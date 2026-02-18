A Szegednek és a Veszprémnek is javítania kell az őszi botlásain

Hetvenhét nap után ma este folytatódnak a csoportküzdelmek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az eddig lejátszott tíz forduló alapján mindkét magyar csapat szereplése elmaradt a várakozásoktól: a Veszprémnek matematikai esélye maradt arra, hogy a csoport második végezzen, ami közvetlen negyeddöntős részvételt jelentene, a Szeged a harmadik helyért harcolhat.

A Szeged a világsztárokkal felálló Barcelona ellen csak kevés hibával és kevés kapott góllal érhet el sikert Fotó: pickhandball.hu

A Szeged esélye: nekimennek a Barcának

Az OTP Bank–Pick Szeged ősszel sem a nemzetközi porondon, sem a hazai bajnokságban nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Az előző idényben – éppen a mai ellenfél, a Barca ellen – kis híján négy közé jutó együttes játéka most nem állt össze, igaz, ehhez az is hozzájárult, hogy Michael Apelgren vezetőedző az ősz folyamán egyszer sem számíthatott a teljes keretre.

A szegediek tíz ponttal a negyedik helyen állnak, a második pozíció elérhetetlen számukra, a jelenlegi hely megtartásához vagy a harmadik hely megszerzéséhez viszont már nem fér bele sok hiba.

Az Európa-bajnokság után a PLER elleni bajnokijukat meglepetésre csak szoros mérkőzésen nyerték meg, ugyanakkor a Magyar Kupában a Debrecen, majd a Budai Farkasok ellen már magabiztos különbséggel győztek. A Barca ellen azonban teljesen más szintű játékra lesz szükség.

– Vannak sérültjeink, fontos posztokon kell pótolnunk játékosokat, ami nem egyszerű feladat. A legutóbbi három mérkőzés segített az összecsiszolódásban a komolyabb kihívások előtt. Tudjuk, hogy a Barca az esélyes, de hazai pályán nem lehet más célunk, mint nekimenni az ellenfélnek és kihasználni minden lehetőséget.

Magas hőfokon kell játszanunk, a kapott gólokat 25 körül kell tartanunk, ami stabil védekezéssel érhető el. Gyors játékot játszanak, rengeteget futnak, sebességben talán a világ legjobbjai. A játék minden elemében pontosnak kell lennünk, és minimalizálnunk kell a hibákat. Nehéz feladat, de mindent megteszünk, hogy kedvező helyzetből várhassuk a folytatást

– fogalmazott lapunknak Mikler Roland.

A sérültekről a klub nem adott részletes tájékoztatást. A legutóbbi mérkőzések alapján valószínűsíthető, hogy Bánhidi Bence és Magnus Röd továbbra sem bevethető, Janus Smárason az Eb óta nem lépett pályára, Mario Sostaric pedig az utóbbi két találkozót hagyta ki.