Tizenkét igazolás 208 millió fontért – vajon megéri-e az árát a Forest?

Azt mindenki pontosan tudja, mekkora a különbség egy Premier League-ben játszó, illetve az NB I-ben edződő csapat között. Még akkor is, ha a Nottingham Forest éppen a kiesés ellen vív hatalmas csatát a bajnokságban – öt ponttal áll a már búcsút érő 18. pozícióban lévő West Ham előtt –, ugyanakkor a múltja igencsak tekintélyt parancsoló. A Forest úgy nyert két alkalommal BEK-et, hogy mindössze egyszer lett angol bajnok, ám a klub vitrinjében ott található még az UEFA Szuperkupa, két FA-kupa, négy Ligakupa és egy angol Szuperkupa. A Nottingham most a Ferencváros skalpjára pályázik, hogy a jelenleg még veretlen és a nyolcaddöntőt érő 7. helyen álló zöld-fehérek legyőzésével elinduljanak az Európa-liga megnyeréséhez vezető úton.

A Nottingham görög tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz néha igencsak forrófejű, fél év alatt már a harmadik menedzserrel dolgozik együtt. Fotó: MI NEWS/NurPhoto

A Nottingham nem is indulhatott volna az Európa-ligában

A 2024–25-ös bajnoki idényben a Nottingham Forest a szezon nagy részében még arra is esélyes volt, hogy a Premier League-ben az első négy hely valamelyikén végezzen, ami Bajnokok Ligája részvételi jogot jelentett volna a csapatnak. Az álmok az utolsó fordulóban váltak semmissé, ugyanis hazai pályán 1–0-ra kikaptak a Chelsea-től, így végül hetedikként zártak, amivel kvalifikálták magukat a Konferencialiga alapszakaszába, a klub 30 év után először szerepelhet európai futballporondon. Ráadásul az Európa-ligában, ugyanis az FA-Kupa győztesét, a Crystal Palace-t a szintén El-szereplő Lyonnal azonos tulajdonosi kör miatt visszasorolták a Konferencialigába, és a Forest léphetett a helyére.

Valami azonban eltört a nottinghami klubnál, és ennek fő okozója a görög tulajdonos, Evangelosz Marinakisz volt, aki az elmúlt fél év alatt három menedzsert is kirúgott a csapat mellől. A tavalyi sikeredzőt, Espírito Santót nem sokkal a szerződésének meghosszabbítását követően szeptember 9-én elküldte, majd a helyére érkező, az előző El-kiírásban a trófeát a Tottenhammel megnyerő Ange Postecoglout 39 nap után rúgta ki, és ez az idő a Premier League történetének második legrövidebb állandó edzői ciklusa. Helyére a bajnokság jelenlegi öt angol edzőjéből az egyik, Sean Dyche került, aki elkezdte összerakni a piros-fehéreket. Stabilizálta a gárdát, és bízik abban, hogy folytatódik a csapat felemelkedése: a bajnokságban ugyan vereséggel kezdtek idén, ám egy hárommeccses veretlenségi sorozatot épített ki a klub, míg az El-ben az utolsó négy találkozójából mindössze egyszer, a portugál Braga ellen kapott ki.