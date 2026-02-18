A Szegednek és a Veszprémnek is javítania kell az őszi botlásain

Hetvenhét nap után ma este folytatódnak a csoportküzdelmek a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Az eddig lejátszott tíz forduló alapján mindkét magyar csapat szereplése elmaradt a várakozásoktól: a Veszprémnek matematikai esélye maradt arra, hogy a csoport második végezzen, ami közvetlen negyeddöntős részvételt jelentene, a Szeged a harmadik helyért harcolhat.
A Szeged esélye: nekimennek a Barcának
Az OTP Bank–Pick Szeged ősszel sem a nemzetközi porondon, sem a hazai bajnokságban nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani. Az előző idényben – éppen a mai ellenfél, a Barca ellen – kis híján négy közé jutó együttes játéka most nem állt össze, igaz, ehhez az is hozzájárult, hogy Michael Apelgren vezetőedző az ősz folyamán egyszer sem számíthatott a teljes keretre.
A szegediek tíz ponttal a negyedik helyen állnak, a második pozíció elérhetetlen számukra, a jelenlegi hely megtartásához vagy a harmadik hely megszerzéséhez viszont már nem fér bele sok hiba.
Az Európa-bajnokság után a PLER elleni bajnokijukat meglepetésre csak szoros mérkőzésen nyerték meg, ugyanakkor a Magyar Kupában a Debrecen, majd a Budai Farkasok ellen már magabiztos különbséggel győztek. A Barca ellen azonban teljesen más szintű játékra lesz szükség.
– Vannak sérültjeink, fontos posztokon kell pótolnunk játékosokat, ami nem egyszerű feladat. A legutóbbi három mérkőzés segített az összecsiszolódásban a komolyabb kihívások előtt. Tudjuk, hogy a Barca az esélyes, de hazai pályán nem lehet más célunk, mint nekimenni az ellenfélnek és kihasználni minden lehetőséget.
Magas hőfokon kell játszanunk, a kapott gólokat 25 körül kell tartanunk, ami stabil védekezéssel érhető el. Gyors játékot játszanak, rengeteget futnak, sebességben talán a világ legjobbjai. A játék minden elemében pontosnak kell lennünk, és minimalizálnunk kell a hibákat. Nehéz feladat, de mindent megteszünk, hogy kedvező helyzetből várhassuk a folytatást
– fogalmazott lapunknak Mikler Roland.
A sérültekről a klub nem adott részletes tájékoztatást. A legutóbbi mérkőzések alapján valószínűsíthető, hogy Bánhidi Bence és Magnus Röd továbbra sem bevethető, Janus Smárason az Eb óta nem lépett pályára, Mario Sostaric pedig az utóbbi két találkozót hagyta ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!