenesetre a Fradinak megijednie semmilyen formában nem szabad, hiszen a Forest – éppen legutóbb a Braga ellen is bizonyította – már messze nem az a csapat, amelytől a nyolcvanas évek legelején rettegett egész Európa. A veretlenül menetelő zöld-fehérekre nyugtatólag kell hogy hasson, miszerint ismételten továbbléptek az alapszakaszból, és az már csak bónusz, ha olyan eredményt érnek el Nottinghamben, amivel a legjobb nyolc között végeznek a tabellán, és rájátszás nélkül ott lehetnek az Európa-liga nyolcaddöntőjében.

Európa-liga, alapszakasz, 8. (utolsó) forduló:

  • Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROSI TC 21.00
  • FC Porto (portugál)–Glasgow Rangers (skót) 21.00
  • Lille (francia)–Freiburg (német) 21.00
  • Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 21.00
  • Aston Villa (angol)–Red Bull Salzburg (osztrák) 21.00
  • Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol) 21.00
  • Olympique Lyon (francia)–PAOK (görög) 21.00
  • Celtic Glasgow (skót)–Utrecht (holland) 21.00
  • Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz) 21.00
  • Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh) 21.00
  • Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát) 21.00
  • Ludogorec (bolgár)–Nice (francia) 21.00
  • Sturm Graz (osztrák)–Brann Bergen (norvég) 21.00
  • FCSB (román)–Fenerbahce (török) 21.00
  • VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci) 21.00
  • Panathinaikosz (görög)–AS Roma (olasz) 21.00
  • Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál) 21.00
  • Genk (belga)–Malmö FF (svéd) 21.00

Az Európa-liga alapszakaszának tabelláját itt nézhetik meg.

A Braga ellen elbukott El-meccs összefoglalója:

