A Szegednek és a Veszprémnek is javítania kell az őszi botlásain

A januári Európa-bajnokság után folytatódik a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportköre. Az OTP Bank-Pick Szeged a spanyol Barca ellen lép pályára a telt házas Pick Arénában ma este (tv: Sport1, 18.45), a veszprémiek Lengyelországba utaznak, és a Kielce ellen folytatják a sorozatot csütörtökön (tv: Sport1, 18.45). Kemény négy meccses csoporthajrá vár mindkét magyar gárdára.

Mindkét magyar csapatra kemény meccs vár a BL-ben, Szegedre, a végső sikerre is esélyes Barca látogat
Hetvenhét nap után ma este folytatódnak a csoportküzdelmek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az eddig lejátszott tíz forduló alapján mindkét magyar csapat szereplése elmaradt a várakozásoktól: a Veszprémnek matematikai esélye maradt arra, hogy a csoport második végezzen, ami közvetlen negyeddöntős részvételt jelentene, a Szeged a harmadik helyért harcolhat. 

A Szeged a világsztárokkal felálló Barcelona ellen csak kevés hibával és kevés kapott góllal érhet el sikert
A Szeged esélye: nekimennek a Barcának

Az OTP Bank–Pick Szeged ősszel sem a nemzetközi porondon, sem a hazai bajnokságban nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Az előző idényben – éppen a mai ellenfél, a Barca ellen – kis híján négy közé jutó együttes játéka most nem állt össze, igaz, ehhez az is hozzájárult, hogy Michael Apelgren vezetőedző az ősz folyamán egyszer sem számíthatott a teljes keretre. 

A szegediek tíz ponttal a negyedik helyen állnak, a második pozíció elérhetetlen számukra, a jelenlegi hely megtartásához vagy a harmadik hely megszerzéséhez viszont már nem fér bele sok hiba.

Az Európa-bajnokság után a PLER elleni bajnokijukat meglepetésre csak szoros mérkőzésen nyerték meg, ugyanakkor a Magyar Kupában a Debrecen, majd a Budai Farkasok ellen már magabiztos különbséggel győztek. A Barca ellen azonban teljesen más szintű játékra lesz szükség.

– Vannak sérültjeink, fontos posztokon kell pótolnunk játékosokat, ami nem egyszerű feladat. A legutóbbi három mérkőzés segített az összecsiszolódásban a komolyabb kihívások előtt. Tudjuk, hogy a Barca az esélyes, de hazai pályán nem lehet más célunk, mint nekimenni az ellenfélnek és kihasználni minden lehetőséget. 

Magas hőfokon kell játszanunk, a kapott gólokat 25 körül kell tartanunk, ami stabil védekezéssel érhető el. Gyors játékot játszanak, rengeteget futnak, sebességben talán a világ legjobbjai. A játék minden elemében pontosnak kell lennünk, és minimalizálnunk kell a hibákat. Nehéz feladat, de mindent megteszünk, hogy kedvező helyzetből várhassuk a folytatást

– fogalmazott lapunknak Mikler Roland.

A sérültekről a klub nem adott részletes tájékoztatást. A legutóbbi mérkőzések alapján valószínűsíthető, hogy Bánhidi Bence és Magnus Röd továbbra sem bevethető, Janus Smárason az Eb óta nem lépett pályára, Mario Sostaric pedig az utóbbi két találkozót hagyta ki.

Az őszi összecsapást a Barca 31-28-ra nyerte hazai pályán. A katalánok a B csoport második helyén állnak, és egy szegedi győzelemmel már bebiztosítanák negyeddöntős szereplésüket.

A Veszprémnek még van esélye feljebb lépni a tabellán

A Veszprém őszi szezonja sem alakult a tervek szerint az A csoportban. A nyáron jelentősen átalakult csapat a hazai bajnokságban veretlenül vezeti a tabellát, a BL-ben azonban hullámzó teljesítményt nyújtott. 

A tavaszt a harmadik helyről kezdi, öt pont a hátránya a második Aalborggal szemben. Nagy hajrával még elérhető a második hely, de ehhez a dánok botlására is szükség lenne.

Az Európa-bajnokság, valamint az Ázsia-bajnokság után a veszprémiek is sűrű programmal folytatták: a bajnokságban a Budakalász és a Ferencváros ellen is magabiztosan győztek, a Magyar Kupában pedig a Gyöngyös legyőzésével bejutottak a négy közé. Az első komoly erőpróba azonban csütörtökön következik a Kielce ellen.

– Az Európa-bajnokság után igyekeztünk mindenkit megfelelő állapotba hozni, most pedig visszatérünk a Bajnokok Ligájába.

Itt minden mérkőzést hatvan percen át maximális koncentrációval kell játszani. Ráadásul egy rendkívül nehéz pályán kezdünk, komoly ellenféllel szemben. Megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani és elhozni a két pontot. A Kielce képes vesztett helyzetből is felállni, harcos csapat, amely az edzője, Talant Dujshebaev mentalitását tükrözi. Készen kell állnunk a küzdelemre 

– nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Xavier Pascual.

A lengyel ezüstérmes ősszel Veszprémben két góllal, 35-33-ra kapott ki, jelenleg kilenc ponttal az ötödik helyen áll. Ha hazai pályán győzni tud, biztosítja helyét a nyolcaddöntőben, ami feltehetően az idény előtti minimális célkitűzése volt.

 

