Ukrajna fenyegetéséről, a Brüsszel-Kijev koalícióról és a kormány legfrissebb döntéseiről is szó lesz a mai Kormányinfón + videó

Real MadridFlorentino PérezUEFAeurópai szuperliga

Senki sem lepődik meg, megállapodást kötött az UEFA és a Real Madrid

Már 2021-ben pár nap alatt elhalt az Európai Szuperliga ötlete, a történet végül 2026-ban zárult le teljesen, amikor is a végsőkig kitartó Real Madrid is egyezséget kötött az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA). Florentino Péreznek fájó lehetett a közlemény kiadása, miután a Real sokat remélt ettől az ötlettől.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 9:44
Florentino Pérez most nem bonthat pezsgőt a Real Madrid közleménye után
Fotó: ALBERTO GARDIN Forrás: NurPhoto
Nem okozott meglepetést a Real Madrid döntése, ugyanakkor Florentino Péreznek, az Európai Szuperliga egyik szervezőjének fájdalmas lehetett az Európai Labdarúgó-szövetséggel (UEFA) megállapodni. A királyi gárdának nem volt sok döntési opciója, miután a Barcelona pár nappal korábban kilépett az Európai Szuperliga-projektből, amelynek így egyedüliként a Real Madrid maradt tagja. 

A Real Madrid is meghátrált a Szuperliga ötletéről
A Real Madrid is meghátrált az Európai Szuperliga ötletéről  Fotó: Thomas Coex / AFP

A Real Madrid kilépésével vége a Szuperligának

Az UEFA és a Real megállapodásáról szerdán közleményt adtak ki a felek, amely a Szuperliga végét is jelentette. Korábban a Real Madrid perrel fenyegette az UEFA-t, amiért a szövetség visszaélt hatalmi pozíciójával, intézkedéseivel – Aleksander Ceferin elnök belengette a Szuperligában résztvevő csapatok kizárását a BL-ből – súlyosan megsértette az uniós versenyjogot, mindez pedig hátrányosan érintette a spanyol gigászt. A közleménnyel viszont eldőlt, hogy a 4,7 milliárd eurós per is köddé válik.

 „Az UEFA, az Európai Labdarúgó Klubok Szövetsége (EFC) és a Real Madrid megállapodásra jutott az európai klubfutball érdekében. Az európai labdarúgás érdekében hónapokig tartó megbeszéléseket követően az UEFA, az EFC és a Real Madrid bejelentette, hogy elvi megállapodásra jutottak az európai klubfutball érdekében, tiszteletben tartva a sportteljesítmény elvét, valamint hangsúlyozva a klubok hosszú távú fenntarthatóságát és a szurkolói élmény javítását a technológia felhasználásával. A megállapodás a hatálybalépést követően az Európai Szuperligával kapcsolatos jogi vitáik rendezését is szolgálja majd” – olvasható a közleményben.

A Realnak azért is fájó mindez, mert Pérez klubelnök a végsőkig kitartott a Szuperliga ötlete mellett. A ligát szervező A22 Sports Management augusztusban még egy új formátumról írt, ugyanakkor az egyik fő gondja volt, hogy nem talált televíziós platformot az eseménynek.

Amikor a szurkolók az utcára vonultak tüntetni

Az Európai Szuperliga ötlete még 2021-re nyúlik vissza, amikor 12 csapat – hat angol (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelse,a Tottenham Hotspur), három spanyol (Atlétcio Madrid, Barcelona, Real Madrid) és három olasz (AC Milan, Inter, Juventus) – bejelentette, hogy egy külön, zárt bajnokságot indítanak el, mindez a klubok számára a sokkal jobb pénzügyi helyzet miatt lett volna profitáló. A koronavírus közepette azonban a szurkolók az utcára vonultak, az UEFA pedig többek között az Európa-bajnokságtól eltiltotta volna az ebben résztvevő játékosokat. Az angol csapatok mindössze két nap után meghátráltak és a vezetők videókban, közleményekben igyekeztek bocsánatért esedezni. Arról ebben a cikkben írtunk, hogy ma már a Premier League-et lehet Szuperligának nevezni a hatalmas pénzügyi fölénye miatt, mindezek miatt tartott ki sokáig az ötlet mellett a két spanyol óriás. 

